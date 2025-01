Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Az új, gyorsreagálású NATO-erő, az ARF Romániában, Bulgáriában és Görögországban gyakorlatozik. Magyarország logisztikai feladatokat lát el – senki se lepődjön meg, ha brit hadoszlopokkal találkozik a magyar utakon. Magyarország nagyszabású Oroszország elleni NATO-gyakorlatban vesz részt Beszélt az innováció hiányáról, a 30 százalékos „App Store-adóról" és a zárt ökoszisztéma hátrányairól is. A háttérben viszont a két techóriás közötti növekvő feszültség áll. Unalmassá vált, alig fejleszt valamit, de a pénz kell neki: Zuckerberg kiakadt az Apple-re A Magyar Honvédség repülőgépével érkezett a párizsi olimpiára Sulyok Tamás köztársasági elnök – értesült a HVG. A szállodáért – hiába töltött ott az államfő 18 éjszaka helyett csak három napot – több mint 228 millió forintot kellett fizetni, mert már nem lehetett módosítani az elődje, Novák Katalin hivatali idejében történt foglalást. A Sándor-palota arra nem tudott válaszolni, hogy lakott-e valaki a szobákban abban az időszakban, amikor Sulyok Tamás már elutazott Franciaországból. Sulyok Tamás hivatala nem tudja, használta-e valaki a Párizsban lefoglalt szobákat, amikor az elnök már nem volt a városban A névtelen véleménycikk szerzője formálisan azért borult ki, mert Majka kritizálta Donald Trumpot és szavazóit. Ugyanazon a napon jelent meg a volt TV2-s Majka új, kormánykritikus klipje, a Csurran, cseppen.

A rapháború, amit senki sem látott jönni: a kormánypárti TV2 páros lábbal szállt bele Majkába kormánykritikus új klipje után