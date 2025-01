Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Csak a pletyka főzte szappanná a szentesi félkegyelmű öregembert, derül ki a száz évvel ezelőtti lapok tudósításaiból. 1925 januárjában arról is írt az újság, hogy büntetéssel fenyegette az MTI a rádióhallgatókat, a szegények pedig attól remélték nyomoruk enyhítését, hogy tehetős családoknak adták örökbe gyerekeiket, sokszor cselédsorba. Kiderül az is, hogyan csaltak adót vidéken, és hogyan mentette meg a lincseléstől egy zsidó bérkocsissegéd az utcán hőbörgő antiszemitákat újév hajnalán. 2025. január. 18. 17:00 „Szeressük egymást, hogy annál jobban gyűlölhessünk mindenkit, aki nem magyar" Minden 100 autóból 21-22 adásvétel tárgya volt 2024-ben. 2025. január. 20. 08:57 Minden korábbi rekordot megdöntött tavaly a hazai használtautó-piac Klemens Haselsteiner vezérigazgató haláláról saját oldalán tett közzé közleményt a cég. 2025. január. 18. 21:42 44 évesen meghalt a Strabag vezérigazgatója, aneurizmavérzés okozta a halálát 1700 milliárd forint kamat érkezik a következő hónapokban az állampapírok után a számlákra, a nemzetgazdasági miniszter pedig újra arra kéri az embereket, hogy ezt költsék el. 2025. január. 20. 10:14 Nagy Márton arra kér mindenkit, költse a „rettentő sok" pénzét, majd ajánlást is tesz, hogyan Lehet, hogy évtizedek óta nem volt ennyire szeszélyes elnöke az Egyesült Államoknak, ám az biztos, hogy a következő négy évben az útszélen végzi jóformán az összes régóta fennálló nemzetközi norma – figyelmeztet az amerikai lap két munkatársa, Laura King és Tracy Wilkinson a mai beiktatás előtt. 2025. január. 20. 07:30 Los Angeles Times-elemzés: elragadtatás, kíváncsiság, öröm és rémület – latolgatja a világ, mire számíthat Trump újabb elnökségétől A színésznőt eredetlieg csak az ünnepekre engedték haza, de mégsem kell újra kórházba vonulnia. 2025. január. 19. 16:29 Otthonában gyógyulhat tovább az autóbalesetben megsérült Sallai Nóra Nagy sikert arat a rajongók között Majka új száma, vannak, akik egyenesen Magyar Pétert vélik felfedezni a klip pozitív figurájában, aki igazmondásra készteti a történetben miniszterelnököt alakító politikust. A pozitív hangok mellett azonban olyanok is akadnak, akik szerint az előadó csak helyezkedni akar. 2025. január. 18. 19:16 „Bödőcsi magasság! Le a kalappal!" – sorjáznak a gratulációk az új Majka-klip alatt Nagyon szoros eredménnyel, de egy független jelölt nyert. 2025. január. 19. 22:03 Tiszakécskén, úgy tűnik, vesztett a Fidesz