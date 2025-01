Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László tevékenységének haszna csak hosszabb távon ismerhető meg a főjegyző szerint.","shortLead":"Domokos László tevékenységének haszna csak hosszabb távon ismerhető meg a főjegyző szerint.","id":"20250125_Havi-felmilliot-fizet-az-Allami-Szamvevoszek-volt-elnokenek-a-Szarvasi-Polgarmesteri-Hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137.jpg","index":0,"item":"1fee4255-2af7-48bd-a63d-bd8543dda3ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Havi-felmilliot-fizet-az-Allami-Szamvevoszek-volt-elnokenek-a-Szarvasi-Polgarmesteri-Hivatal","timestamp":"2025. január. 25. 16:31","title":"Két éve havi félmilliót kap az Állami Számvevőszék volt elnöke a Szarvasi Polgármesteri Hivataltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b042a53-9ac3-4137-bb07-0b2068d96edf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A biztonsági teszteknél is új mércével dolgoznak a kínaiak. ","shortLead":"A biztonsági teszteknél is új mércével dolgoznak a kínaiak. ","id":"20250125_CATL-biztonsagi-autoakkuja-szazad-masodperc-aramtalanit-balesetnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b042a53-9ac3-4137-bb07-0b2068d96edf.jpg","index":0,"item":"beab6a54-f656-4891-b10e-d85eaebf1865","keywords":null,"link":"/cegauto/20250125_CATL-biztonsagi-autoakkuja-szazad-masodperc-aramtalanit-balesetnel","timestamp":"2025. január. 25. 09:33","title":"Így működik a CATL autóakkuja, ami egy századmásodperc alatt áramtalanít balesetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Milyen feltételei vannak Orbán Viktornak a szakciók megszavazásához? Van különbség a magyar kormány hazai nyilatkozatai, illetve aközött, amit delegációja Brüsszelben csinál? Miért fontos, hogy miben maradt Trumppal Giorga Meloni? Miről beszél Trump, amikor energia vészhelyzetet hirdet? Kérdések és válaszok a világlapok írásaiból.","shortLead":"Milyen feltételei vannak Orbán Viktornak a szakciók megszavazásához? Van különbség a magyar kormány hazai...","id":"20250125_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"f6699096-0947-4f93-9f33-8feedd280c5f","keywords":null,"link":"/360/20250125_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 25. 10:00","title":"„Orbán a tűzzel játszik” – a nemzetközi sajtó fókuszában a magyar vétófenyegetés az oroszellenes szakciók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00651b63-683f-475f-945c-6633307eb1d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikus 145 napot ült börtönben, később hatályon kívül helyezték az ügyét, mely el is évült.","shortLead":"A politikus 145 napot ült börtönben, később hatályon kívül helyezték az ügyét, mely el is évült.","id":"20250125_Millios-karteritest-fizetett-a-szloven-allam-Janez-Jansa-volt-kormanyfonek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00651b63-683f-475f-945c-6633307eb1d4.jpg","index":0,"item":"58979f2e-07f9-459c-a0f0-7e1dd341ded7","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Millios-karteritest-fizetett-a-szloven-allam-Janez-Jansa-volt-kormanyfonek","timestamp":"2025. január. 25. 17:15","title":"Milliós kártérítést fizetett a szlovén állam Janez Jansa volt kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc41782-c292-4d24-bb8d-5439785443a8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A parlamentbe jutása után alig hét évvel a brit konzervatívok élére került Kemi Badenoch nem bánja, hogy provokatív személyiség.","shortLead":"A parlamentbe jutása után alig hét évvel a brit konzervatívok élére került Kemi Badenoch nem bánja, hogy provokatív...","id":"20250125_kemi-badenoch-hvg-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cc41782-c292-4d24-bb8d-5439785443a8.jpg","index":0,"item":"ccfaa1d9-fba6-48cc-955d-9c4f02a3858a","keywords":null,"link":"/360/20250125_kemi-badenoch-hvg-kontur","timestamp":"2025. január. 25. 11:00","title":"Konfliktusokban szeret lubickolni a brit toryk vezére, aki Nigériában nőtt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szijjártó Péter rögtön Soros-ügynöközéssel reagált a lengyel miniszterelnök figyelmeztetésére.","shortLead":"Szijjártó Péter rögtön Soros-ügynöközéssel reagált a lengyel miniszterelnök figyelmeztetésére.","id":"20250125_Donald-Tusk-Ha-Orban-blokkolja-a-szankciokat-egyertelmu-lesz-hogy-Putyin-csapataban-jatszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e.jpg","index":0,"item":"5b64f53a-a713-474b-8ad0-e14e84006b2f","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Donald-Tusk-Ha-Orban-blokkolja-a-szankciokat-egyertelmu-lesz-hogy-Putyin-csapataban-jatszik","timestamp":"2025. január. 25. 16:39","title":"Donald Tusk: Ha Orbán blokkolja a szankciókat, egyértelmű lesz, hogy Putyin csapatában játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be577078-331d-456f-a3e4-e2fe84275dd1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az MSI újdonsága, a CPU-hűtőbe tett lemezjátszószerűség érdekes és látványos megoldás. Sajnos nem érdemes keresni a boltok polcain, ugyanis csupán egy koncepciótermékről van szó.","shortLead":"Az MSI újdonsága, a CPU-hűtőbe tett lemezjátszószerűség érdekes és látványos megoldás. Sajnos nem érdemes keresni...","id":"20250125_msi-koncepcio-processzorhuto-forgo-lemeztanyerral","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be577078-331d-456f-a3e4-e2fe84275dd1.jpg","index":0,"item":"e43f1ea8-1a37-42a7-ace5-050e31e24b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_msi-koncepcio-processzorhuto-forgo-lemeztanyerral","timestamp":"2025. január. 25. 14:03","title":"Minden geek apró álma: mintha egy kis lemezjátszó került volna ebbe a processzorhűtőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2","c_author":"Szőllősi Lili","category":"elet","description":"Két kiló rántott húsra ráküldött két óriási tál pacal a Pléh csárdában, tíz hamburger a Nyugati Mekiben, és a kettő között még három kiló steak is lecsúszott. Utánajártunk, ki is az a dél-koreai Tzuyang, aki felzabálja Budapestet, és hogyan képes ennyi mindent megenni, miközben nádszálvékony marad.","shortLead":"Két kiló rántott húsra ráküldött két óriási tál pacal a Pléh csárdában, tíz hamburger a Nyugati Mekiben, és a kettő...","id":"20250125_tzuyang-del-koreai-influenszer-zabalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2.jpg","index":0,"item":"6d23ba10-faec-462f-99bb-a8faf8ad1c15","keywords":null,"link":"/elet/20250125_tzuyang-del-koreai-influenszer-zabalas","timestamp":"2025. január. 25. 07:32","title":"Miért zabál ennyit ez a dél-koreai influenszer, és hogyhogy nem hízik meg tőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]