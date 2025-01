Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c5a7e180-ad5d-44ff-84a0-dff0c5f4bdf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül két sikeres beavatkozás is lezajlott a Semmelweis Egyetemen.","shortLead":"Rövid időn belül két sikeres beavatkozás is lezajlott a Semmelweis Egyetemen.","id":"20250130_robotasszisztalt-mutet-gyerek-paciens-da-vinci-robot-semmelweis-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5a7e180-ad5d-44ff-84a0-dff0c5f4bdf4.jpg","index":0,"item":"433ce884-8a33-4c6b-bfd3-417144e5c646","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_robotasszisztalt-mutet-gyerek-paciens-da-vinci-robot-semmelweis-egyetem","timestamp":"2025. január. 30. 08:31","title":"Először végeztek itthon robotasszisztált műtétet gyerekeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Felhasználói adatok is hozzáférhetők voltak a DeepSeek védtelenül hagyott adatbázisában, mutattak rá a Wiz Research kutatói.","shortLead":"Felhasználói adatok is hozzáférhetők voltak a DeepSeek védtelenül hagyott adatbázisában, mutattak rá a Wiz Research...","id":"20250131_deepseek-mesterseges-intelligencia-biztonsagi-res-wiz-research","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b.jpg","index":0,"item":"96f49e7b-43bb-4428-b3c8-7972e97fe8c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_deepseek-mesterseges-intelligencia-biztonsagi-res-wiz-research","timestamp":"2025. január. 31. 10:03","title":"Máris találtak egy hatalmas biztonsági rést a DeepSeek rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4","c_author":"Szabó Gábor","category":"360","description":"Az Orbán-kormány mára tökélyre fejlesztette a kiemelt beruházás kategóriáját, amikor azt csinál, amit akar.","shortLead":"Az Orbán-kormány mára tökélyre fejlesztette a kiemelt beruházás kategóriáját, amikor azt csinál, amit akar.","id":"20250130_kornyezet-vizsgalat-mnv-mav-eagle-hills-mini-dubaj-rakosrendezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4.jpg","index":0,"item":"5fd422e3-365a-453f-a37c-e6e874a772a7","keywords":null,"link":"/360/20250130_kornyezet-vizsgalat-mnv-mav-eagle-hills-mini-dubaj-rakosrendezo","timestamp":"2025. január. 30. 11:56","title":"Máris több uniós szabályt félredobott az állam Mini-Dubaj arab befektetői érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96096926-8731-4cd8-97d5-8573cf98aec9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA űrszondája, a Juno 74 400 km távolságban repült el az Io nevű hold felszínétől, mégis tisztán lehetett látni, hogy a déli féltekén óriási vulkanikus tevékenység történt.","shortLead":"A NASA űrszondája, a Juno 74 400 km távolságban repült el az Io nevű hold felszínétől, mégis tisztán lehetett látni...","id":"20250130_jupiter-holdja-io-vulkanikus-tevekenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96096926-8731-4cd8-97d5-8573cf98aec9.jpg","index":0,"item":"2c996de2-24a2-4dde-8f2a-50b6e649672d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_jupiter-holdja-io-vulkanikus-tevekenyseg","timestamp":"2025. január. 30. 13:11","title":"Rekordméretű vulkánkitörés volt a Jupiter holdján, Magyarországnál is nagyobb területet érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a21767-9678-4326-9860-20e2cf9e2b46","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha megfelelően áthangoljuk a tudatunkat, újfajta létformát alakíthatunk ki, amellyel akár krónikus egészséget is kialakíthatunk – állítja egy amerikai pszichológiaprofesszor. Mit jelent a test-elme egysége? Milyen hatása lehet a szervezetünkre a tudatos jelenlét? És miért lett vékonyabb a szobalányok dereka a felmosástól?","shortLead":"Ha megfelelően áthangoljuk a tudatunkat, újfajta létformát alakíthatunk ki, amellyel akár krónikus egészséget is...","id":"20250131_Fiatalodhatunk-gyogyulhatunk-vagy-epp-sportolhatunk-is-fejben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a21767-9678-4326-9860-20e2cf9e2b46.jpg","index":0,"item":"42ba9b99-881b-40af-93b3-829628f63984","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250131_Fiatalodhatunk-gyogyulhatunk-vagy-epp-sportolhatunk-is-fejben","timestamp":"2025. január. 31. 08:40","title":"Fiatalodhatunk, gyógyulhatunk vagy épp sportolhatunk is fejben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8193cfc-858c-4696-8665-54c0580bd236","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy befektetői csoport, élén a világ legismertebb YouTube-videósával 7821 milliárd forintnyi összeget gyűjtött össze, hogy megvegye a kínai ByteDance-től a TikTok amerikai piacát.","shortLead":"Egy befektetői csoport, élén a világ legismertebb YouTube-videósával 7821 milliárd forintnyi összeget gyűjtött össze...","id":"20250130_amerikai-tiktok-eladasa-mrbeast-bytedance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8193cfc-858c-4696-8665-54c0580bd236.jpg","index":0,"item":"3e2d5620-2dae-43f5-8d1d-118048ceb47f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_amerikai-tiktok-eladasa-mrbeast-bytedance","timestamp":"2025. január. 30. 14:46","title":"20 milliárd dollárért venné meg MrBeast a TikTok amerikai üzletágát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7890d3c-df9b-479f-b8cf-65a402a0efff","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Szüksége van a Fidesz-tábornak a jó hírekre a háborús propaganda közepette, alighanem ezért készíttetett a kormány reklámfilmet a Covid sikeres legyőzéséről. Pedig életek múltak azon, hogy mint mindent, a járványhelyzetet is politikai harcként kezelték, és az EU, valamint az ellenzék megbélyegzésére használták fel. Öt év távolából ismét belpolitikai vita tárgya lett, ami 2020-ban és 2021-ben történt. ","shortLead":"Szüksége van a Fidesz-tábornak a jó hírekre a háborús propaganda közepette, alighanem ezért készíttetett a kormány...","id":"20250129_covid-belpolitika-magyar-peter-kulja-andras-orban-sikerpropaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7890d3c-df9b-479f-b8cf-65a402a0efff.jpg","index":0,"item":"39a568f7-cef9-4518-9116-cbf614ac9062","keywords":null,"link":"/360/20250129_covid-belpolitika-magyar-peter-kulja-andras-orban-sikerpropaganda","timestamp":"2025. január. 29. 13:15","title":"Életeket menthetett volna, ehelyett Orbán már 2020-ban eldöntötte, kik lesznek a járvány győztesei, kik a vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók számítása szerint még 14 millió évvel ezelőtt is lehetett forró láva a Hold felszínén. Ezek alapján könnyen lehet, hogy az égitest képlékenyebb annál, mint amilyennek kinéz.","shortLead":"Amerikai kutatók számítása szerint még 14 millió évvel ezelőtt is lehetett forró láva a Hold felszínén. Ezek alapján...","id":"20250130_forro-lava-hold-felszine-geologiai-aktivitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14eb9677-d537-4ca9-b104-3c958a9d8858.jpg","index":0,"item":"56650e67-afc7-453c-b0c1-0405cffba236","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_forro-lava-hold-felszine-geologiai-aktivitas","timestamp":"2025. január. 30. 18:03","title":"Forró láva borította be a Hold felszínét, és úgy tűnik, ez nem is volt olyan régen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]