[{"available":true,"c_guid":"5e11f642-9fc6-433f-8622-0d106bd1d03e","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250205_hvg-pekar-david-raiffeisen-befektetesi-alapkezelo-hozamvadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e11f642-9fc6-433f-8622-0d106bd1d03e.jpg","index":0,"item":"534421b7-be16-4b46-827b-dc657d4372c5","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-pekar-david-raiffeisen-befektetesi-alapkezelo-hozamvadaszat","timestamp":"2025. február. 05. 13:00","title":"Pekár Dávid, Raiffeisen Alapkezelő: Ha valaki elhiszi, hogy Trump idején csak felfelé mehetnek a tőzsdék, nagyon meglepődhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509be3c9-bafa-40cc-8600-da6bd8b20060","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karla Sofía Gascónt lényegében eltüntették a film Oscar-kampányából.","shortLead":"Karla Sofía Gascónt lényegében eltüntették a film Oscar-kampányából.","id":"20250205_emilia-perez-oscar-netflix-transznemu-karla-sofia-gascon-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/509be3c9-bafa-40cc-8600-da6bd8b20060.jpg","index":0,"item":"f01e89e2-2fe2-4543-9982-d3dd6a5eabb6","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_emilia-perez-oscar-netflix-transznemu-karla-sofia-gascon-botrany","timestamp":"2025. február. 05. 14:38","title":"A Netflix ejtette az Oscar egyik legnagyobb esélyesét, az Emilia Pérez transznemű színésznője körül egyre nagyobb a botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdi elengedni a kormány a Mini-Dubajként ismertté vált beruházást: Gulyás Gergely bejelentése alapján tudomásul vették a főváros elővásárlási jogát, és már felhőkarcolókat sem terveznek oda. Karácsony Gergely azt közölte: a kormány végre meghátrált.","shortLead":"Kezdi elengedni a kormány a Mini-Dubajként ismertté vált beruházást: Gulyás Gergely bejelentése alapján tudomásul...","id":"20250206_Gulyas-Gergely-A-kormany-elfogadta-Budapest-elovasarlasi-jogat-Rakosrendezore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64.jpg","index":0,"item":"6e577bd3-d72e-4ac7-a60d-69ba77a25ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Gulyas-Gergely-A-kormany-elfogadta-Budapest-elovasarlasi-jogat-Rakosrendezore","timestamp":"2025. február. 06. 11:38","title":"Karácsony a Mini-Dubajról: Budapest mindent vállal, amit az arab befektető vállalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lesz Tűz van, babám!, Hair és Amadeus is.","shortLead":"Lesz Tűz van, babám!, Hair és Amadeus is.","id":"20250207_egymast-erik-a-Milos-Forman-filmek-a-Puskinban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4793d78-b04a-40a4-bd34-d38a4352ca4a.jpg","index":0,"item":"8dcc2548-a4f6-43b2-8767-79d2fac0131d","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_egymast-erik-a-Milos-Forman-filmek-a-Puskinban","timestamp":"2025. február. 07. 11:23","title":"Örömhír minden filmrajongónak: egymást érik a Milos Forman-filmek a Puskinban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Bogdan Swieczkowski szerint a miniszterelnök és kabinete a kormányváltás óta szervezett bűnözői csoportban tevékenykedik, amelynek célja Lengyelország alkotmányos rendjének megváltoztatása. De az ügyész, akinél a feljelentést tette, a kormány szerint már rég nem is ügyész.","shortLead":"Bogdan Swieczkowski szerint a miniszterelnök és kabinete a kormányváltás óta szervezett bűnözői csoportban...","id":"20250206_donald-tusk-lengyelorszag-alkotmanybirosag-eljaras-allamcsiny-gyanusitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"4adc6700-11c8-48d5-ad70-26626d0cc8d6","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_donald-tusk-lengyelorszag-alkotmanybirosag-eljaras-allamcsiny-gyanusitas","timestamp":"2025. február. 06. 05:24","title":"Államcsíny elkövetésével gyanúsítja Donald Tuskot a lengyel alkotmánybíróság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ac0a1f-243d-4f2d-b2cd-88abb9abc729","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség elfogta a férfit, aki az egyik nőnek kutyasétáltatás közben mutogatta magát. ","shortLead":"A rendőrség elfogta a férfit, aki az egyik nőnek kutyasétáltatás közben mutogatta magát. ","id":"20250207_szemeremsertes-xiii-kerulet-rendorseg-szatir-facebook-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14ac0a1f-243d-4f2d-b2cd-88abb9abc729.jpg","index":0,"item":"4e1f445e-ff53-49e6-9f95-acc43be3a7b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_szemeremsertes-xiii-kerulet-rendorseg-szatir-facebook-csoport","timestamp":"2025. február. 07. 11:02","title":"Szatírról írt egy nő a kerületi Facebook-csoportba, kiderült, hogy nem ő az egyetlen áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538b224c-597c-4bff-90d4-5f9d42089aab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Csak semmi lazsálás: megjelent egy új futóalkalmazás, ami csak akkor hagyja, hogy szóljon a zene, ha épp mozog. ","shortLead":"Csak semmi lazsálás: megjelent egy új futóalkalmazás, ami csak akkor hagyja, hogy szóljon a zene, ha épp mozog. ","id":"20250205_walkstar-futo-alkalmazas-zene-megallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538b224c-597c-4bff-90d4-5f9d42089aab.jpg","index":0,"item":"4c447abb-5a83-436b-98c4-e62ba1490fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_walkstar-futo-alkalmazas-zene-megallitasa","timestamp":"2025. február. 05. 19:03","title":"Diszkrét terror: ez az app a zenét is megállítja, valahányszor szünetet tart futás vagy sétálás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Ráolvasással próbálja erősíteni Orbán Viktor a középosztályba tartozókban azt az érzetet, hogy még mindig jobb nekik, mint nyugati „osztály”-társaiknak. A tények mást mutatnak.","shortLead":"Ráolvasással próbálja erősíteni Orbán Viktor a középosztályba tartozókban azt az érzetet, hogy még mindig jobb nekik...","id":"20250207_hvg-kozeposztaly-allapota-magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bff11393-7f9f-4c01-a1f2-3e633f5c1aa3.jpg","index":0,"item":"c68d8e09-58a4-43fd-8efe-54586ea608d9","keywords":null,"link":"/360/20250207_hvg-kozeposztaly-allapota-magyarorszagon","timestamp":"2025. február. 07. 11:26","title":"Orbán szerint erős és széles: megnéztük, milyen állapotban van valójában a magyar középosztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]