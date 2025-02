Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18a96eb9-e75d-460e-b015-00ec92877482","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki az aréna hatodik emeletén.","shortLead":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki az aréna hatodik emeletén.","id":"20250205_puskas-arena-tuzeset-tuzoltok-oltas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a96eb9-e75d-460e-b015-00ec92877482.jpg","index":0,"item":"4a44b229-1420-4de2-943d-5e297f4a9197","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_puskas-arena-tuzeset-tuzoltok-oltas-video","timestamp":"2025. február. 05. 17:49","title":"Videón a tűzoltók küzdelme a Puskás Arénában felcsapó lángokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b968b5d-2e86-40d9-a1d4-cd0f7c119f7a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A számítások szerint 1:2700-hoz az esély rá, hogy 157 év múlva összeütközik a Földdel az 500 méter átmérőjű Bennu aszteroida. A hatását az egész világon érezni lehetne.","shortLead":"A számítások szerint 1:2700-hoz az esély rá, hogy 157 év múlva összeütközik a Földdel az 500 méter átmérőjű Bennu...","id":"20250206_bennu-aszteroida-fold-becsapodas-hatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b968b5d-2e86-40d9-a1d4-cd0f7c119f7a.jpg","index":0,"item":"88813bf3-9087-4f82-a896-7d245414f581","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_bennu-aszteroida-fold-becsapodas-hatas","timestamp":"2025. február. 06. 14:03","title":"Becsapódhat a Földbe a Bennu aszteroida, és ez globális telet hozna magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez a péntek reggel is Orbán Viktor-interjúval kezdődött a Kossuth rádióban. A miniszterelnök szerint eljött a pillanat, hogy kisöpörjék a Soros-hálózatot, szankcionálni kell minden szervezetet, amely pénzt fogadott el Amerikából.","shortLead":"Ez a péntek reggel is Orbán Viktor-interjúval kezdődött a Kossuth rádióban. A miniszterelnök szerint eljött a pillanat...","id":"20250207_Orban-penteki-interju-a-Kossuth-radioban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"49f8a8be-9343-4c88-b364-138d2b541eec","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_Orban-penteki-interju-a-Kossuth-radioban-ebx","timestamp":"2025. február. 07. 07:39","title":"Orbán: A peep show kedvelőknek óriási lehetőségek nyílnak ki, most be lehet kukucskálni a politika boszorkánykonyhájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20ce446-b682-4244-b18f-e948e5ead02b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint tízezer hivatásos pozíció betöltetlen az országban.","shortLead":"Több mint tízezer hivatásos pozíció betöltetlen az országban.","id":"20250206_Mar-Szerbia-is-Sri-Lankarol-importal-soforoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f20ce446-b682-4244-b18f-e948e5ead02b.jpg","index":0,"item":"7dd28441-5027-4470-86ee-ae8cbdf9eded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Mar-Szerbia-is-Sri-Lankarol-importal-soforoket","timestamp":"2025. február. 06. 07:16","title":"Már Szerbia is Srí Lankáról importál sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32801cbc-3b99-45aa-8e15-6848321e1c78","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mártha Imre egy angol nyelvű nyílt levélben Donald Trump legidősebb fiától kért tanácsot a terület fejlesztéséhez.","shortLead":"Mártha Imre egy angol nyelvű nyílt levélben Donald Trump legidősebb fiától kért tanácsot a terület fejlesztéséhez.","id":"20250206_Donald-Trump-Jr-tol-var-otleteket-Rakosrendezohoz-az-elovasarlasi-jogaval-elo-fovarosi-ceg-vezere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32801cbc-3b99-45aa-8e15-6848321e1c78.jpg","index":0,"item":"dfe95898-3175-49fc-ba9a-4f227c8af909","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Donald-Trump-Jr-tol-var-otleteket-Rakosrendezohoz-az-elovasarlasi-jogaval-elo-fovarosi-ceg-vezere","timestamp":"2025. február. 06. 19:07","title":"Donald Trump Jr-tól vár ötleteket Rákosrendezőhöz az elővásárlási jogával élő fővárosi cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538b224c-597c-4bff-90d4-5f9d42089aab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Csak semmi lazsálás: megjelent egy új futóalkalmazás, ami csak akkor hagyja, hogy szóljon a zene, ha épp mozog. ","shortLead":"Csak semmi lazsálás: megjelent egy új futóalkalmazás, ami csak akkor hagyja, hogy szóljon a zene, ha épp mozog. ","id":"20250205_walkstar-futo-alkalmazas-zene-megallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538b224c-597c-4bff-90d4-5f9d42089aab.jpg","index":0,"item":"4c447abb-5a83-436b-98c4-e62ba1490fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_walkstar-futo-alkalmazas-zene-megallitasa","timestamp":"2025. február. 05. 19:03","title":"Diszkrét terror: ez az app a zenét is megállítja, valahányszor szünetet tart futás vagy sétálás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2304c71-04e8-470c-97bc-40c2cf7efaff","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nagy kanyarokat írtak le Simicska Lajos cégei azóta, hogy az egykori csúcsoligarcha 2015. február 6-án nyilvánosan összeveszett Orbán Viktorral. A Közgépet átnevezték, de ma is működik, a médiabirodalom sorsa még kacifántosabb, és persze van olyan cég is, amelyet Mészáros Lőrinc vett a nevére.","shortLead":"Nagy kanyarokat írtak le Simicska Lajos cégei azóta, hogy az egykori csúcsoligarcha 2015. február 6-án nyilvánosan...","id":"20250206_Simicska-Lajos-G-nap-cegbirodalom-kozgep-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2304c71-04e8-470c-97bc-40c2cf7efaff.jpg","index":0,"item":"f1a1d891-27dd-47d0-98a2-7ac786560550","keywords":null,"link":"/360/20250206_Simicska-Lajos-G-nap-cegbirodalom-kozgep-media","timestamp":"2025. február. 06. 12:32","title":"Hová tűnt Simicska Lajos? Tíz évvel a G-nap után megnéztük, mi lett a cégbirodalom sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdi elengedni a kormány a Mini-Dubajként ismertté vált beruházást: Gulyás Gergely bejelentése alapján tudomásul vették a főváros elővásárlási jogát, és már felhőkarcolókat sem terveznek oda. Karácsony Gergely azt közölte: a kormány végre meghátrált.","shortLead":"Kezdi elengedni a kormány a Mini-Dubajként ismertté vált beruházást: Gulyás Gergely bejelentése alapján tudomásul...","id":"20250206_Gulyas-Gergely-A-kormany-elfogadta-Budapest-elovasarlasi-jogat-Rakosrendezore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64.jpg","index":0,"item":"6e577bd3-d72e-4ac7-a60d-69ba77a25ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Gulyas-Gergely-A-kormany-elfogadta-Budapest-elovasarlasi-jogat-Rakosrendezore","timestamp":"2025. február. 06. 11:38","title":"Karácsony a Mini-Dubajról: Budapest mindent vállal, amit az arab befektető vállalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]