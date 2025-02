Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6cc05ccf-36a1-4dbd-9dd0-d0ae76b18358","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Most először történt olyan a rendszerváltás óta, hogy a független filmek sikeresebbek voltak, mint az államilag támogatottak, aminek lehetne örülni is, de nem érdemes. Vélemény.","shortLead":"Most először történt olyan a rendszerváltás óta, hogy a független filmek sikeresebbek voltak, mint az államilag...","id":"20250210_magyar-fuggetlen-filmek-siker-futni-mentem-most-vagy-soha-hajdu-szabolcs-filmkritikusok-dija-nemzeti-filmintezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cc05ccf-36a1-4dbd-9dd0-d0ae76b18358.jpg","index":0,"item":"20dd37aa-f714-4ff3-9c43-de12857b9ab4","keywords":null,"link":"/360/20250210_magyar-fuggetlen-filmek-siker-futni-mentem-most-vagy-soha-hajdu-szabolcs-filmkritikusok-dija-nemzeti-filmintezet","timestamp":"2025. február. 10. 13:00","title":"Kovács Bálint: Az év, amikor kivégezték a magyar filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9039d253-83ba-41bf-8392-830b329025fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretes módszert kínál az óceánokban lebegő mikroműanyag összegyűjtésére, ha darabjait tejben úszó gabonapehely-karikáknak képzeljük.","shortLead":"Ígéretes módszert kínál az óceánokban lebegő mikroműanyag összegyűjtésére, ha darabjait tejben úszó...","id":"20250209_hvg-mikromuanyagok-osszegyujtese-tengeren-oceanban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9039d253-83ba-41bf-8392-830b329025fb.jpg","index":0,"item":"73be24a2-7cb2-4f7d-9c09-e3d3a18f5e9b","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-mikromuanyagok-osszegyujtese-tengeren-oceanban","timestamp":"2025. február. 09. 15:45","title":"Egy finom reggeli adta az ötletet a tengeri műanyagfaláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az autóban hagyta a nagyobbik gyermekét. A mozdonyvezető sokkot kapott a péntek este történtektől.","shortLead":"A nő az autóban hagyta a nagyobbik gyermekét. A mozdonyvezető sokkot kapott a péntek este történtektől.","id":"20250208_Gyor-Menfocsanak-vasuti-baleset-tragedia-anya-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5.jpg","index":0,"item":"fbeb488f-63bb-482d-982c-a15c2cd8b720","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Gyor-Menfocsanak-vasuti-baleset-tragedia-anya-gyerek","timestamp":"2025. február. 08. 21:10","title":"A nyolcéves kislány végignézhette, ahogy anyja a kistestvérével a vonat elé lépett Győr közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a189c9-f728-4c93-af4c-9bad4a7c3974","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Noha szuverenitási kérdés is, hogy Magyarországnak vannak-e saját megoldásai a mesterséges intelligencia alkalmazására, a kormány nem áldoz a fejlesztésekbe. Nálunk nyoma sincs a forradalmi lendületnek, amellyel az olcsó kínai startup milliárdokat radírozott le amerikai techcégek értékéből.","shortLead":"Noha szuverenitási kérdés is, hogy Magyarországnak vannak-e saját megoldásai a mesterséges intelligencia alkalmazására...","id":"20250210_hvg-mesterseges-intelligencia-strategia-magyarorszag-kormany-komondor-szuperszamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5a189c9-f728-4c93-af4c-9bad4a7c3974.jpg","index":0,"item":"49d3fcf1-d4f5-4486-97f6-aa20eb5fc1bd","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-mesterseges-intelligencia-strategia-magyarorszag-kormany-komondor-szuperszamitogep","timestamp":"2025. február. 10. 09:30","title":"Kihasználatlanul várja a Komondor, hogy a kormány komolyan vegye a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b78d7ea-2d0c-4dd6-8616-f72c4674283c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A nyugati értékek az észszerűséget, a tisztességet, a tisztességes eljárást jelentik. Továbbá azt, hogy vissza kell verni a hatalmaskodókat és követőiket, ha meg akarjuk őrizni ezt a nagyszerű civilizációt.","shortLead":"A nyugati értékek az észszerűséget, a tisztességet, a tisztességes eljárást jelentik. Továbbá azt, hogy vissza kell...","id":"20250209_Times-velemeny-Trump-sakaljai-nem-mentik-meg-a-Nyugatot-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b78d7ea-2d0c-4dd6-8616-f72c4674283c.jpg","index":0,"item":"3d49ee65-728a-48a3-b7ba-86cbc6bcfce4","keywords":null,"link":"/360/20250209_Times-velemeny-Trump-sakaljai-nem-mentik-meg-a-Nyugatot-lapszemle","timestamp":"2025. február. 09. 09:04","title":"Times-vélemény: Trump sakáljai nem „mentik meg a Nyugatot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243def90-b76a-4b3f-b21b-937641f4779a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vasárnap délután automatikus védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőműben.","shortLead":"Vasárnap délután automatikus védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőműben.","id":"20250209_paksi-atomeromu-4-es-blokk-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/243def90-b76a-4b3f-b21b-937641f4779a.jpg","index":0,"item":"3a4e3cdd-60f0-423c-a17c-10f815c8f46c","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_paksi-atomeromu-4-es-blokk-hiba","timestamp":"2025. február. 09. 21:25","title":"Hiba történt a Paksi Atomerőmű 4-es blokkjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cfb04e-780b-482f-9545-d5405a37579f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem is értette, miért állították meg. ","shortLead":"Nem is értette, miért állították meg. ","id":"20250210_utellenorok-elott-fordult-az-M85-autos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21cfb04e-780b-482f-9545-d5405a37579f.jpg","index":0,"item":"2be7876f-00e0-4f02-9100-3b609ebb18ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_utellenorok-elott-fordult-az-M85-autos-video","timestamp":"2025. február. 10. 13:58","title":"Épp az útellenőrök előtt fordult meg egy autós, hogy nekivágjon szemből az M85-ösnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79db7061-f0cf-4ebf-a94d-76b331a37d10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter az „évszázad lehetőségéről” ír.","shortLead":"A külügyminiszter az „évszázad lehetőségéről” ír.","id":"20250210_szijjarto-peter-vasuti-kocsik-egyiptom-gyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79db7061-f0cf-4ebf-a94d-76b331a37d10.jpg","index":0,"item":"d8cb7824-e7dd-447e-9d50-5ded3978abb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_szijjarto-peter-vasuti-kocsik-egyiptom-gyartas","timestamp":"2025. február. 10. 09:57","title":"Szijjártó: Ezer már el is készült a vasúti kocsikból, amiket Egyiptomnak gyártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]