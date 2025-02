Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ízekre szedték a Google Maps alkalmazás egy új beta változatának forráskódját, hogy megnézzék, milyen funkció beépítésére készülhet a Google.","shortLead":"Ízekre szedték a Google Maps alkalmazás egy új beta változatának forráskódját, hogy megnézzék, milyen funkció...","id":"20250212_google-terkep-mesterseges-intelligencia-gemini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121.jpg","index":0,"item":"ffd4ba65-db49-489d-be8f-642ec1ea5b7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_google-terkep-mesterseges-intelligencia-gemini","timestamp":"2025. február. 12. 08:03","title":"Találtak egy titkos kódsort a Google Térképben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9966d6-faee-46f9-886b-af971fcb12ca","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Akkora dugulás volt a sportcsarnoknál, hogy nem lehetett a bulit megtartani.","shortLead":"Akkora dugulás volt a sportcsarnoknál, hogy nem lehetett a bulit megtartani.","id":"20250210_zsirszorny-bryan-adams-koncert-csatorna-dugulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd9966d6-faee-46f9-886b-af971fcb12ca.jpg","index":0,"item":"e8e049b5-9f2b-404c-8394-c3d43eafcb42","keywords":null,"link":"/elet/20250210_zsirszorny-bryan-adams-koncert-csatorna-dugulas","timestamp":"2025. február. 10. 14:59","title":"Egy hatalmas zsírszörny miatt lefújták Bryan Adams koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnöknek megtetszett Donald Trump ötlete.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnöknek megtetszett Donald Trump ötlete.","id":"20250211_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszok-netanjahu-ultimatum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"4b24bb15-ce9d-4b67-8218-cd5aa996b6c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszok-netanjahu-ultimatum","timestamp":"2025. február. 11. 19:02","title":"Netanjahu: Véget ér a tűzszünet, ha a Hamász szombat délig nem adja vissza az izraeli túszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86146c9-8f06-46f7-8ff0-aefd24ec767f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arizonai Scottsdale kifutópályáján ütközött egy leszálló üzleti gép egy másik, parkoló repülővel.","shortLead":"Az arizonai Scottsdale kifutópályáján ütközött egy leszálló üzleti gép egy másik, parkoló repülővel.","id":"20250211_usa-repulogep-halalos-baleset-scottsdale-arizona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b86146c9-8f06-46f7-8ff0-aefd24ec767f.jpg","index":0,"item":"41724f3a-6645-4032-9e40-d7195798ef41","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_usa-repulogep-halalos-baleset-scottsdale-arizona","timestamp":"2025. február. 11. 07:26","title":"Újabb halálos repülőgép-baleset történt az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d55986-d0bb-467e-95d1-fad855a46b33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatornát feltörték, a közmédia azt közölte, dolgoznak a megoldáson.","shortLead":"A csatornát feltörték, a közmédia azt közölte, dolgoznak a megoldáson.","id":"20250210_kozmedia-yt-lopas-letiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84d55986-d0bb-467e-95d1-fad855a46b33.jpg","index":0,"item":"b2bcb11b-87e7-4d93-ba8c-2eacfe846cdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_kozmedia-yt-lopas-letiltas","timestamp":"2025. február. 10. 12:37","title":"Ellopták az M1 YouTube-csatornáját, a platform már le is tiltotta azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf80d73-1ffe-4cc4-9a06-c051c8aa0233","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rosszul felhelyezett kehely nyomást gyakorolhat a környező szervekre, ami akár egészségügyi következményekkel is járhat.","shortLead":"A rosszul felhelyezett kehely nyomást gyakorolhat a környező szervekre, ami akár egészségügyi következményekkel is...","id":"20250211_menstruacios-kehely-egeszsegi-kockazatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaf80d73-1ffe-4cc4-9a06-c051c8aa0233.jpg","index":0,"item":"ebe623b4-40c4-4a58-805f-7c201212119e","keywords":null,"link":"/elet/20250211_menstruacios-kehely-egeszsegi-kockazatok","timestamp":"2025. február. 11. 11:29","title":"Óvatosan a menstruációs kelyhekkel! – figyelmeztetnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bcaa4ff-9af5-4435-8648-1cdb29fda7c4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meglehet hamar az ötödik eltiltása is. ","shortLead":"Meglehet hamar az ötödik eltiltása is. ","id":"20250210_Negyszer-eltiltott-vezetestol-forgalombol-kivont-kocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bcaa4ff-9af5-4435-8648-1cdb29fda7c4.jpg","index":0,"item":"b90aecf4-ae37-4539-b964-224215420a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Negyszer-eltiltott-vezetestol-forgalombol-kivont-kocsi","timestamp":"2025. február. 10. 09:56","title":"Négyszer már eltiltották a vezetéstől, most egy forgalomból rég kivont kocsival kaptak el egy férfit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b181c0a-9aa2-4427-a439-c2b350aa3f6e","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Magyarországon a zöld átállás, bár lassabb ütemben halad, egyre inkább valós gazdasági szükségletté válik a vállalatok körében. Ennek része lehet napelemek telepítése ugyanúgy, mint az elektromos flotta alkalmazása vagy a töltőtelepítés. Radó Edinával, az E.ON e-mobilitási üzletfejlesztési szakértőjével beszélgettünk.","shortLead":"Magyarországon a zöld átállás, bár lassabb ütemben halad, egyre inkább valós gazdasági szükségletté válik a vállalatok...","id":"20250115_egyetlen-dizelauto-lecserelese-is-jelentos-eon-toltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b181c0a-9aa2-4427-a439-c2b350aa3f6e.jpg","index":0,"item":"65d78c5e-fe4b-439f-b9a7-0011e630c96c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250115_egyetlen-dizelauto-lecserelese-is-jelentos-eon-toltes","timestamp":"2025. február. 11. 13:30","title":"Már egyetlen dízelautó lecserélése is jelentős lépés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]