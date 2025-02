Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"384056a7-a3d9-402c-bc26-6f26321f0187","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"Japánon az ezredforduló után hatalmasodott el a kabalaőrület.","shortLead":"Japánon az ezredforduló után hatalmasodott el a kabalaőrület.","id":"20250206_kabala-japan-cukisag-kawaii-oszaka-vilagkiallitas-miska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/384056a7-a3d9-402c-bc26-6f26321f0187.jpg","index":0,"item":"1b51956d-9cb2-498f-bf64-41ba650dd9fb","keywords":null,"link":"/elet/20250206_kabala-japan-cukisag-kawaii-oszaka-vilagkiallitas-miska","timestamp":"2025. február. 06. 04:31","title":"A magyar pavilon miskakancsója a kanyarban sincs a dilis japán kabalákhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet vezetői nem ülhetnek a New York-i elefántcsonttoronyban, most tényleg változtatásokra van szükség – mondta a magyar külügyminiszter.","shortLead":"A szervezet vezetői nem ülhetnek a New York-i elefántcsonttoronyban, most tényleg változtatásokra van szükség – mondta...","id":"20250206_Szijjarto-Peter-szerint-valsagban-van-az-ENSZ-meg-kell-reformalni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"6c8c5d0e-87b5-4767-9cfa-8abd20253468","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Szijjarto-Peter-szerint-valsagban-van-az-ENSZ-meg-kell-reformalni","timestamp":"2025. február. 06. 07:27","title":"Szijjártó Péter szerint válságban van az ENSZ, meg kell reformálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Donald Trump rendelete után a techóriás is törölte a különböző társadalmi csoportok képviseletéhez kötött munkaerő-felvételi céljait.","shortLead":"Donald Trump rendelete után a techóriás is törölte a különböző társadalmi csoportok képviseletéhez kötött...","id":"20250206_donald-trump-google-sokszinusegi-program-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997.jpg","index":0,"item":"4383027c-3a7e-4bff-861b-e567ec20bc3f","keywords":null,"link":"/elet/20250206_donald-trump-google-sokszinusegi-program-torles","timestamp":"2025. február. 06. 13:09","title":"A Google is beállt a sorba, és kukázta a sokszínűségi programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20ce446-b682-4244-b18f-e948e5ead02b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint tízezer hivatásos pozíció betöltetlen az országban.","shortLead":"Több mint tízezer hivatásos pozíció betöltetlen az országban.","id":"20250206_Mar-Szerbia-is-Sri-Lankarol-importal-soforoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f20ce446-b682-4244-b18f-e948e5ead02b.jpg","index":0,"item":"7dd28441-5027-4470-86ee-ae8cbdf9eded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Mar-Szerbia-is-Sri-Lankarol-importal-soforoket","timestamp":"2025. február. 06. 07:16","title":"Már Szerbia is Srí Lankáról importál sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Idén is a parlamenti szezon kezdete előtt gyűlhet össze a fideszes holdudvar a Várkert Bazárban.","shortLead":"Idén is a parlamenti szezon kezdete előtt gyűlhet össze a fideszes holdudvar a Várkert Bazárban.","id":"20250206_orban-viktor-evertekelo-idopont-februar-22","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797.jpg","index":0,"item":"0432a56d-b53d-48ae-b1fc-288a45512fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_orban-viktor-evertekelo-idopont-februar-22","timestamp":"2025. február. 06. 14:21","title":"Megvan, mikor tartja évértékelőjét Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d0b8f9-4899-44b9-8e44-eba85fc5a288","c_author":"Mérő Vera","category":"360","description":"„Örömmel jelenthetem”, hogy a magyar rendőrség sikerének legfrissebb bizonyítéka egy újabb meggyilkolt nő. Nem kérnek bocsánatot sem az áldozat barátaitól, akikkel a BRFK megbízottja a Facebookon gúnyolódott, sem az árván maradt gyermekektől, akiknek az anyja segítségért könyörgött, és nem kapott.","shortLead":"„Örömmel jelenthetem”, hogy a magyar rendőrség sikerének legfrissebb bizonyítéka egy újabb meggyilkolt nő. Nem kérnek...","id":"20250205_megolt-japan-no-rendorseg-csaladon-beluli-eroszak-Mero-Vera-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49d0b8f9-4899-44b9-8e44-eba85fc5a288.jpg","index":0,"item":"c4bef3af-6644-4075-b316-a386b46e8705","keywords":null,"link":"/360/20250205_megolt-japan-no-rendorseg-csaladon-beluli-eroszak-Mero-Vera-velemeny","timestamp":"2025. február. 05. 10:37","title":"Mérő Vera: A rendőrség örömmel jelenti, és nem kér bocsánatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészségen fegyelmi eljárás indult, amely fegyelmi büntetés kiszabásával zárult. ","shortLead":"Az ügyészségen fegyelmi eljárás indult, amely fegyelmi büntetés kiszabásával zárult. ","id":"20250206_Encsencsi-gyilkossag-ugyeszseg-hogy-szakmai-hiba-volt-kiengedni-a-letartoztatasbol-a-kesobbi-elkovetot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"e98e0411-8b95-4bcf-896f-ed0938969a54","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Encsencsi-gyilkossag-ugyeszseg-hogy-szakmai-hiba-volt-kiengedni-a-letartoztatasbol-a-kesobbi-elkovetot","timestamp":"2025. február. 06. 15:18","title":"Encsencsi gyilkosság: az ügyészség szerint szakmai szabályszegés történt, amikor kiengedték a letartóztatásból a későbbi tettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint stabilan tartják a pozícióikat a kurszki régióban, az oroszok pedig nagy veszteségeket szenvednek el.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint stabilan tartják a pozícióikat a kurszki régióban, az oroszok pedig nagy veszteségeket...","id":"20250205_zelenszkij-eszak-koreai-katonak-menekulnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed.jpg","index":0,"item":"821748c5-e287-4c1b-a51f-ca8197cd2234","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_zelenszkij-eszak-koreai-katonak-menekulnek","timestamp":"2025. február. 05. 20:15","title":"Zelenszkij: Az észak-koreai katonák menekülnek, ezt látjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]