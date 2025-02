Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"133fc9c1-e2e7-46f4-9720-6bdf5c135682","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A küldöttség célja, hogy felmérje, hogyan változott a jogállam helyzete az elmúlt években.","shortLead":"A küldöttség célja, hogy felmérje, hogyan változott a jogállam helyzete az elmúlt években.","id":"20250213_jogallamisag-tenyfeltaro-delegacio-europai-parlament-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/133fc9c1-e2e7-46f4-9720-6bdf5c135682.jpg","index":0,"item":"a6d4b13e-2ace-4d56-a76c-c30644b92405","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_jogallamisag-tenyfeltaro-delegacio-europai-parlament-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 13. 06:51","title":"Áprilisban érkezik Magyarországra az Európai Parlament jogállamisági tényfeltáró delegációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd22167-2bc1-41d0-a5dc-4bfb9025f51f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai külügy helyettes államtitkára szerint az egyoldalú gesztussal Lukasenka az Egyesült Államokhoz akar közeledni.","shortLead":"Az amerikai külügy helyettes államtitkára szerint az egyoldalú gesztussal Lukasenka az Egyesült Államokhoz akar...","id":"20250212_feheroroszorszag-foglyok-szabadon-engedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd22167-2bc1-41d0-a5dc-4bfb9025f51f.jpg","index":0,"item":"cb472172-42e1-4c6c-8925-47fdc8811f7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_feheroroszorszag-foglyok-szabadon-engedes","timestamp":"2025. február. 12. 19:59","title":"Fehéroroszország elengedett három foglyot, köztük egy újságírót és legalább egy amerikait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"A Tisza Párt elnöke a HVG-nek adott nyilatkozatában visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint bennfentes kereskedéssel keresett több millió forintot a tőzsdén, egyben jelezte, hogy pert indít az ezt állító sajtótermékek ellen. Állítása szerint több nappal azután vásárolt Opus-részvényeket, hogy hivatalosan is bejelentették az árfolyamot felhajtó intézkedést. Azt mondta, az adóbevallásai bizonyítják, hogy az elmúlt években mennyi nyereséget ért el a tőzsdézéssel. Elmondta azt is, pontosan milyen részvényei voltak, és mi van még most is a tulajdonában.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke a HVG-nek adott nyilatkozatában visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint bennfentes...","id":"20250213_magyar-peter-reszvenyei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"fc4dfdb8-0166-4791-84af-56a0d629c93b","keywords":null,"link":"/360/20250213_magyar-peter-reszvenyei","timestamp":"2025. február. 13. 13:59","title":"Magyar Péter a HVG-nek: Nem történt bennfentes kereskedés, ezt a banki kimutatásaim is bizonyítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU Demokrácia Intézetének két tanára.","shortLead":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU...","id":"20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"574bb7f3-4583-4fe1-bf39-5995f23cb8ef","keywords":null,"link":"/360/20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","timestamp":"2025. február. 12. 15:10","title":"Amerikából aligha lesz orbáni illiberális demokrácia – Magyar Bálint és Madlovics Bálint elemzése a Foreign Affairsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ír kutatók a mesterséges intelligencia segítségével vizsgáltak be 180 e-cigarettához használható patront, és arra jutottak, hogy azok akutan mérgező, egészségügyi problémát okozó és irritáló anyagokat is tartalmaznak.","shortLead":"Ír kutatók a mesterséges intelligencia segítségével vizsgáltak be 180 e-cigarettához használható patront, és arra...","id":"20250214_e-cigaretta-izesites-patron-mergezo-anyagok-egeszsegugyi-kockazat-dohanyzas-e-cigaretta-hatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f.jpg","index":0,"item":"03c9d864-913e-49ae-a584-63d4914c4211","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_e-cigaretta-izesites-patron-mergezo-anyagok-egeszsegugyi-kockazat-dohanyzas-e-cigaretta-hatasa","timestamp":"2025. február. 14. 08:03","title":"E-cigarettát szív? Tudjon róla: meglesz a következménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fc5095-ef82-4ea0-95b2-e32bc30aad90","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hét százalékkal több okostelefont adtak el tavaly, mint egy évvel korábban. Ez azért nagy dolog, mert az előző években 4 és 12 százalékos csökkenésről adott hírt a Canalys elemzőcég.","shortLead":"Hét százalékkal több okostelefont adtak el tavaly, mint egy évvel korábban. Ez azért nagy dolog, mert az előző években...","id":"20250213_hvg-okostelefonpiac-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07fc5095-ef82-4ea0-95b2-e32bc30aad90.jpg","index":0,"item":"150f360c-3598-4ff9-9e30-3ab6c15d5ed7","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-okostelefonpiac-2024","timestamp":"2025. február. 13. 16:00","title":"Évek óta nem mentek ennyire jól az okostelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058a4059-6b91-4d59-8586-099f6f4749bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ahmed es-Saraa azután került hatalomra, hogy a Szíriát évtizedekig vezető Aszad elnök megbukott, és Oroszországba menekült.","shortLead":"Ahmed es-Saraa azután került hatalomra, hogy a Szíriát évtizedekig vezető Aszad elnök megbukott, és Oroszországba...","id":"20250212_oroszorszag-sziria-targyalas-putyin-es-saraa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058a4059-6b91-4d59-8586-099f6f4749bb.jpg","index":0,"item":"e8b7b07b-5f89-46be-9984-9f5980e59bae","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_oroszorszag-sziria-targyalas-putyin-es-saraa","timestamp":"2025. február. 12. 17:31","title":"Putyin telefonon hívta fel Szíria új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cbd90c-c6bf-4d57-a3f1-3e09f2f9b154","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft sok egyéb mellett perifériákat is gyártott, azonban nemrégiben tulajdonképpen már felhagyott vele. Ez azonban nem jelenti azt, hogy többé ne jelennének meg MS-tervezte egerek, billentyűzetek, hála egy olyan cégnek, amelyik amúgy Apple-kiegészítőket gyárt.","shortLead":"A Microsoft sok egyéb mellett perifériákat is gyártott, azonban nemrégiben tulajdonképpen már felhagyott vele...","id":"20250212_incase-microsoft-periferiak-pc-kiegeszitok-billentyuzet-eger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76cbd90c-c6bf-4d57-a3f1-3e09f2f9b154.jpg","index":0,"item":"694e2b9b-06ed-496d-953f-2fbfb8708fb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_incase-microsoft-periferiak-pc-kiegeszitok-billentyuzet-eger","timestamp":"2025. február. 12. 12:03","title":"Megtervezett, de sosem adott ki egy érdekes billentyűzetet a Microsoft, hamarosan mégis bárki megveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]