Konkrétumokkal, újdonságokkal nem állt elő Magyar Péter a felbukkanásának egyéves évfordulóján a Partizánnak adott interjúban, de nem feltétlenül azért, mert ne tudott volna ilyeneket mondani, egyszerűen csak nem nagyon akart, még ha sokan talán erre számítottak. Nekik azonban legalább a Tisza Párt szombati kongresszusáig várni kell, mert Magyar szerint akkor – amikor amúgy megtartja első évértékelőjét is –, néhány szakpolitikusuk legalább előáll majd, de úgy tűnik, még jobbára marad a Magyar-féle one man show, miközben annyira kerülte a személyi kultuszt, hogy kijelentette:

majd a Tisza közössége eldönti, ki legyen Orbán Viktor kihívója, bár azért nem zárta ki, hogy ez ő lesz, mivel miniszterelnök-jelölti ambíciói nincsenek ugyan, de ha lesz felkérés, készen áll rá.

Gulyás Márton műsorvezető kitartóan próbálta megtudni, hogy Magyar lesz-e Orbán Viktor kihívója a parlamenti választáson, hiszen így kommunikál, így viselkedik és úgy tűnik, szimpatizánsai ezt is várják tőle. Magyar szerint nem is kell a hazai rendszerben a választásra feltétlenül miniszterelnök-jelölt, bár egy vitán nyilván jól jön. Azt mondta, ő amúgy rengeteget fejlődött, de egy éve sem akarta azt, ami mostanra lett, csak így alakult. Napról napra nagyobb a teher – jelentette ki –, hozzátéve: hogy mi lesz a vége, az nem csak rajta múlik, amúgy ő abban sem biztos, hogy Orbán lesz a Fidesz jelöltje.

A csaknem kétórás élő interjú során Magyar Péter többször is heves, az egymás szavába vágó, emelt hangú vitába került Gulyás Mártonnal, mégis talán a legnagyobb vita arról alakult ki köztük, hogy hány percre tervezték az adást és éppen hány óra van. Azért másról is esett szó, még ha a korábban már elmondottakon túl sok újdonság nem is hangzott el a műsorban. Magyar láthatóan sok papírral, dokumentummal érkezett a stúdióba, bár azt egy ponton elismerte, biztosan lesz majd rövidebb és hosszabb szakpolitikai és választási programjuk is, hogy mikor, azt nem tudta megmondani, bár általánosságban úgy látta: “ennél csak jobban lehet csinálni”.

Indításként Magyar beszélt az ő és a Tisza Párt “történelmi felelősségéről”, amit az is jelez, hogy “olyan összefogás van most, ami a rendszerváltáskor sem volt”. Úgy látta, ritkán adatik meg a lehetőség, hogy egy jóléti, normális országot építsenek. Ahogy ritkán adatik lehetőség arra is – vetette közbe Gulyás –, hogy a Tisza, ígéretéhez híven valódi elszámoltatást hajtson végre, ha kormányra kerül. Magyar erre ismét ígéretet tett, de a garanciákat firtató kérdésre jelezte: nem egy politikusnak kell elszámoltatnia egy másikat, hanem a független igazságszolgáltatásnak, ő utóbbi megteremtését vállalja.

A számonkéréshez azért Magyarék igyekeznek muníciót adni az igazságszolgáltatásnak – ebben segít nekik a tavaly nyáron elindított digitális gyóntatószék programjuk, ahová eddig ezernél is többen tettek bejelentést. Magyar szerint “százmilliárdos nagyságrendű” anyagokat kaptak, hatalmas sztorik vannak náluk, de egyelőre nem akar velük előjönni. Annyit elárult, hogy sok olyan van, ami egyre magasabb szintről jön a NER-ből, és sok olyan infójuk is van például ügyészektől, hogy miként akadályozzák a munkájukat. Ezért szerinte óriási hatása lenne egy új legfőbb ügyésznek. Hangsúlyozta,

a fékek és ellensúlyok rendszerét kell helyreállítani és jótékonyan át kell ugrani a kétharmad problémáját”.

Magyar jelezte, a hozzájuk beérkező esetek “állatorvosi lovak, mutatják, hogy szólt bele a politika az ügyészség, a bíróságok munkájába”. Azt mondta, nagyapja, Erőss Pál volt az utolsó, aki lemondott azért, mert bele akartak szólni a munkájába, de most is sok jelzést kapnak “trükközésekről”. Szerinte példa nélküli, hogy a bíróknak tüntetniük kell a függetlenségért. A kezükben lévő információkról azt mondta, taktikai kérdés, kihozzák-e őket, mert a Rogán-Schadl-ügyben ő kihozta, és három hónap alatt söpörték le. Olyan igazságszolgáltatásnak akarják ezeket átadni, ami nem söpri a szőnyeg alá.

Hogy lenne mit vizsgálnia a független igazságszolgáltatásnak, azt nem vitatta Magyar, aki szerint minden politikusnak igazolnia kell, hogy legális forrásból szerezte vagyonát. Szerinte azt kell tettenérni, hogy jogszabályalkotással hol követtek el bűncselekményt. A miniszterelnök vejét, Tiborcz Istvánt hozta példaként, akinek 500 milliárdja van, holott tíz éve semmije sem volt, és szerinte “nincs az a jóisten, aki bebizonyítja, hogy ez törvényes vagyon.” Magyar beszélt még – konkrét nevek vagy bizonyítékok nélkül – svájci, dél-amerikai, szingapúri számlákról és azt mondta,

soha korábban nem volt ilyen ipari lopás, ezt a Direkt36 dokumentumfilmje is bemutatta, ráadásul ez csak a felszín”.

Magyar Péter a Partizán műsorában Gulyás Mártonnak ad interjút Youtube/Partizán

Kényesebb téma volt a műsorban a Tisza Párt szervezési folyamata és a kampányüzemmód témája, mert itt például Magyar visszakérdezett egy ponton, hogy “az Origóban, vagy a Megafonban vagyok?”. A kampányüzemmód apropóján jött elő az előrehozott választások kérdése is, amiről Magyar azt mondta, akkor lesz ilyen szerinte, ha Orbánék úgy ítélik meg, ezzel járnak jól, mert mérlegelnek, hogy “ellopnak mindent, vagy megőrzik erős ellenzéki tömbként a Fideszt”. Állította: nem azt mondta, hogy a Tisza el tudja érni az előrehozott választást, hanem azt, hogy

megreccsent a bizalom, ilyen válság nem volt a NER 15 éve alatt.

Magyar Péter milliós követőtábort emlegetve emlékezett meg arról, hogy egy éve szállt ki a NER-ből Állításai akkor még csak a rendszer korrupciójáról szóltak.

A párt- és közösségépítés folyamatáról Magyar azt mondta a műsorban, hogy vannak új embereik fontos pozíciókban, a Tisza Szigetekbe már több tízezren vannak, csak januárban 300 új sziget alakult, köztük számos olyan pici településen, ahol sosem volt politikai aktivitás – itt a Partizán műsorvezetőjének a szemére vetette, hogy nem látta őket vidéki rendezvényeiken. Zajlik a pártépítési folyamat – folytatta –, megjegyezve, hogy a legfontosabb most az, hogy legyen 106 egyéni képviselőjelöltjük. A pártépítésnél maradva Magyar kijelentette, hogy a Tisza transzparensebb, mint a többi ellenzéki párt.

Gulyás a Menczer Tamással folytatott vitát idézte fel, és felvetette, hogy Magyar is büdösszájúzott, amikor Menczerről beszélt. Magyar elismerte, hogy a helyzetet lehetett volna jobban is kezelni, de így is sokan csodálták az önuralmát. Megjegyezte: ilyen mélypontot még nem ért el a közélet, ráadásul Orbán a Menczer-ügy után erőszakra szólított fel, amit azóta fokozott is. Az Tisza elnöke körüli személyi kultusz is szóba került a műsorban, de Magyar szerint ők “pont az ellenkező irányba” mennek, és ő maga nyűgnek érzi a saját fotóit is, amiket a közösségi médiában megoszt, de hát ezek pörögnek ott. Nincs médiájuk, nem is vágynak rá – tette hozzá –, megjegyezve, hogy a független média elhallgat róla és a pártjáról szóló híreket.

Mindenki látja az ország működését – mondta Magyar, és sorolta: kirúgják a velük együttműködő embereket, nyomás alá helyezik őket. Ezzel magyarázza, hogy jobbára ő kommunikál. Gulyás emlékeztette, hogy Kulja Andráson kívül nincs látható szakpolitikusuk, fél éve dolgoznak az EP-képviselőik, október óta a fővárosi politikusaik, de őket se nagyon látni. Magyar szerint a képviselőik valós munkát végeznek, a pártstruktúrájuk pedig alakul, sok munka hárult rá, most próbálják megosztani a feladatokat. Magyar azt amúgy többször is elmondta, hogy egyébként

a politika nem egy agysebészet.”

Magyar megjegyezte: nem is a Tisza kétszáz politikusa fog kormányozni, hanem a különböző más tisztviselők. Van egy belső kiválasztási folyamat, tízezren jelentkeztek, két belső HR-kör volt, majd jön egy politikai kiválasztás – sorolta. Azt mondta, pártja továbbra is mozgalom, nem akarnak nagy pártot építeni. Itt ismét kiemelte, hogy aki fideszes tisztségviselő volt, az náluk nem “very welcome”. Azt mondta, szombaton, a Tisza kongresszusán olyan szakembereket fog mutatni, akik egykor a Fidesznek hitték el, hogy Magyarországért dolgoznak.

Youtube/Partizán

Gulyás Márton a párt- és kampányfinanszírozásról is kérdezte Magyart, mondván: tízmilliárdos összegbe is kerülhet egy kampány. Magyar szerint ők olyan párt, amely nem kap állami vagy külföldi támogatást, magánemberek adományaiból tartják fenn magukat. Az általuk árusított úgynevezett rendszerváltó kártyákból jön be havi 110-120 millió forint mikroadomány, ez a működést fedezi. Emellett vannak nagy adományozóik is, az 500 ezer feletti összeget utalókat név szerint is közzé kell majd tenniük a beszámolóikban. Az egyik ilyen, Bojár Gábor már maga állt elő, de volt tízmilliós egyszeri adományuk is már.

A szakpolitikai kérdéseknél a műsorban az V. kerületben meggyilkolt nő esetén keresztül érintették a rendvédelmet, a nőpolitikát, majd áttértek az adópolitikára, az adókulcsokra, de erről Magyar konkrétumot nem mondott, csak azt: mindegy, mi az ő álláspontja, nem ő dönti el, hogy mi a pártja álláspontja a kérdésben. Megjegyezte: 65 munkacsoportjuk egyeztet a programjuk részleteiről. Kiemelte: a kormány 4000 milliárdot költ kamatokra, mert kiszámíthatatlan a gazdaságpolitika, magánérdekeiket szolgálják. Szerinte ha ezt lehet refinanszírozni, ha jönnek az uniós pénzek.

Gulyás sokadjára emlékeztette a műsorban Magyart, hogy konkrét kérdései vannak, de azokra rendre nem kap választ. Amikor pedig Gulyás a vagyonáról és a Vogel Evelin-féle hangfelvételen elhangzó bennfentes kereskedés vádjáról kérdezte Magyart, a pártelnök arról beszélt, hogy bűncselekménnyel kiszivárgott felvételekről van szó, de cáfolta, hogy bennfentes kereskedést folytatott volna valaha. Kiemelte, 2011-ig visszamenőleg vannak vagyonnyilatkozatai. Magyar itt amúgy megint megemelte a hangját Gulyással szemben: felhánytorgatta neki, hogy erről kérdez, miközben ellopják az országot.

Mit lehet tenni a mostanra lényegében megszűnt társadalmi mobilitás visszaállításáért? – kérdezte Gulyás a műsor vége felé, mire Magyar azt mondta, szerinte ez összetett kérdés, az oktatástól indul. “Romlik az oktatás színvonala, egyre nagyobb a tanárhiány, a tesitanár tartja a kémiát, katonákat rendelnek ki, leszakadnak a térségek” – sorolta a problémákat. Szerinte elképesztő társadalmi szakadék van, és csak nő. Megígérte: le fognak számolni a rövidtávú költségvetési politikával. “Nem Fidesz 2-t, nem Orbán Viktor light-ot szeretnénk” – jelentette ki Magyar Péter.

A közel kétórás műsor külpolitikai kitekintéssel zárult, itt Magyar elmondta, hogy Donald Trump szerinte nem radikális jobboldali, ahogy Nyugat-Európában sem egyértelmű a jobboldali radikálisok szerepe. Ami a Tiszát illeti, azt tartotta fontosnak, hogy Magyarország az EU tagja, a legfontosabb az uniós és a NATO-tagság, de fontosak az amerikai kapcsolatok is. A Visegrádi Négyek együttműködését is helyreállítaná, szerinte azt Orbán Viktor verte szét, márpedig “ennek a négy országnak gazdaságilag politikailag együtt kell mozogni”. Ide tartozik Románia, Ausztria és a Balkán is – tette hozzá.