[{"available":true,"c_guid":"f102e979-9763-4182-96b8-2a8a5d6d63b7","c_author":"Földes Márton","category":"vilag","description":"A világ egyik legfontosabb biztonságpolitikai egyeztetési fórumán bőven volt miről beszélni: Ukrajna, fegyverkezés, védelmi kiadások és transzatlanti kapcsolatok kerültek terítékre. Amit J. D. Vance lesöpört az asztalról, és frontális támadást intézett Európa ellen, olyan mondatokkal szúrva oda, mint például az, hogy „ha az USA túlélt tíz évet úgy, hogy Greta Thunberg belebeszélt a dolgaikba, Európa is túl tudja magát tenni néhány hónapnyi Musk-kommentáron”. ","shortLead":"A világ egyik legfontosabb biztonságpolitikai egyeztetési fórumán bőven volt miről beszélni: Ukrajna, fegyverkezés...","id":"20250214_Kulturharc-muncheni-biztonsagpolitikai-csucs-von-der-leyen-jd-vance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f102e979-9763-4182-96b8-2a8a5d6d63b7.jpg","index":0,"item":"e8776530-cef1-40d1-81f5-128895a46243","keywords":null,"link":"/vilag/20250214_Kulturharc-muncheni-biztonsagpolitikai-csucs-von-der-leyen-jd-vance","timestamp":"2025. február. 14. 17:30","title":"Trump alelnöke biztonságpolitikai előadás helyett kultúrharcos szemrehányással támadt neki az Európai Uniónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba698cf5-edf5-4684-816f-7ba87f71e090","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök állítja azt is, hogy Oroszország háborúra készülhet jövőre a NATO ellen.","shortLead":"Az ukrán elnök állítja azt is, hogy Oroszország háborúra készülhet jövőre a NATO ellen.","id":"20250214_Zelenszkij-kijelentette-hogy-Ukrajna-soha-nem-fogja-orosznak-elismerni-a-megszallt-teruleteket-putyin-haboru-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba698cf5-edf5-4684-816f-7ba87f71e090.jpg","index":0,"item":"bb69822a-74bc-49c1-bff9-ca0825a493b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250214_Zelenszkij-kijelentette-hogy-Ukrajna-soha-nem-fogja-orosznak-elismerni-a-megszallt-teruleteket-putyin-haboru-trump","timestamp":"2025. február. 14. 19:15","title":"Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna soha nem fogja orosznak elismerni a megszállt területeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint vége a régi kapcsolatnak Amerika és Európa között. ","shortLead":"Az ukrán elnök szerint vége a régi kapcsolatnak Amerika és Európa között. ","id":"20250215_volodimir-zelenszkij-munchen-europai-hadsereg-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f.jpg","index":0,"item":"3caf71b2-ea8c-4c6c-91d2-00a6d6e9e6d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_volodimir-zelenszkij-munchen-europai-hadsereg-beketargyalas","timestamp":"2025. február. 15. 13:21","title":"Zelenszkij európai hadsereget szeretne, mert Amerikára már nem lehet számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986ac424-2ef1-438d-add6-10a530664d16","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átalakított autókban vitték át az aranyat a határon, az ékszereket, tömböket, érméket aztán Németországban adták el.","shortLead":"Átalakított autókban vitték át az aranyat a határon, az ékszereket, tömböket, érméket aztán Németországban adták el.","id":"20250214_het-tonna-arany-csempesz-svajc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/986ac424-2ef1-438d-add6-10a530664d16.jpg","index":0,"item":"cbc92e39-612a-4678-afdf-a0bf01ed67c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_het-tonna-arany-csempesz-svajc","timestamp":"2025. február. 14. 06:50","title":"Hét tonna aranyat csempészett egy banda Olaszországból Svájcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270a38bd-514c-49c6-aa1c-3cee120e7894","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A céges autóknál vélhetően ez az arány még sokkal magasabb. ","shortLead":"A céges autóknál vélhetően ez az arány még sokkal magasabb. ","id":"20250214_Legnepszerubb-autoszinek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/270a38bd-514c-49c6-aa1c-3cee120e7894.jpg","index":0,"item":"57989542-48f8-4703-aeb2-bce657ea7b8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_Legnepszerubb-autoszinek","timestamp":"2025. február. 14. 08:18","title":"Minden harmadik autó fehér a világon, mellette ezek a legnépszerűbb autószínek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e30b5f-db93-411c-a311-cf295415c00b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, érezhetően gyorsabban meríti a készülékeket az 5G-s mobilhálózat, ennek mértéke azonban nagyban függ attól, hogy milyen processzor lapul az okostelefonban.","shortLead":"Úgy tűnik, érezhetően gyorsabban meríti a készülékeket az 5G-s mobilhálózat, ennek mértéke azonban nagyban függ attól...","id":"20250214_5g-kapcsolat-hatasa-keszulek-uzemidejere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e30b5f-db93-411c-a311-cf295415c00b.jpg","index":0,"item":"2398324f-e783-4e16-b89f-c998bc840683","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_5g-kapcsolat-hatasa-keszulek-uzemidejere","timestamp":"2025. február. 14. 09:03","title":"Tényleg gyorsabban merül a telefonja, ha be van kapcsolva rajta az 5G? Itt a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Alapvető fordulat állt be a transzatlanti kapcsolatokban, ezt jelzi J. D. Vance amerikai alelnök felszólalása a müncheni Biztonságpolitikai Fórumon. Miként lehet ilyen mértékben Putyin-barát Orbán Viktor? Ha nem cselekszik, Európa csak a macskaasztalnál kap helyet az Ukrajna jövőjét meghatározó tárgyalásokon. A lengyel választásokon meglepetésekre is képes lehet a szélsőjobb. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Alapvető fordulat állt be a transzatlanti kapcsolatokban, ezt jelzi J. D. Vance amerikai alelnök felszólalása...","id":"20250215_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"ea53c6ef-bf82-4b4c-8c61-1cead2733b4a","keywords":null,"link":"/360/20250215_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 15. 10:18","title":"Frankfurter Allgemeine Zeitung-kommentár: A Nyugat szétesik, a diktátorok diadalmaskodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d25fa9-98e5-4cc9-822e-83e12f3eb551","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff YouTube-csatorna videósa évek óta készít videókat a mobilok teljesítményéről, ezúttal pedig az Apple és a Samsung csúcskészülékeit versenyeztette meg.","shortLead":"A PhoneBuff YouTube-csatorna videósa évek óta készít videókat a mobilok teljesítményéről, ezúttal pedig az Apple és...","id":"20250214_samsung-galaxy-s25-ultra-iphone-16-pro-max-sebessegteszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66d25fa9-98e5-4cc9-822e-83e12f3eb551.jpg","index":0,"item":"abdcecc7-319c-4617-9f69-f6f53f22f37c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_samsung-galaxy-s25-ultra-iphone-16-pro-max-sebessegteszt-video","timestamp":"2025. február. 14. 11:03","title":"Samsung Galaxy S25 Ultra vagy iPhone 16 Pro Max? Összemérték a két mobil sebességét, az eredmény egyértelmű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]