„Ki fog derülni, megszűnik-e a frakció, de ennél többet most nem mondok” – mondta a HVG-nek Ungár Péter, az LMP frakcióvezetője, egyben a párt társelnöke, miután arról kérdeztük, mennyi az esélye, hogy a jövő héten is lesz még LMP-frakció a magyar parlamentben. A kérdés azután vált aktuálissá, hogy hétfőn Csárdi Antal frakcióvezető-helyettes kilépett az LMP képviselőcsoportból, és a függetlenek közé ült.

Csárdi – aki a parlamenti honlap szerint is február 16-tól már független képviselő – lépése nem volt váratlan, hiszen tavaly októberben hivatalosan is megerősítette a HVG korábbi információját, miszerint kilép a pártból, és azt is jelezte: idővel, várhatóan még az év végéig a frakcióból is távozik. Akkor azt írtuk, Csárdi kilépésében az játszhatott szerepet, hogy úgy érezte, az LMP túlságosan közeledik a Fideszhez:

Kilép a pártból az LMP egyetlen egyéni mandátumot nyert országgyűlési képviselője Csárdi Antal távozik az LMP-ből, mert úgy érzi, a párt a Fideszhez húz. Alakulni látszik az új ellenzéki formáció, amiről a HVG írt.

Csárdi távozása a pártból több szempontból is jelzésértékű. Egyrészt ő volt az egyetlen egyéni mandátumot nyert képviselőjük a parlamentben, mivel 2018 után 2022-ben a DK és a Jobbik támogatásával ismét legyőzte fideszes vetélytársát, így jelenleg is a Belváros és a Várnegyed országgyűlési képviselője. Másrészt távozásának bejelentése katalizátorként hatott az LMP-ben már zajló folyamatokra.

Miután az augusztusi tisztújításon ismét Ungár Péter lett a párt társelnöke, több veterán politikusuk is bejelentette távozását: előbb Schmuck Erzsébet, majd Vágó Gábor és Keresztes László Loránt is. Őket követte Csárdi. Mindannyian alapvetően

azzal indokolták a döntésüket, hogy az LMP már nem zöld párt, a vezetői pedig semmiféle konzekvenciát nem vontak le az egy százalék alatti eredményből, amit az LMP az EP-választáson elért.

Januárban újabb LMP-s jelentette be távozását a pártból: Kendernay János, aki szerint “a párt elveszítette teljesen a létjogosultságát”. Azt is mondta, “az lenne a tisztességes, ha a párt kivonulna a parlamentből.” Most az LMP-frakció megszűnhet a Parlamentben, hiszen Csárdi az 5 fős frakció egyik tagja képviselőként, távozásával pedig a képviselőcsoport létszáma 5 fő alá csökken, ami az önálló frakció megszűnését jelenti.

A frakciók ugyanis minimum 5 fősek, és megszűnnek, ha a létszám ez alá csökken. A frakcióvezetőnek, 3 napja van azonban ezt bejelenteni, így ha ez idő alatt meggyőznek egy más frakcióhoz tartozó vagy független képviselőt, hogy csatlakozzon, akkor megmenekülnek – márpedig egy önálló frakció nemcsak politikai presztízs, hanem súlyos összegekben mérhető költségvetési támogatás is.

Elképzelhető azonban, hogy az LMP-frakció fennmaradása érdekében Ungár Péter társelnök-frakcióvezetőnek nem egy, hanem két beugrót is találnia kellene, mivel Keresztes László Loránt szintén frakciótag, és bár a február 17-i adatok szerint ő még a képviselőcsoport tagja, nem biztos, hogy ez így is marad – Csárdihoz hasonlóan logikus lenne az ő kilépése is. A HVG kereste őt, de nem sikerült elérnünk.