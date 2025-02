Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"81041192-66bd-45d9-96d6-4cca35ae286b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik áldozatának egy taxisofőr sietett a segítségére. ","shortLead":"Egyik áldozatának egy taxisofőr sietett a segítségére. ","id":"20250217_rablas-tamadas-ecseri-ut-noi-aldozatok-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81041192-66bd-45d9-96d6-4cca35ae286b.jpg","index":0,"item":"36a7d12e-e43a-4344-86a2-451069dede14","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_rablas-tamadas-ecseri-ut-noi-aldozatok-vademeles","timestamp":"2025. február. 17. 09:32","title":"Éjszakai buszról leszálló nőket rabolt ki egy férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. február. 17. 07:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Öt kontinenst fog összekapcsolni az az adatkábel, amit a Facebook, az Instagram és több más szolgáltatás tulajdonosa kezd megépíteni még idén.","shortLead":"Öt kontinenst fog összekapcsolni az az adatkábel, amit a Facebook, az Instagram és több más szolgáltatás tulajdonosa...","id":"20250217_meta-50000-km-tenger-alatti-adatkabel-project-waterworth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c.jpg","index":0,"item":"d602ecbf-8882-48aa-b54e-e8e0670d23fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_meta-50000-km-tenger-alatti-adatkabel-project-waterworth","timestamp":"2025. február. 17. 15:03","title":"Ez lehet a valaha volt leghosszabb: 50 000 km-es tenger alatti adatkábelt épít a Meta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","shortLead":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","id":"20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03.jpg","index":0,"item":"a63e5698-5406-452a-8e40-919a391571b0","keywords":null,"link":"/kultura/20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","timestamp":"2025. február. 18. 08:16","title":"Nácinak és fasisztának nevezte Giorgia Melonit, most vádat emeltek a brit rocksztár ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269d0fe3-eafe-48ca-bf37-6ccefc67a346","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ismét bevándorlókkal telik meg Guantánamo Donald Trump szándékai szerint. A kilencvenes években a haiti menekültek már megtapasztalhatták, milyen az amerikai vendégszeretet Kubában, a 2001-es terrortámadás után oda gyűjtött muszlimok közül páran még mindig ott vannak.","shortLead":"Ismét bevándorlókkal telik meg Guantánamo Donald Trump szándékai szerint. A kilencvenes években a haiti menekültek már...","id":"20250217_trump-guantanamo-ujratoltve-bevandorlok-borton-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/269d0fe3-eafe-48ca-bf37-6ccefc67a346.jpg","index":0,"item":"1e53fa0b-72b9-4acb-8516-0d84dab0f054","keywords":null,"link":"/360/20250217_trump-guantanamo-ujratoltve-bevandorlok-borton-egyesult-allamok","timestamp":"2025. február. 17. 18:30","title":"„Legális fekete lyuk” – a bevándorlók poklává teszi Trump Guantánamót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8007d7-b567-40fe-b31b-01c262e580c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Én döntöttem, ezért én vállalom a felelősséget” – mondta Novák Katalin volt köztársasági elnök az egy évvel ezelőtt kirobbant botrányról. ","shortLead":"„Én döntöttem, ezért én vállalom a felelősséget” – mondta Novák Katalin volt köztársasági elnök az egy évvel ezelőtt...","id":"20250217_Novak-Katalin-a-kegyelmi-ugyrol-Nincs-relevanciaja-annak-hogy-nyomasra-vagy-nem-nyomasra-dontottem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c8007d7-b567-40fe-b31b-01c262e580c3.jpg","index":0,"item":"bbef8397-0fb8-47a6-937c-db1afd6c03d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Novak-Katalin-a-kegyelmi-ugyrol-Nincs-relevanciaja-annak-hogy-nyomasra-vagy-nem-nyomasra-dontottem","timestamp":"2025. február. 17. 08:07","title":"Novák Katalin a kegyelmi ügyről: Nincs relevanciája annak, hogy nyomásra vagy nem nyomásra döntöttem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos szerephez juthat a későbbiekben a jelenleg még tesztelés alatt álló dislike-gomb az Instagram kommentszekciójában. ","shortLead":"Fontos szerephez juthat a későbbiekben a jelenleg még tesztelés alatt álló dislike-gomb az Instagram...","id":"20250217_meta-instagram-uj-funkcio-kommentek-nemtetszes-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b.jpg","index":0,"item":"25bd0ec0-cf20-45d1-b448-e8633e4858c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_meta-instagram-uj-funkcio-kommentek-nemtetszes-gomb","timestamp":"2025. február. 17. 18:03","title":"„Nem tetszik” gomb jön az Instagramra, néhányan már nyomkodhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át megállás nélkül szórakoztatnia a közönséget a Budapest Arénában.","shortLead":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át...","id":"20250216_hobo-arena-koncert-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b.jpg","index":0,"item":"41a15f4c-4cec-45d1-a643-080cd3afc167","keywords":null,"link":"/elet/20250216_hobo-arena-koncert-fotok","timestamp":"2025. február. 16. 14:01","title":"\"Játszom, amíg élek” - ilyen volt Hobo arénakoncertje, amire még Orbán Viktor is elment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]