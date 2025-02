„A NEAK 2017 óta nem változtat az egy betegre jutó finanszírozáson, és bár az elmúlt években más intézményekben rendezte az orvos és ápoló béreket, a HT Medical Centert ebből kizárta, annak ellenére, hogy ugyanolyan közfeladatot, közfinanszírozott feladatot lát el” – írja Facebook-oldalán a XVII. kerületi szakrendelő, amit a Telex vett észre.

A bejegyzés tanúsága szerint a NEAK 2017 óta változatlan összeget fizet a különböző vizsgálatok után, számszerint:

Gasztroenterológia 1.409 Ft/beteg

Nőgyógyászat 1.901 Ft/beteg

Ortopédia 1.831 Ft/beteg

Urológia 2.494 Ft/beteg

Sebészet 2.960 Ft/beteg

A HT Medical Center hozzáteszi, ezek az összegek amellett nem nőttek az elmúlt 8 évben, hogy az orvosbérek, fogyóanyagok, energiadíjak a két-háromszorosukra nőttek. „Tud Ön olyan orvost, gasztroenterológust, nőgyógyászt, esetleg urológust, aki hajlandó 1.500-2.000 Ft/beteg dolgozni? Mert ha igen, irányítsa az intézményünkhöz, és holnap beindítjuk vele az ellátást. Az intézményünk sajnos nem tud, nem talál!” – üzenték a XVII. kerület polgármesterének, a fideszes Horváth Tamásnak.

A szakrendelő Facebook-oldalán ezen túl arról is beszámoltak, hogy már többször fordultak a problémával a Belügyminisztériumhoz, OKFŐ-höz, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (NEAK) és az Önkormányzathoz is, mindeddig eredménytelenül. Az éles hangú Facebook-poszt azért született, mert a NEAK felére csökkentette a szakrendelő finanszírozását, mert szerintük nem láttak el elég beteget. A NEAK szerint a szakrendelőben fele annyi beteget láttak el, mint amennyihez keretet biztosítottak, ezért a NEAK „felelős finanszírozóként azon intézmények felé csoportosította át a forrást, ahol több beteget látnak el”. Hozzátették, ha a HT Medical Center Kft. a betegek érdekeit szem előtt tartva emeli az ellátások számát, „akkor a keretei is felülvizsgálatra kerülnek, és a szükséges források is biztosítva lesznek”.



„A NEAK szerint az a felelős döntés, ha az kapja a pénzt, aki több páciensről gondoskodik. Ez valóban így van, csak az nem világos, hogy más intézmény miért kap kétszer annyi finanszírozást egy beteg után, mint ez az intézmény, amely megfelelő körülményeket biztosít, megfelelő számú szakképzett orvossal, szakápolóval, korszerű eszközökkel állnak rendelkezésre (kizárólag magánberuházásból), csak a megfelelő finanszírozás hiányzik az ellátáshoz!” – írja válaszként a HT Medical.

A kerület polgármestere, Horváth Tamás kedden még arról írt, az államtitkárhoz fordul a rendelő állami támogatásának ügyében. Horváth arra is válaszokat várt, a csökkentéssel elvont finanszírozási tömeget átadták-e a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet részére, azzal a céllal, hogy a Ferihegyi úti szakrendelőben használják azt fel. Szerdára azonban már egészen más hangnemben kommunikált Facebook-oldalán, s azt pedzegette, hogy a HT Medical Center a fennmaradó államilag finanszírozott helyei ellenére a jól fizető magánrendelésére irányíthatta a rákosmenti betegeket. Csütörtök reggel pedig már egyenesen azt posztolta: „A Medical Center által elherdált állami tb-finanszírozás ne vesszen el, kapja meg a Szakrendelő! Bővüljön az ellátás!”

(Nyitóképünk illusztráció.)