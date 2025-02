Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az európai biztonsági kérdéseket is áttekintené a Putyin-féle orosz vezetés. ","shortLead":"Az európai biztonsági kérdéseket is áttekintené a Putyin-féle orosz vezetés. ","id":"20250218_dmitrij-peszkov-beke-ukrajna-eu-nato-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e.jpg","index":0,"item":"840d1131-b957-4601-889f-442001dbf626","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_dmitrij-peszkov-beke-ukrajna-eu-nato-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 13:02","title":"Kreml: Ukrajna EU-tagsága oké, a NATO nagyon nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Hekkerek blokkolták a Nemzeti Régészeti Intézet szervereit – tudta meg a HVG. Nem tudni pontosan, milyen szerverekhez férhettek hozzá, az intézetnél jelenleg az adatok visszaállítása zajlik. Az biztos, hogy a munkatársak nem tudnak dolgozni, állnak a régészeti feltárások, és így azok a beruházások is, amelyek megkezdéséhez előzetes feltárásokra van szükség.","shortLead":"Hekkerek blokkolták a Nemzeti Régészeti Intézet szervereit – tudta meg a HVG. Nem tudni pontosan, milyen szerverekhez...","id":"20250217_NRI-hackeles-regeszeti-intezet-fresz-ferenc-valtsagdij-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"b27e79c5-4400-45bb-8d72-01f7d2591491","keywords":null,"link":"/360/20250217_NRI-hackeles-regeszeti-intezet-fresz-ferenc-valtsagdij-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 12:36","title":"Hekkerek törték fel a Nemzeti Régészeti Intézet szervereit, érzékeny tervekhez juthattak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a01ed5-4537-4669-82be-6c9efbd816ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az a mennyiség is csökkenhet ezáltal, amit a Molnak az ukrán–fehérorosz határon át kell vennie a Lukoil kitiltása miatt.","shortLead":"Az a mennyiség is csökkenhet ezáltal, amit a Molnak az ukrán–fehérorosz határon át kell vennie a Lukoil kitiltása miatt.","id":"20250218_Kazah-olajat-vesz-a-Mol-a-Baratsag-vezeteken-keresztul-ami-segithet-nevleg-csokkenteni-az-orosz-fuggoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97a01ed5-4537-4669-82be-6c9efbd816ff.jpg","index":0,"item":"60fbe9e5-4edb-46f8-8799-e88ae41f656f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Kazah-olajat-vesz-a-Mol-a-Baratsag-vezeteken-keresztul-ami-segithet-nevleg-csokkenteni-az-orosz-fuggoseget","timestamp":"2025. február. 18. 15:16","title":"A Mol kazah olajat vesz a Barátság-vezetéken keresztül, ami segíthet névleg csökkenteni az orosz függőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Öt kontinenst fog összekapcsolni az az adatkábel, amit a Facebook, az Instagram és több más szolgáltatás tulajdonosa kezd megépíteni még idén.","shortLead":"Öt kontinenst fog összekapcsolni az az adatkábel, amit a Facebook, az Instagram és több más szolgáltatás tulajdonosa...","id":"20250217_meta-50000-km-tenger-alatti-adatkabel-project-waterworth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c.jpg","index":0,"item":"d602ecbf-8882-48aa-b54e-e8e0670d23fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_meta-50000-km-tenger-alatti-adatkabel-project-waterworth","timestamp":"2025. február. 17. 15:03","title":"Ez lehet a valaha volt leghosszabb: 50 000 km-es tenger alatti adatkábelt épít a Meta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed696431-9e60-4045-b115-418741f1d9a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Repül, félmaratont fut, és nem fázik a külügyminiszter.","shortLead":"Repül, félmaratont fut, és nem fázik a külügyminiszter.","id":"20250218_gender-propaganda-Szijjarto-ferfias-hoerzet-new-york-futas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed696431-9e60-4045-b115-418741f1d9a8.jpg","index":0,"item":"d81c84bf-0787-48e3-9195-5abf97486dad","keywords":null,"link":"/elet/20250218_gender-propaganda-Szijjarto-ferfias-hoerzet-new-york-futas","timestamp":"2025. február. 18. 12:30","title":"A genderpropagandával riogató Szijjártó szerint már a hőérzetnek is neme van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A magyar kormány ahelyett, hogy kiállna az ország érdekeiért, kaján örömmel figyeli, ahogy a háborús agresszor Putyin és az Európával ellenséges Trump Magyarország feje fölött dönt Kelet-Európa, benne Magyarország jövőjéről. Vélemény.","shortLead":"A magyar kormány ahelyett, hogy kiállna az ország érdekeiért, kaján örömmel figyeli, ahogy a háborús agresszor Putyin...","id":"20250218_Szijjarto-Orban-realitasa-merjunk-pondrok-lenni-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"070af048-b948-4890-988a-3b13badd8c7c","keywords":null,"link":"/360/20250218_Szijjarto-Orban-realitasa-merjunk-pondrok-lenni-velemeny","timestamp":"2025. február. 18. 15:44","title":"Szijjártó és Orbán realitása: Merjünk pondrók lenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jó ötletnek tűnt mindkettő. ","shortLead":"Jó ötletnek tűnt mindkettő. ","id":"20250217_Elakadt-a-lopott-autoval-egy-tini-rendorhoz-kopogtatott-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"813a8331-073b-4440-8613-1841068afdd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Elakadt-a-lopott-autoval-egy-tini-rendorhoz-kopogtatott-be","timestamp":"2025. február. 17. 15:40","title":"Elakadt a lopott autóval egy tini, balszerencséjére egy rendőrhöz kopogtatott be segítségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1aa705-b86b-41e0-94e7-977d24310006","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Terjeszkedéssel és jelentős beruházásokkal váltana léptéket a megújuló energiával foglalkozó Alteo, amely a regionális fenntarthatósági bajnok címre pályázik. Erősítik a hulladékfeldolgozást, sokszorosára növelnék a megújuló kapacitást, de nem engednék el a földgázt sem. Az euróban is több milliárdos, határokon átnyúló beruházásokkal persze a megújulókat céloznák, a terjeszkedésben fő tulajdonosuk, a régióban otthonosan mozgó Mol segítségére is számítanak.","shortLead":"Terjeszkedéssel és jelentős beruházásokkal váltana léptéket a megújuló energiával foglalkozó Alteo, amely a regionális...","id":"20250218_alteo-strategia-megujulo-energia-regionalis-terjeszkedes-leptekvaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b1aa705-b86b-41e0-94e7-977d24310006.jpg","index":0,"item":"64648fb3-1919-4cee-acb1-49d0953ceb7b","keywords":null,"link":"/zhvg/20250218_alteo-strategia-megujulo-energia-regionalis-terjeszkedes-leptekvaltas","timestamp":"2025. február. 18. 05:46","title":"Szerbiai szélturbinákra, horvát naperőművekre, szlovákiai vízerőművekre feni a fogát az Alteo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]