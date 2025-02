Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cb585865-b64a-45f7-b9c1-87663707eda8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több szempontból is előnyös lenne az a földalatti hálózat, ami a felszíni dugókat mérsékelné Dubajban. Ráadásul önvezető autók járnának benne.","shortLead":"Több szempontból is előnyös lenne az a földalatti hálózat, ami a felszíni dugókat mérsékelné Dubajban. Ráadásul...","id":"20250217_elon-musk-the-boring-company-alagut-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb585865-b64a-45f7-b9c1-87663707eda8.jpg","index":0,"item":"6a858523-2544-42ac-b942-65d82d395116","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_elon-musk-the-boring-company-alagut-dubaj","timestamp":"2025. február. 17. 12:03","title":"17 km-es alagutat építhet Dubajban Elon Musk vállalata, amelyik csak nevében unalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06fb140-e51a-4119-82ee-5b68ec4b6305","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Destabilizációs kísérletek vannak Szerbiában és Magyarországon is Orbán Viktor szerint, de az együttműködés szembeszélben is működött, most pedig jön a hátszél.","shortLead":"Destabilizációs kísérletek vannak Szerbiában és Magyarországon is Orbán Viktor szerint, de az együttműködés...","id":"20250217_orban-viktor-alekszandar-vucsics-szerbia-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f06fb140-e51a-4119-82ee-5b68ec4b6305.jpg","index":0,"item":"a2784c59-6f13-47d4-9a06-acd0dfa79ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_orban-viktor-alekszandar-vucsics-szerbia-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. február. 17. 17:17","title":"„Van egy nagy közös tervünk: építünk egy olajvezetéket” – Vucsics–Orbán-sajtótájékoztató a Karmelitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e27d5a-bfbc-4085-9ce7-e47e5e68d3db","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alábbi árak a jellemzőek. ","shortLead":"Az alábbi árak a jellemzőek. ","id":"20250217_Uzemanyagarak-februar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52e27d5a-bfbc-4085-9ce7-e47e5e68d3db.jpg","index":0,"item":"28c6d123-fdaa-45f7-bb20-6ccddc054768","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Uzemanyagarak-februar","timestamp":"2025. február. 17. 11:44","title":"A hét végi árcsökkenés után most nem jön újabb a benzinkutatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisebb csodának számít, hogy nem szenvedett komolyabb sérülést egyetlen családtag sem.","shortLead":"Kisebb csodának számít, hogy nem szenvedett komolyabb sérülést egyetlen családtag sem.","id":"20250217_Sajat-testukkel-vedtek-gyerekeiket-a-Tatraban-rajuk-tamado-medvetol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"9b931b16-3284-4e11-8e18-bde5dbc28409","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Sajat-testukkel-vedtek-gyerekeiket-a-Tatraban-rajuk-tamado-medvetol","timestamp":"2025. február. 17. 13:37","title":"Saját testükkel védték gyerekeiket a Tátrában rájuk támadó medvétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korlátozások a Liszt Ferenc repülőtér környékét, az M4-es, M3-as és M0-s budapesti szakaszait és a Kós Károly sétány – Andrássy út útvonal mellett a Hősök terét, a Belvárost, a budai vár, valamint a Dohány utcai zsinagóga környékét érintik.","shortLead":"A korlátozások a Liszt Ferenc repülőtér környékét, az M4-es, M3-as és M0-s budapesti szakaszait és a Kós Károly sétány...","id":"20250217_Forgalomkorlatozasok-lesznek-kedden-es-szerdan-a-fovarosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"36955bd0-2a1d-4e1c-b1c0-f88401b20a91","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Forgalomkorlatozasok-lesznek-kedden-es-szerdan-a-fovarosban","timestamp":"2025. február. 17. 18:24","title":"Forgalomkorlátozások lesznek kedden és szerdán a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a43fcd7-c52f-4a17-a865-2802edb88c4d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kocsija pótkerekére dobta rá a trófeáit. ","shortLead":"A kocsija pótkerekére dobta rá a trófeáit. ","id":"20250217_Ket-rokatetemmel-a-kocsijan-hajtott-Nyiregyhazan-egy-terepjaros-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a43fcd7-c52f-4a17-a865-2802edb88c4d.jpg","index":0,"item":"5f99aae4-bb28-4556-8f69-b0a34b3c3378","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Ket-rokatetemmel-a-kocsijan-hajtott-Nyiregyhazan-egy-terepjaros-video","timestamp":"2025. február. 17. 13:27","title":"Két rókatetemmel a kocsiján közlekedett Nyíregyházán egy terepjárós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41f269c-93d9-445f-b2ff-7c99c5d4b857","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg közlése szerint az akció terrorista szervezkedésre történő válaszadás volt.","shortLead":"Az izraeli hadsereg közlése szerint az akció terrorista szervezkedésre történő válaszadás volt.","id":"20250217_Izrael-megolte-a-Hamasz-egyik-vezetojet-Libanonban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a41f269c-93d9-445f-b2ff-7c99c5d4b857.jpg","index":0,"item":"e28a8907-ec2c-4402-b232-88ee2d8e48ae","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Izrael-megolte-a-Hamasz-egyik-vezetojet-Libanonban","timestamp":"2025. február. 17. 15:44","title":"Izrael megölte a Hamász egyik vezetőjét Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e0d793-fb32-4d8b-8576-6fdf8d682db4","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Vajon megmenthetik a plüssállatok és a játékok a világgazdaságot? Egy nagy löketet biztos adnak, amikor a szülő találkoznak a piacon az örökifjú felnőttekkel, és együtt dollármilliárdokat mozdítanak meg. ","shortLead":"Vajon megmenthetik a plüssállatok és a játékok a világgazdaságot? Egy nagy löketet biztos adnak, amikor a szülő...","id":"20250217_Pluss-gyerekjatek-jatekpiac-kidult-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81e0d793-fb32-4d8b-8576-6fdf8d682db4.jpg","index":0,"item":"006048c0-64b2-4174-bf6c-299f07d57fac","keywords":null,"link":"/360/20250217_Pluss-gyerekjatek-jatekpiac-kidult-befektetes","timestamp":"2025. február. 17. 17:00","title":"Plüssmacik kavarhatják fel a befektetési piac jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]