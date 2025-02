Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0b370224-d445-4ba1-afd8-54d96c5d4715","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW M5 külseje jelentős változáson megy keresztül, de a méregerős plugin hibrid biturbó V8 hajtáslánc várhatóan marad a régi.","shortLead":"A BMW M5 külseje jelentős változáson megy keresztül, de a méregerős plugin hibrid biturbó V8 hajtáslánc várhatóan marad...","id":"20250225_igy-festhet-a-hamar-megujulo-bmw-m5-facelift","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b370224-d445-4ba1-afd8-54d96c5d4715.jpg","index":0,"item":"88cf84bf-8b77-49e7-9243-e16fcb0630ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_igy-festhet-a-hamar-megujulo-bmw-m5-facelift","timestamp":"2025. február. 25. 06:41","title":"Így festhet a hamar megújuló BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480f3988-9279-47df-863c-e22282d53854","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Ezeknek én nem leszek rosszul!” – idézte tőle Molnár Áron, Szinetár Dóra pedig arra emlékezett vissza, milyen volt az első találkozásuk.","shortLead":"„Ezeknek én nem leszek rosszul!” – idézte tőle Molnár Áron, Szinetár Dóra pedig arra emlékezett vissza, milyen volt...","id":"20250224_Harkanyi-Endre-meghalt-szinesz-kollegak-bucsu-Szinetar-Dora-Molnar-Aron-Kovacs-Patricia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/480f3988-9279-47df-863c-e22282d53854.jpg","index":0,"item":"e3277938-cf5d-4a6e-af37-89a8e215d45a","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Harkanyi-Endre-meghalt-szinesz-kollegak-bucsu-Szinetar-Dora-Molnar-Aron-Kovacs-Patricia","timestamp":"2025. február. 24. 08:36","title":"„Ő volt a világ legvidámabb színésze” – pályatársai búcsúznak Harkányi Endrétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b7d3c0-6a9b-47db-92eb-5d613ca7df99","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank szerint 2022 decemberétől több százezer dollárt gyűjtött be jogosulatlanul a befektetőitől az amerikai cég.","shortLead":"A jegybank szerint 2022 decemberétől több százezer dollárt gyűjtött be jogosulatlanul a befektetőitől az amerikai cég.","id":"20250224_jogtalan-penzgyujtes-mnb-olajkutam-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59b7d3c0-6a9b-47db-92eb-5d613ca7df99.jpg","index":0,"item":"ec2f117a-dd87-43fc-abfc-8badace94dd8","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_jogtalan-penzgyujtes-mnb-olajkutam-tiltas","timestamp":"2025. február. 24. 12:45","title":"Jogtalanul gyűjtött pénzt a befektetőktől az olajkutam.com, az MNB több év után lépett csak közbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f271cfc0-b216-4a82-90f4-b730e573a5b8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meglepő módon talán, nem egy újabb szabadidő-autó. ","shortLead":"Meglepő módon talán, nem egy újabb szabadidő-autó. ","id":"20250225_uj-elektromos-modell-Toyota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f271cfc0-b216-4a82-90f4-b730e573a5b8.jpg","index":0,"item":"e0b64c3e-18c3-4bab-a774-f3e85f87f05d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_uj-elektromos-modell-Toyota","timestamp":"2025. február. 25. 14:42","title":"Teljesen új elektromos modellt dob piacra a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dacbfcd9-1dd0-4d30-9a66-5a452b4dcbc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Alef Aeronautics sikeresen tesztelte a repülő autóját a városban, így a vásárlók már az idei évben hozzáférhetnek a járműhöz.","shortLead":"Az amerikai Alef Aeronautics sikeresen tesztelte a repülő autóját a városban, így a vásárlók már az idei évben...","id":"20250224_repulo-auto-video-alef-aeronautics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dacbfcd9-1dd0-4d30-9a66-5a452b4dcbc9.jpg","index":0,"item":"07f80917-3e60-45d8-9340-fbd8426a2ba9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_repulo-auto-video-alef-aeronautics","timestamp":"2025. február. 24. 12:03","title":"Világelső mutatvány: városban szállt fel a repülő autó, amelyet már gyártani is fognak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős, az ügyészség a tényleges életfogytiglanért fellebbezett.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős, az ügyészség a tényleges életfogytiglanért fellebbezett.","id":"20250224_albertirsa-csaladirto-itelet-eletfogytig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"2057daba-520a-4abf-ae95-f7c5a125c2a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_albertirsa-csaladirto-itelet-eletfogytig","timestamp":"2025. február. 24. 16:08","title":"Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték az albertirsai családirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5e3575-b9e0-43bf-b03c-27b520ceb3fa","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Akár kétmilliárd embert is érinthet a krónikus fájdalom problémája, közülük sokuknál azt sem lehet tudni, mi okozza ezt. Fájdalomcsillapítók tipikusan erre a problémára nem léteznek, azt szedik az emberek, ami kapható, ez azonban további gondokat okozhat a mellékhatások által. Pécsen most speciális gyógyszert fejlesztenek, ami áttörést hozhat.","shortLead":"Akár kétmilliárd embert is érinthet a krónikus fájdalom problémája, közülük sokuknál azt sem lehet tudni, mi okozza...","id":"20250225_kronikus-fajdalom-gyogyszer-kutatas-helyes-zsuzsanna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a5e3575-b9e0-43bf-b03c-27b520ceb3fa.jpg","index":0,"item":"fbffaedd-dd1e-4b23-acf1-02698801781d","keywords":null,"link":"/360/20250225_kronikus-fajdalom-gyogyszer-kutatas-helyes-zsuzsanna","timestamp":"2025. február. 25. 10:06","title":"Legalább egymillió magyar él folyamatos fájdalmak között, és nincs rá gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1943535-7fae-4887-a21d-c8fab2260b83","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Válogatásunk a mértékadó lapok gyorsértékeléseiből.","shortLead":"Válogatásunk a mértékadó lapok gyorsértékeléseiből.","id":"20250224_nemet-sajto-valasztas-ertekeles-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1943535-7fae-4887-a21d-c8fab2260b83.jpg","index":0,"item":"6b97fb66-e5b4-4c7f-a9be-320eaee96214","keywords":null,"link":"/360/20250224_nemet-sajto-valasztas-ertekeles-lapszemle","timestamp":"2025. február. 24. 07:30","title":"Figyelmeztető lövés Németországban: így értékeli a német sajtó a választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]