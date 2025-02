Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2741334-6dbb-48b6-b1e0-52e2cf0601ef","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kártyát a tervek szerint 5 millió dollárért lehet majd megvenni.","shortLead":"A kártyát a tervek szerint 5 millió dollárért lehet majd megvenni.","id":"20250226_egyesult-allamok-donald-trump-aranykartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2741334-6dbb-48b6-b1e0-52e2cf0601ef.jpg","index":0,"item":"636a6d36-ecde-4b7f-99ac-7ed023b0a4b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_egyesult-allamok-donald-trump-aranykartya","timestamp":"2025. február. 26. 07:49","title":"Trump 5 millió dolláros aranykártyával orosz oligarchákat is beengedne Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0825857-1912-4e3b-9ea5-e9d9ee96c7fc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi lenne, ha azt mondanám, létezik az igazi? Lehet, hogy egyedül vagy, lehet, hogy fásult kapcsolatban élsz, de a lelked mélyén még hiszel abban, hogy rád is vár valahol valaki. Vele már az első találkozásnál úgy érzed, mintha villám csapott volna beléd. Ha a végsőkön túl is kitartasz, akkor elérheted, ami keveseknek sikerül: újra egyesülhetsz a lelked másik felével, az ikerlángoddal.","shortLead":"Mi lenne, ha azt mondanám, létezik az igazi? Lehet, hogy egyedül vagy, lehet, hogy fásult kapcsolatban élsz, de...","id":"20250225_Mintha-talalkoztatok-volna-mar-egy-masik-eletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0825857-1912-4e3b-9ea5-e9d9ee96c7fc.jpg","index":0,"item":"dfd250e1-7ee3-42a7-b8b6-a4c0bef8831a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250225_Mintha-talalkoztatok-volna-mar-egy-masik-eletben","timestamp":"2025. február. 25. 12:40","title":"Mintha találkoztatok volna már egy másik életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da141cb1-647f-423e-95f1-78e439a95549","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Körülbelül félórás videokonferenciát tartottak szerda délelőtt az uniós állam- és kormányfők. Szijjártó Péter úgy csinált, mintha Orbán Viktor valahol egészen máshol lenne. ","shortLead":"Körülbelül félórás videokonferenciát tartottak szerda délelőtt az uniós állam- és kormányfők. Szijjártó Péter...","id":"20250226_szijjarto-peter_eu_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da141cb1-647f-423e-95f1-78e439a95549.jpg","index":0,"item":"e470e510-4be5-4378-a9f4-32152f589ce8","keywords":null,"link":"/eurologus/20250226_szijjarto-peter_eu_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 26. 15:48","title":"Szijjártó Péternek az EU-ról is az oroszok jutnak eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","shortLead":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","id":"20250225_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"89abf7f2-9ff9-4ad9-a164-b4c126c7df95","keywords":null,"link":"/360/20250225_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 25. 11:00","title":"Volt NATO-főtitkár: Ukrajna számára a legnagyobb biztonsági garancia a NATO-tagság lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4451c744-f8cf-4b88-9de5-e0c371b83a96","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatták annak a hídnak a látványtervét, amit 2028-ban adhatnak át a forgalomnak az amerikai Maryland államban.","shortLead":"Bemutatták annak a hídnak a látványtervét, amit 2028-ban adhatnak át a forgalomnak az amerikai Maryland államban.","id":"20250225_baltimore-hid-baleset-latvanyterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4451c744-f8cf-4b88-9de5-e0c371b83a96.jpg","index":0,"item":"8b6ce78b-5a5b-4625-a3c0-29006f676f2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_baltimore-hid-baleset-latvanyterv","timestamp":"2025. február. 25. 18:03","title":"Így néz majd ki az új baltimore-i híd, amit 2024-ben rombolt le egy teherhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54379bce-aacd-44c2-b1ad-3ca6b2d2e807","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jegybank korábban februárra várta az infláció lassulását, most már csak az első negyedévre. A pocsék januári adat miatt az egész éves előrejelzés fölfelé tolódik. Főleg a szolgáltatások januári áremelkedése volt meglepő. A lakosság inflációs várakozásai 2022-t idézik. A Monetáris Tanács szerint szigorúságra van szükség, ezért marad a 6,5 százalékos alapkamat.","shortLead":"A jegybank korábban februárra várta az infláció lassulását, most már csak az első negyedévre. A pocsék januári adat...","id":"20250225_Eselyes-hogy-februarban-sem-lassul-az-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54379bce-aacd-44c2-b1ad-3ca6b2d2e807.jpg","index":0,"item":"dd0c9e32-a17a-4e9b-8725-084a01efc7bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_Eselyes-hogy-februarban-sem-lassul-az-inflacio","timestamp":"2025. február. 25. 16:37","title":"MNB: Esélyes, hogy februárban sem lassul az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b370224-d445-4ba1-afd8-54d96c5d4715","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW M5 külseje jelentős változáson megy keresztül, de a méregerős plugin hibrid biturbó V8 hajtáslánc várhatóan marad a régi.","shortLead":"A BMW M5 külseje jelentős változáson megy keresztül, de a méregerős plugin hibrid biturbó V8 hajtáslánc várhatóan marad...","id":"20250225_igy-festhet-a-hamar-megujulo-bmw-m5-facelift","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b370224-d445-4ba1-afd8-54d96c5d4715.jpg","index":0,"item":"88cf84bf-8b77-49e7-9243-e16fcb0630ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_igy-festhet-a-hamar-megujulo-bmw-m5-facelift","timestamp":"2025. február. 25. 06:41","title":"Így festhet a hamar megújuló BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a gyermekvédelem nem összeegyeztethető a Pride-dal, és a szerdai kormányülésen fognak erről tárgyalni. Rogán Antal szankciótlanítása Gulyás szerint még az első fél évben meg fog történni.","shortLead":"A miniszter szerint a gyermekvédelem nem összeegyeztethető a Pride-dal, és a szerdai kormányülésen fognak erről...","id":"20250226_gulyas-gergely-pride-andrassy-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64.jpg","index":0,"item":"77c98aa2-9462-4377-b42b-d86b5ed4ad80","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_gulyas-gergely-pride-andrassy-ut","timestamp":"2025. február. 26. 12:03","title":"Gulyás Gergely: Lehet Pride, de nem az Andrássy úton, hanem zárt térben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]