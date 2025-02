Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9fa168c9-2b58-4593-970d-afa6e4ac49e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen eszközökkel szeparálják el egymástól a színészek a testrészeiket.","shortLead":"Ilyen eszközökkel szeparálják el egymástól a színészek a testrészeiket.","id":"20250226_Magyar-intimitaskoordinator-nemi-szervekre-is-tudok-alsonemut-adni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fa168c9-2b58-4593-970d-afa6e4ac49e1.jpg","index":0,"item":"a8d53da2-3b4e-43ba-aefa-3c9c128ac140","keywords":null,"link":"/elet/20250226_Magyar-intimitaskoordinator-nemi-szervekre-is-tudok-alsonemut-adni","timestamp":"2025. február. 26. 10:19","title":"Magyar intimitáskoordinátor mesélt a filmes szexjelenetek titkairól: „a nemi szervekre is tudok alsóneműt adni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mészáros Lőrinc csapata a legjobb tizenhat között búcsúzott.","shortLead":"Mészáros Lőrinc csapata a legjobb tizenhat között búcsúzott.","id":"20250226_labdarugas-magyar-kupa-felcsut-puskas-akademia-kieses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3.jpg","index":0,"item":"ef9068e3-f84c-41ca-80e5-5ca29d399aa6","keywords":null,"link":"/sport/20250226_labdarugas-magyar-kupa-felcsut-puskas-akademia-kieses","timestamp":"2025. február. 26. 05:16","title":"Kiesett a Felcsút a Magyar Kupából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Korábban azt írta, hogy a válaszadás megtagadását felmondásnak tekintik, most Trump kérésére mégis kegyet gyakorol a világ leggazdagabb embere.","shortLead":"Korábban azt írta, hogy a válaszadás megtagadását felmondásnak tekintik, most Trump kérésére mégis kegyet gyakorol...","id":"20250225_elon-musk-doge-szovetsegi-alkalmazottak-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"ce15a97d-613d-4aac-ab9e-95ea05fae400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_elon-musk-doge-szovetsegi-alkalmazottak-kirugas","timestamp":"2025. február. 25. 13:06","title":"„Második esélyt” ad Elon Musk, miután a szövetségi dolgozók jelentős része nem volt hajlandó e-mailben esedezni a munkahelyéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1800ac1-9262-49eb-8987-78e10bb473a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI után a Perplexity is saját webböngészőt fejleszt, de még sok a kérdés a Comet nevű újdonsággal kapcsolatban.","shortLead":"Az OpenAI után a Perplexity is saját webböngészőt fejleszt, de még sok a kérdés a Comet nevű újdonsággal kapcsolatban.","id":"20250225_perplexity-bongeszo-megjelenes-mesterseges-intelligencia-kereso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1800ac1-9262-49eb-8987-78e10bb473a0.jpg","index":0,"item":"0d6e816a-f68b-41d2-b214-288aa107c56e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_perplexity-bongeszo-megjelenes-mesterseges-intelligencia-kereso","timestamp":"2025. február. 25. 10:03","title":"Újabb riválist kap a Google Chrome, saját böngészőt ad ki a Perplexity ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Imperial College London kutatója, José Penadés először úgy gondolta, hogy a Google mesterséges intelligenciája ellophatta a szakember csapatának kutatási eredményét, de úgy tűnik, nem ez a helyzet.","shortLead":"Az Imperial College London kutatója, José Penadés először úgy gondolta, hogy a Google mesterséges intelligenciája...","id":"20250226_google-gemini-tudomanyos-kutatas-szuperbakteriumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da67a3c-0c54-4631-baf6-06aab47403c0.jpg","index":0,"item":"a6410dc6-94ac-484c-ae24-7caa2c62f012","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_google-gemini-tudomanyos-kutatas-szuperbakteriumok","timestamp":"2025. február. 26. 13:03","title":"10 éven át kutatták a tudósok a baktériumokat, a mesterséges intelligencia 48 óra alatt ugyanarra az eredményre jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0","c_author":"Mérő Vera","category":"360","description":"„A nyilvánvaló cél az, hogy a fortélyos félelem igazgasson, és ne a csalóka remény. Éppen ezért Orbán most a bizakodással akar leszámolni, hiszen az jelenti számára a legnagyobb kockázatot.” Vélemény.","shortLead":"„A nyilvánvaló cél az, hogy a fortélyos félelem igazgasson, és ne a csalóka remény. Éppen ezért Orbán most...","id":"20250226_hvg-mero-vera-ott-vagyunk-pont-ott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0.jpg","index":0,"item":"7c21aca7-ee4a-44a6-bdac-c680b2cee24f","keywords":null,"link":"/360/20250226_hvg-mero-vera-ott-vagyunk-pont-ott","timestamp":"2025. február. 26. 12:15","title":"Mérő Vera: Orbán nem náci, de bármikor az élükre állna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310270ad-8c07-430d-afd0-005a7166bd87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszültséget okozott, hogy Bódist beültetnék a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumába.","shortLead":"Feszültséget okozott, hogy Bódist beültetnék a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumába.","id":"20250226_Soros-ugynokozte-a-Fidesz-Bodis-Krisztat-a-kozgyulesben-Magyar-szerint-ujabb-hatart-leptek-at","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/310270ad-8c07-430d-afd0-005a7166bd87.jpg","index":0,"item":"b811deb5-e6ea-4c2a-a4f1-d49e1101a161","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Soros-ugynokozte-a-Fidesz-Bodis-Krisztat-a-kozgyulesben-Magyar-szerint-ujabb-hatart-leptek-at","timestamp":"2025. február. 26. 14:13","title":"Magyar Péter szerint újabb határt lépett át a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tartós napsütés sehol sem várható.","shortLead":"Tartós napsütés sehol sem várható.","id":"20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182.jpg","index":0,"item":"47d863ed-b677-4545-8cf2-00ede9968d0e","keywords":null,"link":"/elet/20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. február. 26. 05:40","title":"Nyugaton esni fog, keleten 15 fok is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]