Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ipar termelői árai több mint 9 százalékkal voltak magasabbak januárban, mint egy évvel korábban. A KSH szerint a gyenge forint és a költségek növekedése áll az áremelkedés mögött.","shortLead":"Az ipar termelői árai több mint 9 százalékkal voltak magasabbak januárban, mint egy évvel korábban. A KSH szerint...","id":"20250228_Repulorajtot-vett-az-inflacio-az-iparban-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"7db107b4-4ccf-450a-8629-3303cf86aa38","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_Repulorajtot-vett-az-inflacio-az-iparban-is","timestamp":"2025. február. 28. 10:20","title":"Repülőrajtot vett az infláció az iparban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4beee9be-fd02-4f00-b608-0f782a84d69b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben két helyen is képes a legfontosabb információkat megjeleníteni a Waze, persze ehhez kell egy ehhez kompatibilis autó is.","shortLead":"A jövőben két helyen is képes a legfontosabb információkat megjeleníteni a Waze, persze ehhez kell egy ehhez...","id":"20250228_waze-apple-carplay-google-android-auto-kozlekedes-navigacio-muszerfal-kijelzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4beee9be-fd02-4f00-b608-0f782a84d69b.jpg","index":0,"item":"1c685b30-30a0-4fd9-b8ae-e4e1812f81e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_waze-apple-carplay-google-android-auto-kozlekedes-navigacio-muszerfal-kijelzo","timestamp":"2025. február. 28. 15:03","title":"Menő új funkciót kapott a Waze, de nem használhatja akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A jelenleg fideszes EP-képviselő László korábban már volt minisztériumi kabinetfőnök, megafonos influenszer és miniszteri biztos is.","shortLead":"A jelenleg fideszes EP-képviselő László korábban már volt minisztériumi kabinetfőnök, megafonos influenszer és...","id":"20250228_laszlo-andras-kinevezes-kormanybiztos-politikai-korrupcios-forrasok-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373.jpg","index":0,"item":"aa0eecd2-7155-44ad-9f37-72eb885aae61","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_laszlo-andras-kinevezes-kormanybiztos-politikai-korrupcios-forrasok-usaid","timestamp":"2025. február. 28. 08:12","title":"Megjelent László András kinevezése, aki péntektől a magyar jogalanyoknak kifizetett politikai korrupciós források feltárásáért felelős kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fd23a7-5062-43ba-9a8f-736208a1e5bd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nagy pénzszórásra készül a kormány a választás előtt – így futottak rá nem csak 2026-ra, hanem már 2022-re is. Akkor mindent arra az egy lapra tettek fel: hiába okoz az osztogatás egy ideig nagy inflációt, majd kezelik ezt, ha nyugodt lesz a nemzetközi helyzet. Nem jött össze.","shortLead":"Nagy pénzszórásra készül a kormány a választás előtt – így futottak rá nem csak 2026-ra, hanem már 2022-re is. Akkor...","id":"20250301_valasztas-osztogatas-penzszoras-kampany-covid-arstop-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72fd23a7-5062-43ba-9a8f-736208a1e5bd.jpg","index":0,"item":"968b9dbd-b8a5-45b1-822f-4212d54175ec","keywords":null,"link":"/360/20250301_valasztas-osztogatas-penzszoras-kampany-covid-arstop-inflacio","timestamp":"2025. március. 01. 09:00","title":"Csúnya vége lett, amikor a Fidesz legutóbb egy 2000 milliárd forintos osztogatással akarta megnyerni a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még egy amerikai elnökkel se fordult elő, hogy kétszer is meghívják az Egyesült Királyságba állami látogatásra.","shortLead":"Még egy amerikai elnökkel se fordult elő, hogy kétszer is meghívják az Egyesült Királyságba állami látogatásra.","id":"20250227_trump-iii-karoly-meghivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"5d43aba9-f3ed-4997-8294-0b4b64c7d3ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_trump-iii-karoly-meghivas","timestamp":"2025. február. 27. 21:29","title":"III. Károly meghívta Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c61aab-f580-43d2-9107-1db9572da3b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK szerint azok járnak a legjobban, akik a kötöttpályás közlekedést választják. ","shortLead":"A BKK szerint azok járnak a legjobban, akik a kötöttpályás közlekedést választják. ","id":"20250228_bkk-budapest-florian-ter-felujitas-informacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47c61aab-f580-43d2-9107-1db9572da3b3.jpg","index":0,"item":"94df1c61-7b01-40bb-b121-738dcd30c3a0","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_bkk-budapest-florian-ter-felujitas-informacio","timestamp":"2025. február. 28. 18:30","title":"Szombaton elkezdődik a Flórián téri felüljárók felújítása, ezekkel a változásokkal kell számolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d0b43b-a340-41f8-bdea-1477a1371ba7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tyihon Sevkunov krími metropolita évtizedek óta szoros viszonyt ápol az orosz elnökkel.","shortLead":"Tyihon Sevkunov krími metropolita évtizedek óta szoros viszonyt ápol az orosz elnökkel.","id":"20250228_oroszorszag-ukrajna-merenylet-tyihon-sevkunov-metropolita-putyin-gyontatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37d0b43b-a340-41f8-bdea-1477a1371ba7.jpg","index":0,"item":"fb02f29a-d52f-42d4-8fee-4c0c78ee23b4","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_oroszorszag-ukrajna-merenylet-tyihon-sevkunov-metropolita-putyin-gyontatoja","timestamp":"2025. február. 28. 16:20","title":"„Putyin gyóntatójának” felrobbantására készült két ukrán ügynök az oroszok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bronzérmes úszó szerint átgázoltak rajta és meggyalázták az életét.","shortLead":"Az olimpiai bronzérmes úszó szerint átgázoltak rajta és meggyalázták az életét.","id":"20250228_uszas-kenderesi-tamas-doppingvad-eltiltas-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2.jpg","index":0,"item":"9554fe03-fcbe-4169-b54a-b0013bf88916","keywords":null,"link":"/sport/20250228_uszas-kenderesi-tamas-doppingvad-eltiltas-reakcio","timestamp":"2025. február. 28. 21:26","title":"Kenderesi Tamás a négyéves eltiltásáról: „Soha életemben nem doppingoltam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]