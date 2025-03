Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3ac796be-e503-4f56-90cc-1ea154e4c551","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A „visszatérítési bónuszt” elég jól fogadta a piac. ","shortLead":"A „visszatérítési bónuszt” elég jól fogadta a piac. ","id":"20250303_Elon-Musk-utalatra-kedvezmenyt-kinal-kinai-marka-lecsereli-Teslajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ac796be-e503-4f56-90cc-1ea154e4c551.jpg","index":0,"item":"7a25ff83-a889-47f9-b39e-3810101e813c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_Elon-Musk-utalatra-kedvezmenyt-kinal-kinai-marka-lecsereli-Teslajat","timestamp":"2025. március. 03. 11:50","title":"Lecsaptak az Elon Musk-utálatra: kedvezményt kínál ez a kínai márka, ha valaki lecseréli a Tesláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Lépni fognak, ha kell.","shortLead":"Lépni fognak, ha kell.","id":"20250303_nagy-marton-bankok-szamladijak-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"28f349df-fa9c-4c22-95b6-0f30fa0c23b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_nagy-marton-bankok-szamladijak-fenyegetes","timestamp":"2025. március. 03. 11:22","title":"Nagy Márton megfenyegette a bankokat az emelkedő számladíjak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea9e346-be19-4074-8fd3-cfdae1a63b04","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem azon múlik-e az igazság, hogy kinek a szemszögéből nézzük az eseményeket? Tényleges és társas magány, ifjonti rivalizálás Rakovszky Zsuzsa novelláskötetében.","shortLead":"Nem azon múlik-e az igazság, hogy kinek a szemszögéből nézzük az eseményeket? Tényleges és társas magány, ifjonti...","id":"20250303_vattacukor-rakovszky-zsuzsa-novellak-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eea9e346-be19-4074-8fd3-cfdae1a63b04.jpg","index":0,"item":"02063daf-ce4f-44ac-bc7e-8711bbd1aa98","keywords":null,"link":"/360/20250303_vattacukor-rakovszky-zsuzsa-novellak-konyv","timestamp":"2025. március. 03. 16:00","title":"A Tátra-csúcs luxusa egy ötvenes évekbeli presszóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d9427b-c270-41c0-8e0b-c64a90f4a053","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tüzet száz tűzoltónak sikerült megfékeznie.","shortLead":"A tüzet száz tűzoltónak sikerült megfékeznie.","id":"20250303_oroszorszag-baskirfold-olajfinomito-tuzeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57d9427b-c270-41c0-8e0b-c64a90f4a053.jpg","index":0,"item":"d7e06cf7-30ad-4347-8e2a-000c8c2c3416","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_oroszorszag-baskirfold-olajfinomito-tuzeset","timestamp":"2025. március. 03. 11:31","title":"Az oroszok állítják: nem dróntámadás okozott tüzet az egyik legnagyobb olajfinomítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fbd4c55-b189-43fa-97dd-d2449f56c773","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vasárnapi londoni európai csúcstalálkozó eseményeit elemzik a külföldi lapok. Az összkép az, hogy míg Európa csak beszél és beszél, addig az ellenség nyomul. Sokat várnak a csütörtöki csúcstalálkozótól. Közben amerikai lapok a Trump-féle világpolitikai fordulat további hatásait elemzik.","shortLead":"A vasárnapi londoni európai csúcstalálkozó eseményeit elemzik a külföldi lapok. Az összkép az, hogy míg Európa csak...","id":"20250303_Europa-csak-beszel-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fbd4c55-b189-43fa-97dd-d2449f56c773.jpg","index":0,"item":"559e82dd-b989-406d-8a2a-458100e2bce3","keywords":null,"link":"/360/20250303_Europa-csak-beszel-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 03. 11:02","title":"Az amerikai kivonulás Európából nem lesz olyan békés – jöhet a japán atomfegyver a WSJ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Firefly Aerospace a második olyan magáncég, amelynek sikerült a Holdra való sima leszállás.","shortLead":"A Firefly Aerospace a második olyan magáncég, amelynek sikerült a Holdra való sima leszállás.","id":"20250302_amerikai-ceg-holdraszallas-leszalloegyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1.jpg","index":0,"item":"1123005d-b62f-44dd-8e90-708d1920b055","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_amerikai-ceg-holdraszallas-leszalloegyseg","timestamp":"2025. március. 02. 16:14","title":"Történelmet írt egy amerikai cég, azzal, hogy sikerült eljutniuk a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9871273d-ef27-4062-b247-4a0939d8320b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"2018-ban óta töltötte be a parancsnoki tisztséget.","shortLead":"2018-ban óta töltötte be a parancsnoki tisztséget.","id":"20250303_Lemondott-Bozso-Zoltan-a-Budapesti-Fegyhaz-es-Borton-parancsnoka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9871273d-ef27-4062-b247-4a0939d8320b.jpg","index":0,"item":"9cc0616d-4609-4b89-b1cd-a7295fea9ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Lemondott-Bozso-Zoltan-a-Budapesti-Fegyhaz-es-Borton-parancsnoka","timestamp":"2025. március. 03. 20:22","title":"Lemondott Bozsó Zoltán, a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1539e6cc-6585-4bc7-a9fd-1c7d2bb323ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Ariel márkáról is ismert Procter And Gamble Hungary bejelentette, hogy csökkenti több tucat mosótermék méretét.","shortLead":"Az Ariel márkáról is ismert Procter And Gamble Hungary bejelentette, hogy csökkenti több tucat mosótermék méretét.","id":"20250302_Elerte-a-magyar-zsugorinflacio-a-mosoporokat-es-az-oblitoket-is-Ariel-Lenor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1539e6cc-6585-4bc7-a9fd-1c7d2bb323ae.jpg","index":0,"item":"759c2ca6-b5db-450b-9087-a64632bb2790","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Elerte-a-magyar-zsugorinflacio-a-mosoporokat-es-az-oblitoket-is-Ariel-Lenor","timestamp":"2025. március. 02. 11:25","title":"Elérte a magyar zsugorinfláció a mosóporokat és az öblítőket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]