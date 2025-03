Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"049fdba5-6587-444a-89c3-5591c29c43a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kerti Györgyi szerezte meg a szavazatok több mint 75 százalékát, míg a Fidesz jelöltje csak harmadannyit kapott.","shortLead":"Kerti Györgyi szerezte meg a szavazatok több mint 75 százalékát, míg a Fidesz jelöltje csak harmadannyit kapott.","id":"20250302_fidesz-papa-kerti-gyorgyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049fdba5-6587-444a-89c3-5591c29c43a1.jpg","index":0,"item":"41e58c7b-e9c2-4c4d-a2b6-4f8bc483da47","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_fidesz-papa-kerti-gyorgyi","timestamp":"2025. március. 02. 21:13","title":"Nagyon kikapott a Fidesz jelöltje Pápán az időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efb77f-24b7-4eea-a7ea-322ba9150cac","c_author":"Szentirmai Áron","category":"itthon","description":"Január eleje óta három fővel nőtt a BKK rendészeinek létszáma, de még továbbra messze a 75 fős célszám. Feladat ugyanakkor akad bőven.","shortLead":"Január eleje óta három fővel nőtt a BKK rendészeinek létszáma, de még továbbra messze a 75 fős célszám. Feladat...","id":"20250303_bkk-rendeszet-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87efb77f-24b7-4eea-a7ea-322ba9150cac.jpg","index":0,"item":"6ddb593f-ff9d-42f4-8b3c-31b5822896d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_bkk-rendeszet-budapest","timestamp":"2025. március. 03. 13:25","title":"Napi 50 esetben intézkednek a BKK rendészei, pedig nincsenek elegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837b32b6-ad6f-4cc4-893b-c0c68a799d55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Föld legdélebbi kontinensén, az Antarktikán olyan ütemben olvad a jég, hogy a századfordulóra akár fél méterrel is megnövelheti a tengerszintet világszerte.","shortLead":"A Föld legdélebbi kontinensén, az Antarktikán olyan ütemben olvad a jég, hogy a századfordulóra akár fél méterrel is...","id":"20250303_antarktisz-olvado-jeg-globalis-felmelegedes-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/837b32b6-ad6f-4cc4-893b-c0c68a799d55.jpg","index":0,"item":"56371706-7098-4c37-ac2b-3b26ba77d8d3","keywords":null,"link":"/elet/20250303_antarktisz-olvado-jeg-globalis-felmelegedes-kepek","timestamp":"2025. március. 03. 14:41","title":"Látványos képeken az Antarktisz olvadó jégtakarója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea23385-7b67-4013-963a-c2d158dedd19","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az idei évet tekintve 2,6 ezer milliárd forint plusz kiadást jelentene, ha Magyarország a GDP-je 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítaná, ahogy Donald Trump követeli. 2038-ban a GDP 2 százaléka és 5 százaléka közt már 5,6 ezer milliárd forint lesz. A NATO biztosan emelni fogja a védelmi kiadások célértékét, de biztos, hogy nem 5 százalékra.","shortLead":"Az idei évet tekintve 2,6 ezer milliárd forint plusz kiadást jelentene, ha Magyarország a GDP-je 5 százalékát védelmi...","id":"20250304_Trump-54-ezer-milliard-forintot-kovetel-Magyarorszagtol-2038-ig-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ea23385-7b67-4013-963a-c2d158dedd19.jpg","index":0,"item":"0f783d6a-0479-4636-8e99-5d9365f5c893","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Trump-54-ezer-milliard-forintot-kovetel-Magyarorszagtol-2038-ig-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 13:39","title":"Trump 54 ezer milliárd forintot követel Magyarországtól 2038-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd8eea1-1d3c-4ea2-9528-1a388f43ce6f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök csak országa NATO-csatlakozása esetén lenne hajlandó önként megválni a székétől.","shortLead":"Az ukrán elnök csak országa NATO-csatlakozása esetén lenne hajlandó önként megválni a székétől.","id":"20250303_ukrajnai-haboru-volodimir-zelenszkij-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebd8eea1-1d3c-4ea2-9528-1a388f43ce6f.jpg","index":0,"item":"57cffb20-fe87-4a0a-91f8-9c82ce781b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_ukrajnai-haboru-volodimir-zelenszkij-elnokvalasztas","timestamp":"2025. március. 03. 11:02","title":"Zelenszkij Amerikába üzent: Az ukrán elnököt Ukrajnában kell megválasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de0b1ce-7862-4731-94fe-1a4d3606bab4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A svájci WinGD nevű cégtől már ötvennél is többet rendeltek abból az újfajta motorból, ami a hagyományos dízel üzemanyag helyett metanollal működik.","shortLead":"A svájci WinGD nevű cégtől már ötvennél is többet rendeltek abból az újfajta motorból, ami a hagyományos dízel...","id":"20250304_hajo-motor-metanol-uzeamanyag-karos-anyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de0b1ce-7862-4731-94fe-1a4d3606bab4.jpg","index":0,"item":"a92ef2ac-c8af-4e39-ac8e-e3d768152437","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_hajo-motor-metanol-uzeamanyag-karos-anyag-kibocsatas","timestamp":"2025. március. 04. 16:03","title":"1953 tonnás gépszörny: megépült a gigantikus hajómotor, megoldhatja a hajózás egyik legnagyobb problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfd6570-bfb2-4ff0-a75d-66f4b493833c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Milyen felnőtt lesz azokból a gyerekekből, akiknek sohasem kellett felelősséget vállalniuk, mert a szüleik lépten-nyomon kiszolgálták őket? És mi lesz azokkal a felnőttekkel, akiket érzelmi zsarolással és bűntudatkeltéssel kötnek magukhoz a szüleik? Interjú Bibók Bea pszichológussal, az Ellopott felnőttkor című kötet szerzőjével.","shortLead":"Milyen felnőtt lesz azokból a gyerekekből, akiknek sohasem kellett felelősséget vállalniuk, mert a szüleik...","id":"20250302_bibok-bea-pszichologus-ellopott-felnottkor-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dfd6570-bfb2-4ff0-a75d-66f4b493833c.jpg","index":0,"item":"44fa5049-540b-461e-b108-849914cf2baf","keywords":null,"link":"/360/20250302_bibok-bea-pszichologus-ellopott-felnottkor-interju","timestamp":"2025. március. 02. 19:30","title":"Amikor egy családban mindenki amiatt szorong, hogy baj lesz - Bibók Bea pszichológus visszatartó szülőkről, infantilizált felnőttekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b14b420-eda2-4a37-93ef-10c11605dd45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jánosi György 71 évesen nősült meg. ","shortLead":"Jánosi György 71 évesen nősült meg. ","id":"20250303_A-volt-sportminiszter-felesegul-vette-a-not-aki-megmentette-az-eletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b14b420-eda2-4a37-93ef-10c11605dd45.jpg","index":0,"item":"f120d712-de24-4c97-9a5b-2cd377a0a304","keywords":null,"link":"/elet/20250303_A-volt-sportminiszter-felesegul-vette-a-not-aki-megmentette-az-eletet","timestamp":"2025. március. 03. 08:47","title":"A volt sportminiszter feleségül vette a nőt, aki megmentette az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]