Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Covid-19 gyakran okoz hosszú távon is fennmaradó idegrendszeri tüneteket, melyek okai máig nem ismertek. A HUN-REN kutatói feltárták a mikroglia sejtek, azaz az agyi gyulladásos folyamatok fő szabályozóinak szerepét a betegséggel összefüggő agyi károsodás kialakulásában.","shortLead":"A Covid-19 gyakran okoz hosszú távon is fennmaradó idegrendszeri tüneteket, melyek okai máig nem ismertek. A HUN-REN...","id":"20250306_hun-ren-koki-covid-19-gyulladasok-idegrendszeri-zavarok-kialakulasa-kapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2.jpg","index":0,"item":"4891ae45-1196-4643-8b6e-a5dd8bf75cdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_hun-ren-koki-covid-19-gyulladasok-idegrendszeri-zavarok-kialakulasa-kapcsolat","timestamp":"2025. március. 06. 14:03","title":"Magyar kutatók felfedezése: a gyulladásnak is szerepe lehet a Covid tüneteinek kialakulásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5298d24d-af01-4e12-b06a-3d579d3efb57","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA az amerikai fejlesztésű XB-1 februári tesztjén készített fotót arról a pillanatról, amikor a repülőgép átlépte a hangsebességet.","shortLead":"A NASA az amerikai fejlesztésű XB-1 februári tesztjén készített fotót arról a pillanatról, amikor a repülőgép átlépte...","id":"20250305_boom-supersonic-xb-1-repulogep-hangsebesseg-atlepese-foto-nasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5298d24d-af01-4e12-b06a-3d579d3efb57.jpg","index":0,"item":"a6ecb21c-1d5b-44ea-9a6f-4155b5994cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_boom-supersonic-xb-1-repulogep-hangsebesseg-atlepese-foto-nasa","timestamp":"2025. március. 05. 18:03","title":"Lefotózta a NASA a történelmi pillanatot, így néz ki a hangrobbanás nélküli hangsebesség-átlépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361ed5cd-973a-48a7-87a8-6e7c574fe13f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciára épülő keresési funkcióval bővül a Google, az újdonság leginkább a ChatGPT Searchre adott válaszként értelmezhető.","shortLead":"Mesterséges intelligenciára épülő keresési funkcióval bővül a Google, az újdonság leginkább a ChatGPT Searchre adott...","id":"20250306_google-kereso-ai-mode-mesterseges-intelligencia-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/361ed5cd-973a-48a7-87a8-6e7c574fe13f.jpg","index":0,"item":"755027dd-898a-476d-b159-c0d6836d07eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_google-kereso-ai-mode-mesterseges-intelligencia-uj-funkcio","timestamp":"2025. március. 06. 13:03","title":"Szintet lép a Google: itt a teljesen új keresés, amivel a ChatGPT-t is legyűrné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szokatlan jelenséggel találkozott az elmúlt hetekben a Spotify számos felhasználója, amire nincs is egyszerű megoldás. Már a cég is megszólalt, és elméletileg el is hárította a problémát.","shortLead":"Szokatlan jelenséggel találkozott az elmúlt hetekben a Spotify számos felhasználója, amire nincs is egyszerű megoldás...","id":"20250307_spotify-hiba-reklamok-premium-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b.jpg","index":0,"item":"d6b58f69-3419-4ceb-8504-cc77ffd0fddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_spotify-hiba-reklamok-premium-elofizetes","timestamp":"2025. március. 07. 11:03","title":"Előfizetett a Spotifyra, mégis reklámokkal találkozik? A hiba nem az ön készülékében van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308026bb-621c-434c-b863-30393fca0244","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormány felszámolná a magyarországi drogkereskedelmet, és az alapoktól indít. ","shortLead":"A kormány felszámolná a magyarországi drogkereskedelmet, és az alapoktól indít. ","id":"20250306_drog-tiltas-alaptorveny-kabitoszer-kormanybiztos-Horvath","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/308026bb-621c-434c-b863-30393fca0244.jpg","index":0,"item":"1cfe4237-3d10-4ecd-8013-1fd42dd8fed0","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_drog-tiltas-alaptorveny-kabitoszer-kormanybiztos-Horvath","timestamp":"2025. március. 06. 15:42","title":"Beleírják az Alaptörvénybe, hogy tilos a drog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte zavartalan tavaszi idő lesz.","shortLead":"Szinte zavartalan tavaszi idő lesz.","id":"20250306_idojaras-elorejelzes-meteorologia-20-fok-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8.jpg","index":0,"item":"20cc93e2-7967-453f-9597-6331150a9747","keywords":null,"link":"/elet/20250306_idojaras-elorejelzes-meteorologia-20-fok-tavasz","timestamp":"2025. március. 06. 05:53","title":"Húsz fok fölé mehet ma a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8889609-16d6-47df-a55a-9f2549c58ae4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor azzal a felkiáltással kívánja betiltatni a Pride-ot, hogy megvédi a gyerekeket. Az UNICEF szerint a fejlett világban kevés helyen bántalmazzák annyit a kicsiket, mint éppen Magyarországon, de a veszély nem az LMBTQ irányából fenyegeti őket – fejti ki a konzervatív lapban Alan Posener brit–német szabadúszó újságíró.","shortLead":"Orbán Viktor azzal a felkiáltással kívánja betiltatni a Pride-ot, hogy megvédi a gyerekeket. Az UNICEF szerint...","id":"20250307_Die-Welt-velemeny-melegjogok-pride-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8889609-16d6-47df-a55a-9f2549c58ae4.jpg","index":0,"item":"e8025690-efd2-419e-8ffd-5258159b2580","keywords":null,"link":"/360/20250307_Die-Welt-velemeny-melegjogok-pride-orban","timestamp":"2025. március. 07. 08:05","title":"Die Welt-vélemény: Veszélyben vannak a magyar gyerekek, de nem a Pride miatt, ahogy Orbán állítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401d4c83-119b-43d5-818e-bedd838f6e2f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fontos pozícióra Czirbus Gábort, Makó polgármesterét választották meg.","shortLead":"A fontos pozícióra Czirbus Gábort, Makó polgármesterét választották meg.","id":"20250306_lazar-valasztokeruleti-elnok-czirbus-gabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/401d4c83-119b-43d5-818e-bedd838f6e2f.jpg","index":0,"item":"2e443a9b-e238-4b6b-b462-effb349ddc73","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_lazar-valasztokeruleti-elnok-czirbus-gabor","timestamp":"2025. március. 06. 14:00","title":"Lázár már nem választókerületi elnök, átadta a posztját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]