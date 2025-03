Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kereszteződésben történt a baleset.","shortLead":"Egy kereszteződésben történt a baleset.","id":"20250310_Egy-mento-es-egy-szemelyauto-utkozott-ossze-a-Szent-Janos-korhaznal-baleset-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"a6459e68-b22e-48b6-be81-42a03eeb85ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Egy-mento-es-egy-szemelyauto-utkozott-ossze-a-Szent-Janos-korhaznal-baleset-budapest","timestamp":"2025. március. 10. 20:25","title":"Egy mentő és egy személyautó ütközött össze a Szent János kórháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2718588a-45ca-4820-b705-10dcbcf8dc32","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Termékenként ötmillió forintot kockáztat, aki megszegi az árrés új szabályait. Azt is rendeletbe írták, hogy tilos lesz elfogynia az árunak.","shortLead":"Termékenként ötmillió forintot kockáztat, aki megszegi az árrés új szabályait. Azt is rendeletbe írták, hogy tilos lesz...","id":"20250312_arres-magyar-kozlony-rendelet-szabaly-boltok-kereskedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2718588a-45ca-4820-b705-10dcbcf8dc32.jpg","index":0,"item":"db4db3d4-4654-494a-ac4c-1bd874311b5f","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_arres-magyar-kozlony-rendelet-szabaly-boltok-kereskedelem-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 08:36","title":"Megjelentek a Magyar Közlönyben az árrés szabályai, azt is megbüntetik, akinél elfogy az áru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy ember könnyebben megsérült, az ügyben emberölés előkészülete és felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt indult nyomozás.","shortLead":"Egy ember könnyebben megsérült, az ügyben emberölés előkészülete és felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni...","id":"20250311_kozponti-nyomozo-fougyeszseg-keleti-palyaudvar-lovoldozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"a0e24789-528a-491b-888e-3c671c858234","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_kozponti-nyomozo-fougyeszseg-keleti-palyaudvar-lovoldozes","timestamp":"2025. március. 11. 16:14","title":"„Embert, különösen rendőrt” akart ölni egy nő – ezért dördült lövés a Keletinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a9fad2-edd6-43ef-ac50-5c956fe5fc6d","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"NAV-végrehajtás alatt áll a csádi Adam Medella alig több mint egy éve alapított magyar cége. A vállalkozás tevékenysége, pénzügyei még nem látszanak, a tulajdonost viszont az Orbán-kormánynak fontossá vált közép-afrikai Csád fintech gurujaként emlegetik. A cég frissen felvett fő tevékenysége a csoportfinanszírozás, viszont nincs is cégcsoport.","shortLead":"NAV-végrehajtás alatt áll a csádi Adam Medella alig több mint egy éve alapított magyar cége. A vállalkozás...","id":"20250312_titokzatos-csadi-fintech-guru-magyarorszagi-cege-adam-medella-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85a9fad2-edd6-43ef-ac50-5c956fe5fc6d.jpg","index":0,"item":"00fe3816-c1bb-4fa7-9218-7f22fe297a9f","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_titokzatos-csadi-fintech-guru-magyarorszagi-cege-adam-medella-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 13:45","title":"Titokzatos csádi fintechguru alapított céget Magyarországon, de olyan tevékenységre, amelyre nem is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Már csak pár száz négyzetkilométernyi területet ellenőriz az ukrán hadsereg Nyugat-Oroszországban.","shortLead":"Már csak pár száz négyzetkilométernyi területet ellenőriz az ukrán hadsereg Nyugat-Oroszországban.","id":"20250311_ukrajna-oroszorszag-kurszki-terulet-haboru-telepulesek-visszafoglalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"b8498906-92d2-46c8-b512-1f3e60e38708","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_ukrajna-oroszorszag-kurszki-terulet-haboru-telepulesek-visszafoglalasa","timestamp":"2025. március. 11. 13:29","title":"Előrenyomultak az oroszok a Kurszki területen, tizenkét települést foglaltak vissza az ukránoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Rekordszámú letartóztatást hozó akció keretében számolt fel a dubaji rendőrség egy internetes csalószervezetet, amelyik ipari méretekben tévesztett meg gyanútlan embereket. A rendkívül szervezett rendőrségi akció jó eséllyel leveszi Dubajt a csalók térképéről, több más országban azonban az iparág él és virul, a hatóságok meg szinte tehetetlenek.","shortLead":"Rekordszámú letartóztatást hozó akció keretében számolt fel a dubaji rendőrség egy internetes csalószervezetet, amelyik...","id":"20250311_dubaj-online-csalas-rendori-akcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"8feaf6ef-d3e0-44fa-8200-ef2c041fa416","keywords":null,"link":"/360/20250311_dubaj-online-csalas-rendori-akcio","timestamp":"2025. március. 11. 16:00","title":"„Disznóvágás” rabszolgák ezreivel: így dolgoznak az internetes csalók, akik az ön pénzére is utaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b43ab8a-57b5-441c-ba62-16c386059d8c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Office részeként elérhető kiadványszerkesztőt is kivezeti a Microsoft, és az átállás nem is lesz olyan egyszerű, mint más esetekben.","shortLead":"Az Office részeként elérhető kiadványszerkesztőt is kivezeti a Microsoft, és az átállás nem is lesz olyan egyszerű...","id":"20250311_microsoft-office-publisher-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b43ab8a-57b5-441c-ba62-16c386059d8c.jpg","index":0,"item":"6c3de597-7a35-43f4-bbd7-15d276c3cefd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_microsoft-office-publisher-megszunes","timestamp":"2025. március. 11. 14:03","title":"A Skype mellett egy másik, 34 éves programot is megszüntet a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyszámú észrevétel érkezett hozzájuk, ezért még folytatják az egyeztetéseket.","shortLead":"Nagyszámú észrevétel érkezett hozzájuk, ezért még folytatják az egyeztetéseket.","id":"20250311_kompetenciameres-osztalyozas-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c.jpg","index":0,"item":"d29f64d9-44ec-4e70-bba9-3bacd498c783","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_kompetenciameres-osztalyozas-halasztas","timestamp":"2025. március. 11. 11:22","title":"Megtorpant a Belügyminisztérium, egyelőre nem vezetik be a kompetenciamérés osztályozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]