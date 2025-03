Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"862c70c3-83b3-46ad-8d30-61fb8eb3de68","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Bőven van mit lefaragni a jegybank extra tevékenységeiből, az átlátható gazdálkodás pedig felettébb üdvös lenne. Azonban a „felelősségi viszonyok tiszteletben tartása” mellett borítékolható, hogy Varga Mihály le fogja tekerni a kormánykritikus elemzéseket, publikációkat és nyilatkozatokat, ami az egész országnak veszteség.","shortLead":"Bőven van mit lefaragni a jegybank extra tevékenységeiből, az átlátható gazdálkodás pedig felettébb üdvös lenne...","id":"20250310_Varga-Mihaly-program-alapitvany-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/862c70c3-83b3-46ad-8d30-61fb8eb3de68.jpg","index":0,"item":"b7dc6916-05bc-4665-aa55-ae3f04818099","keywords":null,"link":"/360/20250310_Varga-Mihaly-program-alapitvany-mnb","timestamp":"2025. március. 10. 15:30","title":"Varga Mihály a koszos fürdővízzel együtt a gyereket is ki fogja önteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c97c265-df30-4a1c-8e62-c7705966b458","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az év első két hónapja alapján az infláció idén a vártnál jóval nagyobb lehet, éves átlagban 5,6 százalék a friss prognózis. A magas infláció miatt sok háztartás vásárlóereje csökkenhet, ráadásul a még magasabb érzékelt infláció erősíti az „óvatossági motívumot”. Márpedig a kormány a háztartások fogyasztásának erősödésétől várta a gazdasági felpattanást.","shortLead":"Az év első két hónapja alapján az infláció idén a vártnál jóval nagyobb lehet, éves átlagban 5,6 százalék a friss...","id":"20250311_inflacio-ovatossagi-motivum-elemzoi-kommentarok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c97c265-df30-4a1c-8e62-c7705966b458.jpg","index":0,"item":"c03db79b-c58a-46be-b9d3-06250f28ee46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_inflacio-ovatossagi-motivum-elemzoi-kommentarok-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 10:57","title":"Infláció: repülőrajt behúzott kézifékkel, és már éledezik Nagy Márton mumusa, az „óvatossági motívum” is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6c25b-1ea0-49e4-9e15-9093e0dbb157","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A nyilvánvaló pénzügyi csőd felé meneteltünk – emlékszik vissza az 1995-ös stabilizációra Surányi György, az MNB akkori elnöke, aki a Bokros Lajos pénzügyminiszterrel együtt összeállított program egyik fő eredményének azt tartja, hogy az 1929–1933-as válság után ismét konvertibilis lett a magyar fizetőeszköz. Interjú.","shortLead":"A nyilvánvaló pénzügyi csőd felé meneteltünk – emlékszik vissza az 1995-ös stabilizációra Surányi György, az MNB akkori...","id":"20250310_hvg-suranyi-gyorgy-interju-bokros-csomag-bizalmi-toke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53a6c25b-1ea0-49e4-9e15-9093e0dbb157.jpg","index":0,"item":"624973ca-4f38-4dd6-8ff3-f3050f9af85a","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-suranyi-gyorgy-interju-bokros-csomag-bizalmi-toke","timestamp":"2025. március. 10. 11:30","title":"„Súgtak nekünk az IMF-től” – Surányi György a Bokros-csomag eddig nem ismert részleteiről mesélt a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az államháztartást jelentős állampapírhozam-fizetések és a 13. havi nyugdíj is terhelte februárban. A hiány két hónap alatt 1,7 ezer milliárd forint – az éves terv 4,2 ezer milliárd forint.","shortLead":"Az államháztartást jelentős állampapírhozam-fizetések és a 13. havi nyugdíj is terhelte februárban. A hiány két hónap...","id":"20250310_allamhaztartas-koltsegvetes-hiany-2025-februar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"17a85448-af1b-48c4-bbb9-a9f33ecd5c19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_allamhaztartas-koltsegvetes-hiany-2025-februar-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 11:21","title":"Megroggyant a költségvetés, két hónap alatt összejött az éves hiány 40 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Miközben a kormány az élelmiszerárak elszállása ellen harcolna, a jegybank azt mutatta be, hogy csúnyán drágultak az év eleje óta a lakbérek, a magánegészségügy, de már a használt autók is.","shortLead":"Miközben a kormány az élelmiszerárak elszállása ellen harcolna, a jegybank azt mutatta be, hogy csúnyán drágultak az év...","id":"20250311_MNB-inflacio-arak-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098.jpg","index":0,"item":"2c8a1667-31be-4d97-907b-5f7e3bc02765","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_MNB-inflacio-arak-dragulas","timestamp":"2025. március. 11. 12:39","title":"MNB: A három hónapja készített előrejelzés legrosszabb forgatókönyvénél is nagyobb az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a98972-51f0-4911-87c5-dc50028fc60b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mindenki attól fél, hogy recesszió jön az Egyesült Államokban.","shortLead":"Mindenki attól fél, hogy recesszió jön az Egyesült Államokban.","id":"20250310_Bezuhantak-az-amerikai-tozsdek-zuhanorepulesben-a-Tesla-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32a98972-51f0-4911-87c5-dc50028fc60b.jpg","index":0,"item":"66e8b0ea-511b-43f1-ae99-54263e65c2d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Bezuhantak-az-amerikai-tozsdek-zuhanorepulesben-a-Tesla-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 22:06","title":"Beestek az amerikai tőzsdék, zuhanórepülésben a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfe7b40-2011-4667-9d07-818a56b2e238","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden ülnek tárgyalóasztalhoz az ukrán és amerikai tisztviselők. ","shortLead":"Kedden ülnek tárgyalóasztalhoz az ukrán és amerikai tisztviselők. ","id":"20250311_Marco-Rubio-szerint-igeretes-Ukrajna-ajanlata-a-reszleges-tuzszunetrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bfe7b40-2011-4667-9d07-818a56b2e238.jpg","index":0,"item":"5a1afaad-d723-4302-96c0-984a1897156b","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Marco-Rubio-szerint-igeretes-Ukrajna-ajanlata-a-reszleges-tuzszunetrol","timestamp":"2025. március. 11. 05:54","title":"Marco Rubio szerint ígéretes Ukrajna ajánlata a részleges tűzszünetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter korábban már bírálta az Orbánnal is jó viszonyt ápoló boszniai szerb vezetőt.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter korábban már bírálta az Orbánnal is jó viszonyt ápoló boszniai szerb vezetőt.","id":"20250311_egyesult-allamok-marco-rubio-bosznia-hercegovina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"a3f01ca7-4b51-4f24-bad6-76249395b226","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_egyesult-allamok-marco-rubio-bosznia-hercegovina","timestamp":"2025. március. 11. 15:14","title":"Rubio Boszniáról: „Az utolsó dolog, amire szükségünk van, az egy újabb válság”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]