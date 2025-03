Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b6f570ac-65ab-4667-a5d2-130c352b2ae9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azt is elismerte, hogy a határon túli magyarokat érintheti a szabályozás.","shortLead":"Azt is elismerte, hogy a határon túli magyarokat érintheti a szabályozás.","id":"20250314_kocsis-mate-alaptorveny-modositas-allampolgarsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6f570ac-65ab-4667-a5d2-130c352b2ae9.jpg","index":0,"item":"d9a68a76-c50f-4984-9a71-d5ed9d76ac61","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_kocsis-mate-alaptorveny-modositas-allampolgarsag-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 10:10","title":"Kocsis Máté az állampolgárság felfüggesztéséről: Nem biztos, hogy amit benyújtottunk, helyes, vagy jogilag tökéletes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd7d1ad-3c46-4e9b-8806-0aeac1f04de3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nincs szó arról, hogy végleg tönkrementek volna a Google Chromecast készülékei, a cég már el is kezdte kiadni a hibajavító frissítést az eszközökhöz.","shortLead":"Nincs szó arról, hogy végleg tönkrementek volna a Google Chromecast készülékei, a cég már el is kezdte kiadni...","id":"20250314_google-chromecast-hiba-javitas-frissites-teveokosito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cd7d1ad-3c46-4e9b-8806-0aeac1f04de3.jpg","index":0,"item":"04ef8b49-1332-4fdb-afbf-4ecdfe57cb93","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_google-chromecast-hiba-javitas-frissites-teveokosito","timestamp":"2025. március. 14. 12:03","title":"Megérkezett a javítás a Google sorra elromló tévéokosítóihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3807032-4f68-4c53-9626-8b3d3c9bca06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fiatal színésznő nemrég fejezte be a Netflix-szenzáció Stranger Things forgatását.","shortLead":"A fiatal színésznő nemrég fejezte be a Netflix-szenzáció Stranger Things forgatását.","id":"20250313_Sadie-Sink-Jean-Grey-Pokember-Marvel-film-casting","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3807032-4f68-4c53-9626-8b3d3c9bca06.jpg","index":0,"item":"18611650-f12e-45c1-a146-d99a70b8e3b8","keywords":null,"link":"/kultura/20250313_Sadie-Sink-Jean-Grey-Pokember-Marvel-film-casting","timestamp":"2025. március. 13. 16:10","title":"Sadie Sink lehet Jean Grey a Pókember negyedik részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02403ced-b399-4aac-8ce0-c3dbd97761db","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Több évfolyam tudásában máig mérhető, jelentős hiányt okozott a koronavírus-járvány időszaka, sőt valószínűleg ők egész életükben hordozzák majd ezt a hátrányt, az oktatásirányítás pedig nem tesz semmit a felzárkóztatásért. Az iskolákat felkészületlenül érte a bezárás, és nem sok mindent tanult a közoktatás a karantén alatt.","shortLead":"Több évfolyam tudásában máig mérhető, jelentős hiányt okozott a koronavírus-járvány időszaka, sőt valószínűleg ők egész...","id":"20250313_covid-iskola-oktatas-karantenoktatas-digitalis-oktatas-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02403ced-b399-4aac-8ce0-c3dbd97761db.jpg","index":0,"item":"1d2b79c7-9cd9-4057-878a-57bb23d7e812","keywords":null,"link":"/360/20250313_covid-iskola-oktatas-karantenoktatas-digitalis-oktatas-lezaras","timestamp":"2025. március. 13. 12:00","title":"50 éven át alulteljesítő generáció és egy elpuskázott lehetőség – tanult-e valamit az iskola az öt éve elrendelt bezárásból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b92024-5aa5-44c1-97d9-e179a6557111","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem Németországban fog készülni és többek közt kínai alkatrészek is lehetnek a vadonatúj Volkswagen ID.1-ben.","shortLead":"Nem Németországban fog készülni és többek közt kínai alkatrészek is lehetnek a vadonatúj Volkswagen ID.1-ben.","id":"20250313_minden-fronton-sporolos-a-vw-id1-legolcsobb-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3b92024-5aa5-44c1-97d9-e179a6557111.jpg","index":0,"item":"995d0ee4-eff2-43c0-84c6-c1c71975a720","keywords":null,"link":"/cegauto/20250313_minden-fronton-sporolos-a-vw-id1-legolcsobb-villanyauto","timestamp":"2025. március. 13. 07:21","title":"Minden fronton spórolós a VW legolcsóbb villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1091eb49-a257-4069-9d61-bef71e6eaba6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogy az egyik vezető amerikai magazinnak fogalmazott: „Natasha meghalt. Elment. Értik?”","shortLead":"Ahogy az egyik vezető amerikai magazinnak fogalmazott: „Natasha meghalt. Elment. Értik?”","id":"20250313_Scarlett-Johansson-marvel-moziverzum-fekete-ozvegy-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1091eb49-a257-4069-9d61-bef71e6eaba6.jpg","index":0,"item":"df7c95e0-758e-4b46-b346-16648410c229","keywords":null,"link":"/kultura/20250313_Scarlett-Johansson-marvel-moziverzum-fekete-ozvegy-visszateres","timestamp":"2025. március. 13. 15:14","title":"Scarlett Johansson a Marvel moziverzumba visszatéréséről: „Engedjék el”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A TV2-n futó sorozat gyártási költségvetéséből „mindössze” 2 milliárd forint a nem állami forrás. ","shortLead":"A TV2-n futó sorozat gyártási költségvetéséből „mindössze” 2 milliárd forint a nem állami forrás. ","id":"20250313_hvg-Hunyadi-sorozat-allami-tamogatas-kozel-a-24-milliardhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e.jpg","index":0,"item":"324f7bdc-1683-41d3-bab3-490a0b006b83","keywords":null,"link":"/360/20250313_hvg-Hunyadi-sorozat-allami-tamogatas-kozel-a-24-milliardhoz","timestamp":"2025. március. 13. 10:42","title":"Hunyadi-sorozat: még annál is több állami támogatást kapott, mint amiről eddig tudtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nagy Gergő egy 5,6 millió dolláros összdíjazású pókerversenyen lett első.","shortLead":"Nagy Gergő egy 5,6 millió dolláros összdíjazású pókerversenyen lett első.","id":"20250314_nagy-gergo-koreai-pokerverseny-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699.jpg","index":0,"item":"1c8631cd-9af7-4eb9-b340-dc5e58db0582","keywords":null,"link":"/elet/20250314_nagy-gergo-koreai-pokerverseny-gyozelem","timestamp":"2025. március. 14. 11:42","title":"1,4 millió dollárt nyert egy magyar játékos egy koreai pókerversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]