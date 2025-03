Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert kedden a Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter és Elon Musk amerikai elnöki tanácsadó között kirobbant vitáról is kérdezték budapesti sajtóértekezletén, amelyre válaszolva kijelentette, hogy Sikorskit az egyik „legelvetemültebb, legagresszívabb” háborúpárti politikusnak tartja Európában.

„És mivel az amerikai kormány jól láthatóan teljes mértékben elkötelezett a béketeremtés mellett, azt hiszem, nem meglepő, hogy egy elkötelezett békepárti és egy agresszívan háborúpárti politikus között akár ilyen szintig is lemegy a vita” – fogalmazott.

„A lengyel külügyminiszter és a jelenlegi lengyel kormány stílusát ismerjük (…) Gyakran állítottak ki már magukról szomorú bizonyítványt az általuk képviselt stílussal és azzal, ahogy szétverik a jogállamiságot Lengyelországban. Úgyhogy én azt gondolom, törvényszerű volt, hogy egyszer bekövetkezik egy ilyen stílusú eszmecsere is az interneten” – tette hozzá.

Miután Musk egyik posztjában felvetette, hogy az ukrajnai frontvonal összeomlana, ha a tulajdonában lévő Starlink műholdas internethálózat szolgáltatása leállna, Sikorski jelezte, hogy az ukrajnai Starlinket a lengyel digitalizálási minisztérium (is) fizeti, és ha kell, akkor más szolgáltatót keresnek. A techmilliárdos ezt persze nem hagyta szó nélkül, és a következőket válaszolta a felvetésre: „Maradj csöndben, kisember!”.

Be quiet, small man.



You pay a tiny fraction of the cost.



And there is no substitute for Starlink.