[{"available":true,"c_guid":"0ddd58da-4dcd-4e85-91d4-57894528a00b","c_author":"Vándor Éva","category":"sport","description":"A McLaren ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta, ami a versenyképességet illeti, még akkor is, ha Oscar Piastrin kifogott az eső, Lando Norris győzelméhez pedig a szerencse is kellett. A melbourne-i pálya alaposan megdolgozta az újoncokat – kivéve Andrea Kimi Antonellit.","shortLead":"A McLaren ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta, ami a versenyképességet illeti, még akkor is, ha Oscar Piastrin...","id":"20250316_forma-1-ausztral-nagydij-melbourne-norris-piastri-verstappen-leclerc-hamilton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ddd58da-4dcd-4e85-91d4-57894528a00b.jpg","index":0,"item":"4379ac37-f09b-4e51-a5cd-b99fc9b0119f","keywords":null,"link":"/sport/20250316_forma-1-ausztral-nagydij-melbourne-norris-piastri-verstappen-leclerc-hamilton","timestamp":"2025. március. 16. 07:01","title":"Lando Norris nyerte az őrült Ausztrál Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4b67ae-be0a-46d6-ac79-2565b95bb4fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte éjjel-nappal be volt zárva egy fűtés és légkondicionálás nélküli helyiségbe, és csak napi két szendvicset és egy kis vizet kapott.","shortLead":"Szinte éjjel-nappal be volt zárva egy fűtés és légkondicionálás nélküli helyiségbe, és csak napi két szendvicset és...","id":"20250316_Husz-evig-tartott-fogsagban-egy-amerikai-ferfit-az-apja-es-a-mostohaanyja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a4b67ae-be0a-46d6-ac79-2565b95bb4fe.jpg","index":0,"item":"924596bf-2d9f-4563-9971-7dfee217b9f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Husz-evig-tartott-fogsagban-egy-amerikai-ferfit-az-apja-es-a-mostohaanyja","timestamp":"2025. március. 16. 09:59","title":"Húsz évig tartott fogságban egy amerikai férfit az apja és a mostohaanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint Orbán a poloskázással dehumanizálta mindazokat, akik nem az ő oldalán állnak.","shortLead":"A párt szerint Orbán a poloskázással dehumanizálta mindazokat, akik nem az ő oldalán állnak.","id":"20250317_uszitas-feljelentes-marki-zay-orban-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770.jpg","index":0,"item":"73eaf70a-616f-4f9e-851c-52ad02509477","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_uszitas-feljelentes-marki-zay-orban-poloska","timestamp":"2025. március. 17. 07:07","title":"Közösség elleni uszítás miatt tesz feljelentést Orbán Viktor ellen Márki-Zay Péter pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff228f8c-aaa9-47de-b1ca-f627dd4517ec","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tömegkarambolokról, tornádókról, erdőtüzekről érkeztek jelentések.","shortLead":"Tömegkarambolokról, tornádókról, erdőtüzekről érkeztek jelentések.","id":"20250316_egyesult-allamok-vihar-tornado-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff228f8c-aaa9-47de-b1ca-f627dd4517ec.jpg","index":0,"item":"0ae56dcc-b702-44d8-bad2-54b6d6c40456","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_egyesult-allamok-vihar-tornado-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. március. 16. 08:52","title":"Viharok söpörtek végig Amerikán, legalább harmincketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3146c3-e09a-4a91-987d-8ade2211c366","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mi áll a támadás hátterében.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mi áll a támadás hátterében.","id":"20250316_villamos-tamadas-gera-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c3146c3-e09a-4a91-987d-8ade2211c366.jpg","index":0,"item":"237fa479-b051-4105-87cd-e4d9282033bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_villamos-tamadas-gera-nemetorszag","timestamp":"2025. március. 16. 15:26","title":"Felgyújtottak egy villamoson utazó nőt a németországi Gera városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8426119d-481e-4d09-a12d-02300b63bfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új vitrin használatára egy tízfős kezelőszemélyzetet is felkészítenek.","shortLead":"Az új vitrin használatára egy tízfős kezelőszemélyzetet is felkészítenek.","id":"20250317_Elkoltoztetik-a-Szent-Koronat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8426119d-481e-4d09-a12d-02300b63bfd1.jpg","index":0,"item":"d27e3760-c17c-4a3e-9f5e-cbc77bef2716","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Elkoltoztetik-a-Szent-Koronat","timestamp":"2025. március. 17. 09:05","title":"Elromlott a vitrin, költöztetik a Szent Koronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök úgy véli, hogy ezek azért nem hatályosak, mert Biden automatikus aláírásával látták el őket és ezekről szerinte az elődje nem is tudott.","shortLead":"Az elnök úgy véli, hogy ezek azért nem hatályosak, mert Biden automatikus aláírásával látták el őket és ezekről...","id":"20250317_trump-biden-elnoki-kegyelem-ervenytelenites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592.jpg","index":0,"item":"3cd44f70-7e5b-4f80-b088-7dec791673cc","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_trump-biden-elnoki-kegyelem-ervenytelenites","timestamp":"2025. március. 17. 06:43","title":"Trump érvénytelenítette a Joe Biden által adott elnöki kegyelmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter tárgyal a díjcsökkentésről a Magyar Bankszövetséggel, de egyelőre kevésnek tartja az ajánlataikat.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter tárgyal a díjcsökkentésről a Magyar Bankszövetséggel, de egyelőre kevésnek tartja...","id":"20250317_bankok-penzforgalmi-bevetelei-novekedes-dragulo-bankolas-Nagy-Marton-szamlakoltsegek-arsapka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"d87d8c32-20fe-4b25-b38c-aa64144354bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_bankok-penzforgalmi-bevetelei-novekedes-dragulo-bankolas-Nagy-Marton-szamlakoltsegek-arsapka","timestamp":"2025. március. 17. 15:03","title":"Egy év alatt 24 százalékkal nőttek a bankok pénzforgalmi bevételei - Nagy Márton már a számlaköltségekre is ársapkát húzna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]