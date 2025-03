Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e69afbb0-276e-4a35-b176-c68fbadfa16f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elszigetelt bázisokon a konfliktus nem példa nélküli, de rendkívül ritka.","shortLead":"Az elszigetelt bázisokon a konfliktus nem példa nélküli, de rendkívül ritka.","id":"20250318_antarktisz-kutatobazis-bantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e69afbb0-276e-4a35-b176-c68fbadfa16f.jpg","index":0,"item":"40145c10-853c-465d-b5a1-d29faa747f05","keywords":null,"link":"/elet/20250318_antarktisz-kutatobazis-bantalmazas","timestamp":"2025. március. 18. 09:05","title":"Több kutató kérte, hogy mentsék meg őket, mert bántalmazás történt egy antarktiszi bázison","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6f8434-fd43-4d4f-898c-0fdfe9d52687","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos új funkció érkezett az androidos mobilok készülékkeresőjéhez, az engedélyük birtokában már szemmel tarthatja, merre járnak a rokonai, ismerősei. ","shortLead":"Hasznos új funkció érkezett az androidos mobilok készülékkeresőjéhez, az engedélyük birtokában már szemmel tarthatja...","id":"20250317_google-android-keszulekkereso-find-my-valos-ideju-pozicio-megosztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e6f8434-fd43-4d4f-898c-0fdfe9d52687.jpg","index":0,"item":"aeb585e7-8adf-4373-a512-d9d3ce70d1e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_google-android-keszulekkereso-find-my-valos-ideju-pozicio-megosztas","timestamp":"2025. március. 17. 09:03","title":"Androidos? Most már élőben követheti az ismerőseit egy térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd7d0e64-7fb5-4061-855b-a6555f07333d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"50 kWh-s akksihoz ígérnek közel 500 kilométeres hatótávot.","shortLead":"50 kWh-s akksihoz ígérnek közel 500 kilométeres hatótávot.","id":"20250319_A-vilag-lehatekonyabb-elektromos-autoja-lenne-a-Tesla-cybertaxija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd7d0e64-7fb5-4061-855b-a6555f07333d.jpg","index":0,"item":"7903e19c-be29-408a-8b5d-3ff3731d3075","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_A-vilag-lehatekonyabb-elektromos-autoja-lenne-a-Tesla-cybertaxija","timestamp":"2025. március. 19. 08:08","title":"A világ lehatékonyabb elektromos autója lehet a Tesla cybertaxija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e354d96f-b5f5-4f68-b006-71f61a53c6d5","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Nemrég landolt a Hold felszínén a magyar Puli Space Technologies berendezése. A Puli Lunar Water Snooper (PLWS), azaz Puli Holdi Vízszimatoló azzal a feladattal érkezett, hogy felszíni mérésekkel tárja fel a vízjeget. Bár a szállítóeszköz landolási hibája miatt végül csak 40 percig működött a hazai fejlesztésű készülék, Pacher Tibor, a vállalat alapítója és vezetője szerint így is sikertörténetről lehet beszélni. A cég pedig már készül a következő küldetésére. Interjú.","shortLead":"Nemrég landolt a Hold felszínén a magyar Puli Space Technologies berendezése. A Puli Lunar Water Snooper (PLWS), azaz...","id":"20250318_puli-space-technologies-pacher-tibor-interju-puli-hold-urkutatas-vizszimatolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e354d96f-b5f5-4f68-b006-71f61a53c6d5.jpg","index":0,"item":"1c14304f-4ece-43b5-be72-472f7a31982e","keywords":null,"link":"/360/20250318_puli-space-technologies-pacher-tibor-interju-puli-hold-urkutatas-vizszimatolo","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Mit tud a magyar Vízszimatoló, és hogyan került a Holdra? – interjú a Puli vezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ugyan 7 nap helyett csupán 12 óráig tartott a küldetése, így is értékes adatokat gyűjtött, valamint egy látványos 360 fokos felvételt is készített az Athena holdszonda. Most az is kiderült, hogy a leállása után még egy pillanatra magához tért.","shortLead":"Ugyan 7 nap helyett csupán 12 óráig tartott a küldetése, így is értékes adatokat gyűjtött, valamint egy látványos 360...","id":"20250317_intuitive-machines-athena-holdszonda-utolso-uzenet-leallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191.jpg","index":0,"item":"bc9530ef-8eb0-457e-a017-cc8b3b30859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_intuitive-machines-athena-holdszonda-utolso-uzenet-leallas","timestamp":"2025. március. 17. 11:03","title":"Egy pillanatra magához tért az Intuitive Machines szerencsétlenül járt holdszondája – elárulták, mi volt a búcsúüzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajós András kifejtette, hogy Balázs Klári nem tud énekelni, erre akadt ki a férje.","shortLead":"Hajós András kifejtette, hogy Balázs Klári nem tud énekelni, erre akadt ki a férje.","id":"20250317_Korda-Gyorgy-szerint-Hajos-Andras-egy-budos-paraszt-egy-bunko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f.jpg","index":0,"item":"1823fb46-2dc3-46e7-a1df-487686e61253","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Korda-Gyorgy-szerint-Hajos-Andras-egy-budos-paraszt-egy-bunko","timestamp":"2025. március. 17. 15:31","title":"Korda György szerint Hajós András „egy büdös paraszt, egy bunkó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Betsy Arakawa február 12-én többször is felhívott egy orvosi rendelőt, hogy segítséget kérjen.","shortLead":"Betsy Arakawa február 12-én többször is felhívott egy orvosi rendelőt, hogy segítséget kérjen.","id":"20250318_Gene-Hackman-halala-Betsy-Arakawa-telefon-hivas-orvosi-rendelo-segitseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"914a5eb2-d751-4b25-b841-ca32f8c7d088","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Gene-Hackman-halala-Betsy-Arakawa-telefon-hivas-orvosi-rendelo-segitseg","timestamp":"2025. március. 18. 09:33","title":"Mégsem akkor halhatott meg Gene Hackman felesége, mint ahogy korábban megállapították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b35f6fb-8740-4a62-90cd-e90dd87649eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig kitartóan fagy éjjel, de a hőmérséklet szerdán tovább emelkedik.","shortLead":"Még mindig kitartóan fagy éjjel, de a hőmérséklet szerdán tovább emelkedik.","id":"20250319_Fagyos-reggel-utan-visszalopakodik-a-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b35f6fb-8740-4a62-90cd-e90dd87649eb.jpg","index":0,"item":"5edb0cf2-1a18-485f-8893-f6f593923805","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Fagyos-reggel-utan-visszalopakodik-a-tavasz","timestamp":"2025. március. 19. 08:07","title":"Fagyos reggel után visszalopakodik a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]