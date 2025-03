Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e1bdb91-86dc-4fa2-be44-fb797957663f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több ezren demonstráltak az Erzsébet hídnál a gyülekezési jog korlátozása és a „technofasizmus” ellen kedd délutántól. A tüntetők este 7 óra előtt megindultak a híd felé, azonban a rendőrsorfalon nem jutottak át. Később a megfogyatkozott, de lelkes tömeg a Szabadság hídhoz vonult, amelyet egy időre elfoglaltak, majd a Petőfi híd felé vették az irányt. Sehol sem jutottak át Budára, így a Nagykörúton keresztül a Margit hidat célozták meg. 