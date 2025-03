Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong-un tavaly olyan megállapodást írt alá, amely értelmében „minden lehetséges eszközzel támogatják” egymást, ha támadás érné országaikat.","shortLead":"Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong-un tavaly olyan megállapodást írt alá, amely értelmében „minden lehetséges eszközzel...","id":"20250327_oroszorszag-ukrajna-haboru-eszak-korea-katona-erosites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"60b416a6-e815-4f5f-ac1d-4921118f2241","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_oroszorszag-ukrajna-haboru-eszak-korea-katona-erosites","timestamp":"2025. március. 27. 12:23","title":"Dél-Korea szerint már több mint tízezer észak-koreai katona harcol orosz oldalon Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány nem hajtja végre az Európai Bíróság ítéletét, amelyben kimondta, hogy a magyar menekültügyi szabályozás ellentétes az EU-joggal. Az ítélet nem teljesítése miatt az EU 143 milliárd forintot már levont a támogatásokból, a cech 191 milliárd forintnál jár.","shortLead":"A kormány nem hajtja végre az Európai Bíróság ítéletét, amelyben kimondta, hogy a magyar menekültügyi szabályozás...","id":"20250328_Brusszel-elarulta-eddig-hany-szazmilliard-forintot-bukott-Magyarorszag-a-kormany-menekultdafkeja-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5.jpg","index":0,"item":"1a78fa4f-cc2a-4031-844d-55a5ba2e9aae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_Brusszel-elarulta-eddig-hany-szazmilliard-forintot-bukott-Magyarorszag-a-kormany-menekultdafkeja-miatt","timestamp":"2025. március. 28. 07:53","title":"Brüsszel elárulta, eddig hány százmilliárd forintot bukott Magyarország a kormány menekültdafkéja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sokkal nagyobb infláció, kisebb GDP-növekedés – teljesen át kellett írni a 2025-ös előrejelzéseket, annyira rosszul kezdődött az év. Még a választási osztogatás is olyan, hogy majd a következő kormány dolga lesz a költségvetésből kieső pénzt visszatenni. És mindez még sokkal rosszabb is lehet, ha Donald Trump teljesen elszabadul.","shortLead":"Sokkal nagyobb infláció, kisebb GDP-növekedés – teljesen át kellett írni a 2025-ös előrejelzéseket, annyira rosszul...","id":"20250327_mnb-inflacios-jelentes-arak-gdp-novekedes-vamhaboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"2c328ddf-9d4c-4007-9455-d76371b7fccb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_mnb-inflacios-jelentes-arak-gdp-novekedes-vamhaboru-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 12:26","title":"Ilyen a repülőrajt a Varga Mihály vezette MNB szerint: ami pár hónapja még a vészforgatókönyvnek tűnt 2025-re, az most már a legjobb eshetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5cc70-3303-429c-8609-6f31a101db5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész tagadta, hogy bármi rosszat tett volna, ám ezt záróbeszédében súlyosbító körülményként mutatta be az ügyész.","shortLead":"A színész tagadta, hogy bármi rosszat tett volna, ám ezt záróbeszédében súlyosbító körülményként mutatta be az ügyész.","id":"20250327_depardieu-szexualis-zaklatas-targyalas-ugyesz-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dc5cc70-3303-429c-8609-6f31a101db5a.jpg","index":0,"item":"21c9656c-9716-4113-b51b-f309f31acc99","keywords":null,"link":"/kultura/20250327_depardieu-szexualis-zaklatas-targyalas-ugyesz-buntetes","timestamp":"2025. március. 27. 21:30","title":"18 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kért az ügyész Gérard Depardieu-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f80e4f6-9477-4ec1-991a-0d1b62b6187b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bangkokban több épületet kiürítettek.","shortLead":"Bangkokban több épületet kiürítettek.","id":"20250328_mianmar-thaifold-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f80e4f6-9477-4ec1-991a-0d1b62b6187b.jpg","index":0,"item":"2931dc26-3ad7-49e0-a088-d29a99f0754c","keywords":null,"link":"/elet/20250328_mianmar-thaifold-foldrenges","timestamp":"2025. március. 28. 08:37","title":"Súlyos földrengés rázta meg Mianmart, Thaiföldön is pánik tört ki – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52c7494-71f7-417d-a4df-001b62c25504","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tavaly ősz óta tart a huzavona.","shortLead":"Tavaly ősz óta tart a huzavona.","id":"20250328_lucerna-hm-fly-coop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c52c7494-71f7-417d-a4df-001b62c25504.jpg","index":0,"item":"29af996c-1b32-4c32-9142-c249937488e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_lucerna-hm-fly-coop","timestamp":"2025. március. 28. 09:50","title":"24.hu: A lucernás tartja rabságban a HM sugárhajtású gépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Átlagosan közel 40 ezer forinttal emelkednek a nyugdíjak két részletben novemberben és decemberben.","shortLead":"Átlagosan közel 40 ezer forinttal emelkednek a nyugdíjak két részletben novemberben és decemberben.","id":"20250327_kiegeszito-nyugdijemeles-inflacio-gulyas-gergely-orban-kormany-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8.jpg","index":0,"item":"d561ed0c-30c8-4231-abe7-0042d4a27d38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_kiegeszito-nyugdijemeles-inflacio-gulyas-gergely-orban-kormany-kormanyinfo","timestamp":"2025. március. 27. 10:48","title":"Év végén jön a kiegészítő nyugdíjemelés, a kormány elárulta, mekkora lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A GVH egy 2019-ben lezárt vizsgálat utóellenőrzését végzi a légitársaságnál.","shortLead":"A GVH egy 2019-ben lezárt vizsgálat utóellenőrzését végzi a légitársaságnál.","id":"20250328_gazdasagi-versenyhivatal-utoellenorzes-wizz-air","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db.jpg","index":0,"item":"31aa9ebf-e5b6-4a7d-b7f2-1c3cbb140011","keywords":null,"link":"/kkv/20250328_gazdasagi-versenyhivatal-utoellenorzes-wizz-air","timestamp":"2025. március. 28. 12:01","title":"A versenyhivatal megint vizsgálódik a Wizz Airnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]