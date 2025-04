Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c7edf98a-7f43-4163-b8b7-d027dd209b3d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A testület ugyanakkor azt is kimondta, hogy a háborús törvényre hivatkozva deportált külföldi állampolgárokat megilleti a tisztességes eljárás.","shortLead":"A testület ugyanakkor azt is kimondta, hogy a háborús törvényre hivatkozva deportált külföldi állampolgárokat megilleti...","id":"20250408_donald-trump-usa-legfelsobb-birosag-kitoloncolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7edf98a-7f43-4163-b8b7-d027dd209b3d.jpg","index":0,"item":"b4abfcdb-1a11-44ef-99a7-75df660546f2","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_donald-trump-usa-legfelsobb-birosag-kitoloncolas","timestamp":"2025. április. 08. 05:30","title":"Folytathatja a kitoloncolásait Trump a legfelsőbb bíróság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4215ee-a20c-46ee-bfbb-79d168c6dba8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elutasították a gyanúsítottak letartóztatását.","shortLead":"Elutasították a gyanúsítottak letartóztatását.","id":"20250407_birosag-csepeli-droglabor-gyanusitott-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e4215ee-a20c-46ee-bfbb-79d168c6dba8.jpg","index":0,"item":"ee37acb3-cc71-4f99-a5b1-2e97d798836b","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_birosag-csepeli-droglabor-gyanusitott-letartoztatas","timestamp":"2025. április. 07. 15:02","title":"A bíróság szerint nincs rá bizonyíték, hogy droglabor működött volna Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f255b65f-f4b2-4c14-8e44-15702a4993be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A FaceKom azonosítási megoldását építik be a Digitális Állampolgár alkalmazásba.","shortLead":"A FaceKom azonosítási megoldását építik be a Digitális Állampolgár alkalmazásba.","id":"20250407_Tiborcz-Istvan-FaceKom-arcfelismero-szoftver-Digitalis-Allampolgar-DAP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f255b65f-f4b2-4c14-8e44-15702a4993be.jpg","index":0,"item":"6650e458-856a-4a61-8156-aac8bab5d6c9","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Tiborcz-Istvan-FaceKom-arcfelismero-szoftver-Digitalis-Allampolgar-DAP","timestamp":"2025. április. 07. 08:05","title":"Tiborczhoz köthető arcfelismerő szoftvert rendelt Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3faa264-2c66-4152-9382-675c08e2ba94","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Audi A5 legújabb külsőleg tölthető hibrid változata kétféle teljesítményszinttel és kétféle karosszériával érhető el.","shortLead":"Az Audi A5 legújabb külsőleg tölthető hibrid változata kétféle teljesítményszinttel és kétféle karosszériával érhető el.","id":"20250407_109-km-villannyal-magyarorszagon-a-legujabb-plugin-hibrid-audi-a5-phev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3faa264-2c66-4152-9382-675c08e2ba94.jpg","index":0,"item":"64e6a10c-8f5a-4557-8cfa-5fe74546bcca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_109-km-villannyal-magyarorszagon-a-legujabb-plugin-hibrid-audi-a5-phev","timestamp":"2025. április. 07. 06:41","title":"109 km villannyal: Magyarországon a legújabb plugin hibrid Audi A5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157a9f8e-48b1-4e89-81d7-e01df77bb768","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Széna csak mutatóban volt az állatok alatt.","shortLead":"Széna csak mutatóban volt az állatok alatt.","id":"20250406_campona-nyulsimogato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/157a9f8e-48b1-4e89-81d7-e01df77bb768.jpg","index":0,"item":"bd5b5d61-abbd-4cf3-8698-c07ccdb2b9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_campona-nyulsimogato","timestamp":"2025. április. 06. 16:18","title":"Panaszkodtak a Campona nyuszisimogatójára, vasárnapra eltűnt az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35310f1f-84fa-4ae6-9634-87e99f7fe3bd","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Sorra dőlnek a naperőműves rekordok, az áram ára pedig mínuszba zuhan, majd miután lemegy a nap, kilő. Jó volna, ha a lakosság a „rezsicsökkentés” helyett a valósággal szembesülne.","shortLead":"Sorra dőlnek a naperőműves rekordok, az áram ára pedig mínuszba zuhan, majd miután lemegy a nap, kilő. Jó volna, ha...","id":"20250407_hvg-napelemek-tultermeles-arak-ingyenaram-ingyenebed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35310f1f-84fa-4ae6-9634-87e99f7fe3bd.jpg","index":0,"item":"207837d4-34dd-46ee-b7fb-6b94455dc3d3","keywords":null,"link":"/360/20250407_hvg-napelemek-tultermeles-arak-ingyenaram-ingyenebed","timestamp":"2025. április. 07. 12:00","title":"Egyre több az ingyenáram, a lakosságnak viszont csak a „rezsicsökkentés” jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c69c81-589c-4a5d-bc14-77ca6b053e3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vízjelekkel segítheti a jövőben a mesterséges intelligenciával generált képek felismerését az OpenAI. Érdekes azonban, hogy a jelek szerint a fizetős felhasználók megússzák ezt.","shortLead":"Vízjelekkel segítheti a jövőben a mesterséges intelligenciával generált képek felismerését az OpenAI. Érdekes azonban...","id":"20250407_openai-chatgpt-kepgenerator-mesterseges-intelligencia-vizjel-megjeloles-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1c69c81-589c-4a5d-bc14-77ca6b053e3f.jpg","index":0,"item":"00b4012f-d380-4da0-b412-a77a1fbac1f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_openai-chatgpt-kepgenerator-mesterseges-intelligencia-vizjel-megjeloles-teszt","timestamp":"2025. április. 07. 10:03","title":"Fontos újítást tesztel az OpenAI, könnyebb lesz majd felismerni, mi nem valódi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160b79bb-212a-4ec1-9b89-4df045bb5f33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ő volt az egyedüli jelölt.","shortLead":"Ő volt az egyedüli jelölt.","id":"20250406_Az-olasz-Liga-part-megerositette-partelnoki-tisztsegeben-Matteo-Salvinit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160b79bb-212a-4ec1-9b89-4df045bb5f33.jpg","index":0,"item":"a563745a-9cb7-4ecf-b1fd-6530f81fa6f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Az-olasz-Liga-part-megerositette-partelnoki-tisztsegeben-Matteo-Salvinit","timestamp":"2025. április. 06. 15:20","title":"Az olasz Liga párt megerősítette pártelnöki tisztségében Matteo Salvinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]