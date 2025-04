Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Pedig Oroszország azon kevés ország közé tartozik, amelyet Trump nem sújtott pluszvámokkal.","shortLead":"Pedig Oroszország azon kevés ország közé tartozik, amelyet Trump nem sújtott pluszvámokkal.","id":"20250407_Trump-vamok-Oroszorszag-olaj-areses-Ural-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6.jpg","index":0,"item":"c707fb3d-58b7-4766-85fa-4447d2888f33","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Trump-vamok-Oroszorszag-olaj-areses-Ural-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 14:47","title":"Drasztikusan zuhan az orosz olaj ára is, a Kreml „nagyon szoros figyelemmel” követi az eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61be24c6-0a95-49ee-8672-f9bd7d788735","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Évi 21,8 milliárd forintot szán a kormány a 37 közös működtetésű színházra.","shortLead":"Évi 21,8 milliárd forintot szán a kormány a 37 közös működtetésű színházra.","id":"20250409_Rendelet-van-megallapodas-meg-nincs-a-kozos-mukodtetesu-szinhazak-finanszirozasarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61be24c6-0a95-49ee-8672-f9bd7d788735.jpg","index":0,"item":"e0c1d12f-c6f8-4cfb-b6f2-ec179f1f03a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Rendelet-van-megallapodas-meg-nincs-a-kozos-mukodtetesu-szinhazak-finanszirozasarol","timestamp":"2025. április. 09. 08:55","title":"Rendelet van, megállapodás még nincs a közös működtetésű színházak finanszírozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6451138d-890a-49ec-b538-18a05341d0d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország fővárosában, Santo Domingóban történt balesetben egy tartományi kormányzó, egy korábban első osztályban játszó profi baseballjátékos és egy népszerű énekes is életét vesztette.","shortLead":"Az ország fővárosában, Santo Domingóban történt balesetben egy tartományi kormányzó, egy korábban első osztályban...","id":"20250409_dominika-diszkobaleset-halottak-enekes-politikus-baseball-jatekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6451138d-890a-49ec-b538-18a05341d0d9.jpg","index":0,"item":"7799d81a-266a-4809-825b-f83ff3da91ea","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_dominika-diszkobaleset-halottak-enekes-politikus-baseball-jatekos","timestamp":"2025. április. 09. 07:21","title":"Legalább 98-an meghaltak, amikor beomlott egy szórakozóhely teteje Dominikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e102fc-c082-418f-b835-b3de4c8f18c2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 81 éves színész a cannes-i filmfesztivál díszvendége lesz.","shortLead":"A 81 éves színész a cannes-i filmfesztivál díszvendége lesz.","id":"20250407_Robert-De-Niro-tiszteletbeli-Arany-Palma-dij-cannes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56e102fc-c082-418f-b835-b3de4c8f18c2.jpg","index":0,"item":"f02a3670-c41d-4a7c-9c19-f3da5b09fa75","keywords":null,"link":"/kultura/20250407_Robert-De-Niro-tiszteletbeli-Arany-Palma-dij-cannes","timestamp":"2025. április. 07. 21:12","title":"Robert De Niro tiszteletbeli Arany Pálma-díjat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe, így sokan, főleg idősek kiszorulnak ezekből. ","shortLead":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe...","id":"20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9.jpg","index":0,"item":"28728093-9075-4be0-8b02-33b5c019a6b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","timestamp":"2025. április. 08. 05:01","title":"Sok hátrány éri azokat, akiknek nincs okostelefonja, és ez idővel csak rosszabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fehér Ház is az oldalukon áll, állítják a pronatalizmus aktivistái, akik mémekkel és lombikbébikkel próbálják visszafordítani a születésszámok csökkenését. ","shortLead":"A Fehér Ház is az oldalukon áll, állítják a pronatalizmus aktivistái, akik mémekkel és lombikbébikkel próbálják...","id":"20250408_pronatalizmus-gyerekszuletes-lombik-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5.jpg","index":0,"item":"37b59255-b5f5-4b80-8e80-2a9f1424cadb","keywords":null,"link":"/elet/20250408_pronatalizmus-gyerekszuletes-lombik-trump","timestamp":"2025. április. 08. 06:01","title":"Előretörhetnek az influenszerek, akik gyerekgyárat csinálnának a világból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912090a4-af6d-4cad-a834-024399d09593","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Ne ragadtassák magukat erőszakos cselekményekre” – kérik a rendőrök a közlekedőket.","shortLead":"„Ne ragadtassák magukat erőszakos cselekményekre” – kérik a rendőrök a közlekedőket.","id":"20250408_rendorseg-tuntetes-erzsebet-hid-blokad-hadhazy-akos-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/912090a4-af6d-4cad-a834-024399d09593.jpg","index":0,"item":"b40a181a-1b56-4320-af3e-548e2f9dd523","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_rendorseg-tuntetes-erzsebet-hid-blokad-hadhazy-akos-momentum","timestamp":"2025. április. 08. 06:51","title":"Üzent a rendőrség azoknak, akiket zavar Hadházyék keddi hídblokádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég szerint átmeneti készlethiányról van szó.","shortLead":"A cég szerint átmeneti készlethiányról van szó.","id":"20250408_ikea-szivarvanyos-taska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2.jpg","index":0,"item":"5582b322-669e-4d8d-a9d9-67e60db76538","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_ikea-szivarvanyos-taska","timestamp":"2025. április. 08. 19:40","title":"Megszólalt az IKEA: Nem szűnik meg a szivárványos táska gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]