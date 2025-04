Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a940fc4-a7cc-4d5c-aad4-00f870e1b612","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy orosz rakétadandár állomáshelyét támadták drónokkal az ukránok. ","shortLead":"Egy orosz rakétadandár állomáshelyét támadták drónokkal az ukránok. ","id":"20250415_ukran-hadsereg-csapas-szumi-orosz-raketa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a940fc4-a7cc-4d5c-aad4-00f870e1b612.jpg","index":0,"item":"3731cabb-b5a7-4485-8151-d08cf25c1d4c","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_ukran-hadsereg-csapas-szumi-orosz-raketa","timestamp":"2025. április. 15. 20:13","title":"Büntetett az ukrán hadsereg, csapást mértek a Szumiban 35 civilt megölő egységre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Külön blogbejegyzésben összegezte a Meta a WhatsApp legújabb funkcióit – ezek érintik a csevegéseket, a hívásokat, valamint a csatornákat is. ","shortLead":"Külön blogbejegyzésben összegezte a Meta a WhatsApp legújabb funkcióit – ezek érintik a csevegéseket, a hívásokat...","id":"20250415_meta-whatsapp-uj-funkciok-csevegesek-hivasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c.jpg","index":0,"item":"7700ead1-d8b9-4eb4-acbf-7552074b6161","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_meta-whatsapp-uj-funkciok-csevegesek-hivasok","timestamp":"2025. április. 15. 16:03","title":"Egy sor új funkciót kap a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00d17bf-108e-4fba-b05a-00c1cb8f9fb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök mindent rendben talált. ","shortLead":"A köztársasági elnök mindent rendben talált. ","id":"20250415_Sulyok-Tamas-orakkal-a-szavazas-utan-mar-ala-is-irta-az-Alaptorveny-modositasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c00d17bf-108e-4fba-b05a-00c1cb8f9fb8.jpg","index":0,"item":"782e269e-5b3a-4203-84a1-9614042bfdf4","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Sulyok-Tamas-orakkal-a-szavazas-utan-mar-ala-is-irta-az-Alaptorveny-modositasat","timestamp":"2025. április. 15. 07:22","title":"Sulyok Tamás órákkal a szavazás után már alá is írta az Alaptörvény módosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint már más szelek fújnak Washingtonban, amit bizonyít Rogán Antal levétele a szankciós listáról.","shortLead":"Szijjártó Péter szerint már más szelek fújnak Washingtonban, amit bizonyít Rogán Antal levétele a szankciós listáról.","id":"20250415_szijjarto-amerikai-penzugyminiszterium-rogan-antalt-szankcios-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"a1c6a2e0-b00e-435e-83af-ef67f9d38e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_szijjarto-amerikai-penzugyminiszterium-rogan-antalt-szankcios-lista-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 21:05","title":"Rogán Antalt levették az amerikai szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kecskeméti egyetem elbukhatja az új campusára és a tudásvárosra kapott állami pénzt – mondták a kecskeméti polgármesternek, de ő leleplezte, hogy a kérdező szivárványos pólóban van.","shortLead":"A kecskeméti egyetem elbukhatja az új campusára és a tudásvárosra kapott állami pénzt – mondták a kecskeméti...","id":"20250416_kecskemet-polgarmester-MNB-alapitvany-szivarvanyos-polo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a.jpg","index":0,"item":"3aa66fb7-a4d5-4f78-83b8-79048ff4fae2","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_kecskemet-polgarmester-MNB-alapitvany-szivarvanyos-polo","timestamp":"2025. április. 16. 14:02","title":"A kecskeméti polgármester szerint nem az MNB alapítványa, hanem a szivárványos póló veszélyes az oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db96332-0853-4932-b8b6-bce6810797d1","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"A bableves, az uborkasaláta és a vegyes savanyúság elmaradhatatlan összetevője, környezetbarát tisztítószer és vízkőoldó is egyben – de fogyni lehet-e vele? Cikkek, posztok sora állítja, hogy igen, meggyőző, alapos szakvéleményt azonban annál nehezebb találni erről. Dietetikus segítségével cikkünkben minden felmerülő kérdésre válaszolunk.","shortLead":"A bableves, az uborkasaláta és a vegyes savanyúság elmaradhatatlan összetevője, környezetbarát tisztítószer és...","id":"20250416_ecet-fogyas-fogyokura-dieta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4db96332-0853-4932-b8b6-bce6810797d1.jpg","index":0,"item":"8d9f3a94-285c-48de-bf0d-2cf931e3b7e6","keywords":null,"link":"/360/20250416_ecet-fogyas-fogyokura-dieta","timestamp":"2025. április. 16. 05:31","title":"Tényleg fogyókúrás csodaszer az ecet? A dietetikus válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Kínai Kommunista Párt hivatalos angol nyelvű lapja szerint Donald Trump félrevezeti az amerikaiakat a vámháborút alátámasztó érvelésével, miközben épp Amerika volt az, aki potyautasként kihasználta a globalizáció előnyeit.","shortLead":"A Kínai Kommunista Párt hivatalos angol nyelvű lapja szerint Donald Trump félrevezeti az amerikaiakat a vámháborút...","id":"20250416_kina-allami-media-trump-vamhaboru-export-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8.jpg","index":0,"item":"4f231ea0-41a7-4be4-81f0-9780fc1fb41a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250416_kina-allami-media-trump-vamhaboru-export-kereskedelem","timestamp":"2025. április. 16. 09:21","title":"„Ne sírjatok már!” – csúnyán beleállt Trumpékba a kínai állami média","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ország 15 legfontosabb vasútvonala közül 4-ben jött össze 90 százalék fölötti pontossági arány.","shortLead":"Az ország 15 legfontosabb vasútvonala közül 4-ben jött össze 90 százalék fölötti pontossági arány.","id":"20250416_Vonat-vasut-mav-keses-marcius-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"02c5b870-7b6f-449f-ab51-2de4859e719e","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Vonat-vasut-mav-keses-marcius-pontossag","timestamp":"2025. április. 16. 11:03","title":"Volt olyan vasútvonal, ahol a vonatok 45 százaléka késett márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]