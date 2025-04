Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint az Apple a szelfikamerát és a FaceID érzékelőjét is a kijelző alá rejtené a hajlítható iPhone-ban.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint az Apple a szelfikamerát és a FaceID érzékelőjét is a kijelző alá rejtené...","id":"20250415_apple-hajlithato-kijelzos-iphone-szelfikamera-kijelzo-ala-rejtett-kamera","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef.jpg","index":0,"item":"80be29a2-2fdf-49db-9cd1-b0f9e1132782","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_apple-hajlithato-kijelzos-iphone-szelfikamera-kijelzo-ala-rejtett-kamera","timestamp":"2025. április. 15. 10:03","title":"Rejtett kamerát tehet az Apple a hajlítható kijelzős iPhone-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szerint azért lepték el ázsiai lájkok a tiszásokat támadó Facebook-bejegyzését, hogy a „liberális propagandasajtó” megírhassa.","shortLead":"A fideszes politikus szerint azért lepték el ázsiai lájkok a tiszásokat támadó Facebook-bejegyzését, hogy a „liberális...","id":"20250414_kocsis-mate-azsiai-lajkok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"3a8d3d98-aaa9-4b61-8f5f-fda0afce30c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_kocsis-mate-azsiai-lajkok","timestamp":"2025. április. 14. 11:11","title":"Kocsis Máté szerint le akarják járatni pénzért vett ázsiai lájkokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d2af41-fe77-4025-bbb8-13cdc2fcf008","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Mathieu van der Poel szerint gyilkossági kísérletet követtek el ellene, amikor a teli kulaccsal fejen dobták.","shortLead":"Mathieu van der Poel szerint gyilkossági kísérletet követtek el ellene, amikor a teli kulaccsal fejen dobták.","id":"20250414_fej-dobas-kerekparverseny-gyoztes-mathieu-van-der-poel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d2af41-fe77-4025-bbb8-13cdc2fcf008.jpg","index":0,"item":"5078ee80-ae50-41fd-b20a-16d58691b4d2","keywords":null,"link":"/sport/20250414_fej-dobas-kerekparverseny-gyoztes-mathieu-van-der-poel","timestamp":"2025. április. 14. 13:13","title":"Fejbe dobták az Észak Pokla kerékpárverseny győztesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7043c06e-1219-4c4e-8134-1de2b2c6c58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem megfelelő képesítéssel oktató tanárok száma 2016 óta folyamatosan nő.","shortLead":"A nem megfelelő képesítéssel oktató tanárok száma 2016 óta folyamatosan nő.","id":"20250416_Most-mar-a-kormanykozeli-Szazadveg-is-elismeri-hogy-nagyon-sok-tanar-szakkepesites-nelkul-oktak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7043c06e-1219-4c4e-8134-1de2b2c6c58f.jpg","index":0,"item":"0a424b86-d6e9-4250-ae61-e5230d594486","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Most-mar-a-kormanykozeli-Szazadveg-is-elismeri-hogy-nagyon-sok-tanar-szakkepesites-nelkul-oktak","timestamp":"2025. április. 16. 10:12","title":"Már a kormányközeli Századvég is elkezdett a tanárproblémákról beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e1992-10c9-4ab1-8a1e-692b6e57307d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentumt képviselői előbb blokáddal próbálták elzárni az utat a fideszesek elől, ám a rendőrök elcipelték őket, így a kormánypárti képviselők bejutottak a szavazásra. A momentumosok ezután a tüntetőkkel együtt a Sándor-palotához indultak, de rendőrsorfalba ütköztek.","shortLead":"A Momentumt képviselői előbb blokáddal próbálták elzárni az utat a fideszesek elől, ám a rendőrök elcipelték őket...","id":"20250414_parlament-momentum-alaptorveny-modositas-fidesz-kepviselo-blokad-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72e1992-10c9-4ab1-8a1e-692b6e57307d.jpg","index":0,"item":"76596444-a926-4732-91f6-028b0fc84695","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_parlament-momentum-alaptorveny-modositas-fidesz-kepviselo-blokad-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 17:41","title":"A Parlamenttől a Várba vonultak volna a momentumosok az Alaptörvény-módosítás miatt, de útjukat állta a rendőrsorfal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03de63c9-3a9f-4463-9d56-be96f5cbf202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Töll László a muhi csatából vezette le mindezt.","shortLead":"Töll László a muhi csatából vezette le mindezt.","id":"20250415_toll-laszlo-miniszteri-biztos-kulfoldon-letelepedok-arulas-muhi-csata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03de63c9-3a9f-4463-9d56-be96f5cbf202.jpg","index":0,"item":"bf6bbe2a-562c-4fb2-af62-2aab91115921","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_toll-laszlo-miniszteri-biztos-kulfoldon-letelepedok-arulas-muhi-csata","timestamp":"2025. április. 15. 13:09","title":"A miniszteri biztos szerint árulást követ el minden magyar, aki külföldön telepedik le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc0455d-5225-45ee-8533-a42a66a12748","c_author":"Imre Réka - Siteri Nóra - Tóth Jakab","category":"itthon","description":"A Parlament előtt blokáddal, odabent kürttel tiltakozott a Momentum hétfőn az Alaptörvény tizenötödik módosítása ellen, amely a gyülekezési jogot is korlátozza. A demonstrálókat a Lánchídnál tartóztatta fel a rendőrség. Videó a mozgalmas hétfői napról.","shortLead":"A Parlament előtt blokáddal, odabent kürttel tiltakozott a Momentum hétfőn az Alaptörvény tizenötödik módosítása ellen...","id":"20250415_Momentum-tuntetes-gyulekezesi-jog-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bc0455d-5225-45ee-8533-a42a66a12748.jpg","index":0,"item":"23607e09-e908-42d1-bb1e-da3f4a66e1d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Momentum-tuntetes-gyulekezesi-jog-video-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 08:52","title":"Egyenként vitték el a rendőrök a Parlamentnél tiltakozókat, majd Budán folytatódott az egymásnak feszülés – videó a Momentum tüntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406d6b5b-dbb9-4f27-b264-df9757760eb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint az EP-képviselőjük nem is azt mondta, amivel Orbánék vádolják: hogy örülnek az uniós pénzek felfüggesztésének.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint az EP-képviselőjük nem is azt mondta, amivel Orbánék vádolják: hogy örülnek az uniós pénzek...","id":"20250414_magyar-peter-atv-kollar-kinga-unios-penzek-orszagjaras-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/406d6b5b-dbb9-4f27-b264-df9757760eb6.jpg","index":0,"item":"698ba180-4ae4-4e52-b9f4-4ea9a6d198da","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_magyar-peter-atv-kollar-kinga-unios-penzek-orszagjaras-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 14. 22:19","title":"Magyar Péter Kollár Kinga felszólalásáról: Én nyilván nem így fogalmaztam volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]