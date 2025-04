„A Fidesz is támogatta az LMBTQ-zászlók közintézményekre tűzésének tilalmát célzó törvényjavaslat tárgysorozatba vételét az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában” – közölte a Mi Hazánk.

A Novák Előd által benyújtott törvényjavaslat szerint a Magyarország címerének és zászlajának használatáról szóló törvény kiegészülne a középületek kapcsán azzal, hogy „tilos a különböző szexuális és nemi irányultságokra, illetve az azokat képviselő politikai mozgalmakra utaló, azok népszerűsítésére törekvő jelképek elhelyezése”.

Novák az indoklásban azt írja, szerinte a zászló kihelyezése középületekre „az állampolgárok többségének meggyőződését, érzületét súlyosan sérti, megbotránkozást vált ki, ráadásul mindezt a helyi közakarat ellenében, nagy nyilvánosság előtt követik el”. Sőt, szerinte az, hogy mintegy egyenrangúként helyezik ki, „sértő és lealacsonyító módon meggyalázza Magyarország zászlaját, a kiemelt büntetőjogi védelmet élvező nemzeti jelképünket”.

A bizottsági szavazás után az Országgyűlés plenáris ülésen veheti napirendre a törvényjavaslatot.

A szivárványos zászlót több önkormányzat is kitűzi a hivatali épületére. Évek óta így tesz például az Újbudai vagy a Józsefvárosi Önkormányzat, Óbudán pedig éppen március végén helyezték ki a szivárványos zászlót. Régóta ott lobog a Fővárosi Önkormányzat homlokzatán is, ám ezeket a zászlókat Novák Előd szívesen tépkedi le, többször állt már emiatt bíróság előtt, és kapott pénzbüntetést is.