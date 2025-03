Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump nem csupán Ukrajnát adja fel, hanem telibe találja az európaiak önbecsülését is. Trump jócskán megcsappantotta a lengyelek körében idáig töretlen bizalmat az Egyesült Államok iránt. Meglepő, hogy az elnök sorozatos jogsértései dacára viszonylag csendes az amerikai társadalom. Miért boldogtalan az új európai külügyi főmegbízott, Kaja Kallas? A kínai BYD villámgyors e-autós töltési rendszerével üzent Elon Musknak és a világnak. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump nem csupán Ukrajnát adja fel, hanem telibe találja az európaiak önbecsülését is. Trump jócskán megcsappantotta...","id":"20250324_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"7c76a718-ff81-40fc-844f-13e269824180","keywords":null,"link":"/360/20250324_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 24. 10:44","title":"Die Welt-kommentár: Nem boszorkányság olyan védelmi szervezetet alapítani az EU-ban, amelyben Magyarország nem vétózhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Miniszterelnök úr, ki mer állni?” – kérdezi Magyar.","shortLead":"„Miniszterelnök úr, ki mer állni?” – kérdezi Magyar.","id":"20250325_Magyar-Peter-elindul-Orban-valasztokorzeteben-orszaggyulesi-kepviselojeloltkent-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"c420f010-a176-4b71-a687-915e271e353c","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Magyar-Peter-elindul-Orban-valasztokorzeteben-orszaggyulesi-kepviselojeloltkent-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 10:08","title":"Magyar Péter elindul Orbán választókörzetében országgyűlési képviselőjelöltként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769206cb-4886-4486-a865-359183385b26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kína űrállomásának kutatási kísérletei hamarosan egy új résztvevővel, a rendkívüli regenerációs képességéről híres planáriák tanulmányozásával bővülnek. ","shortLead":"Kína űrállomásának kutatási kísérletei hamarosan egy új résztvevővel, a rendkívüli regenerációs képességéről híres...","id":"20250324_kinai-urallomas-laposfergek-planariak-kutatas-oregedes-regeneracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769206cb-4886-4486-a865-359183385b26.jpg","index":0,"item":"a9215f09-d793-480f-b825-df5dde7a3635","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_kinai-urallomas-laposfergek-planariak-kutatas-oregedes-regeneracio","timestamp":"2025. március. 24. 13:03","title":"Laposférgeket visznek a kínai űrállomásra, és ez az öregedés elleni küzdelemben is fontos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a774ec4-1ff4-4356-837a-bb53720f566f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április 28-ra írta ki Mark Carney, akit nemrég nevetek ki Justin Trudeau lemondása után.","shortLead":"Április 28-ra írta ki Mark Carney, akit nemrég nevetek ki Justin Trudeau lemondása után.","id":"20250323_Elorehozott-valasztasokat-irt-ki-Kanada-uj-miniszterelnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a774ec4-1ff4-4356-837a-bb53720f566f.jpg","index":0,"item":"3af5605f-f413-4e7c-b525-db0734afff84","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Elorehozott-valasztasokat-irt-ki-Kanada-uj-miniszterelnoke","timestamp":"2025. március. 23. 17:59","title":"Előrehozott választásokat írt ki Kanada új miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Tisza elnöke a népszavazási kezdeményezésről.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Tisza elnöke a népszavazási kezdeményezésről.","id":"20250324_Magyar-Peter-sajtotajekoztato-nemzet-hangja-nepszavazasi-kezdemenyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef.jpg","index":0,"item":"8844a25b-97ba-4d41-a34d-b8855e936381","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Magyar-Peter-sajtotajekoztato-nemzet-hangja-nepszavazasi-kezdemenyezes-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 09:27","title":"Magyar Péter: A cél a kétharmados győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e30ea8e-8fa3-47cc-a306-78ee86d23046","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Amerikai turisták érkeztek elsőként a szigetre, bíznak benne, hogy nem lesz gond.","shortLead":"Amerikai turisták érkeztek elsőként a szigetre, bíznak benne, hogy nem lesz gond.","id":"20250324_elso-turistahajo-szantorini-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e30ea8e-8fa3-47cc-a306-78ee86d23046.jpg","index":0,"item":"be76e439-cba1-4025-99d1-7e88eab5b33b","keywords":null,"link":"/elet/20250324_elso-turistahajo-szantorini-foldrenges","timestamp":"2025. március. 24. 14:29","title":"Megérkezett az első turistahajó Szantorinire, pedig még mozog a föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc16677f-4e72-49d7-82ea-64501d5a2d4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyebek mellett beleállt Magyar Péterbe is, amiért nem szólalt meg a kérdésben.","shortLead":"Egyebek mellett beleállt Magyar Péterbe is, amiért nem szólalt meg a kérdésben.","id":"20250323_Bayer-show-lazar-janos-fidesz-budapest-pride-magyar-peter-ukrajna-mav-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc16677f-4e72-49d7-82ea-64501d5a2d4c.jpg","index":0,"item":"3b982b99-5205-4046-b02a-1a4f38cc5045","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Bayer-show-lazar-janos-fidesz-budapest-pride-magyar-peter-ukrajna-mav-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 22:03","title":"Lázár János a cigizéshez hasonlította a Pride-ot a Bayer Showban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0149b2bc-e3cc-494f-b0ae-ca2143514257","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A venezuelai olajat vásárló országokra csap le Donald Trump, Kínát érintheti legkeményebben a lépés.","shortLead":"A venezuelai olajat vásárló országokra csap le Donald Trump, Kínát érintheti legkeményebben a lépés.","id":"20250324_trump-vam-venezuela-kina-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0149b2bc-e3cc-494f-b0ae-ca2143514257.jpg","index":0,"item":"d6e5d2e6-29f9-46e4-be40-a5521746e236","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_trump-vam-venezuela-kina-olaj","timestamp":"2025. március. 24. 17:29","title":"Trump bejelentette az újabb vámot, ami sokaknak fájhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]