[{"available":true,"c_guid":"f6e3128c-7b8f-4757-a792-7f8abd8638c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két évvel azután, hogy a milliárdos a világ legnagyobb vitorlás jachtján váratlanul megkérte Lauren Sánchez kezét.","shortLead":"Két évvel azután, hogy a milliárdos a világ legnagyobb vitorlás jachtján váratlanul megkérte Lauren Sánchez kezét.","id":"20250324_jeff-bezos-lauren-sanchez-eskuvo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6e3128c-7b8f-4757-a792-7f8abd8638c3.jpg","index":0,"item":"d65d1861-3438-442f-bf63-7a2c4c04c63f","keywords":null,"link":"/elet/20250324_jeff-bezos-lauren-sanchez-eskuvo","timestamp":"2025. március. 24. 13:36","title":"Velencében nősül újra Jeff Bezos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7b9b8-924a-47a6-92ef-8ba8bf8dd8ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Juhász Ferenc szabályszegésre gyanakszik, és a Honvédelmi Minisztérium felelősségét firtatja.","shortLead":"Juhász Ferenc szabályszegésre gyanakszik, és a Honvédelmi Minisztérium felelősségét firtatja.","id":"20250324_juhasz-ferenc-kezigranat-ujdorogd-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c7b9b8-924a-47a6-92ef-8ba8bf8dd8ab.jpg","index":0,"item":"9e83b32d-66b2-4648-93da-3036c6ab31d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_juhasz-ferenc-kezigranat-ujdorogd-baleset","timestamp":"2025. március. 24. 12:10","title":"Volt honvédelmi miniszter az újdörögdi balesetről: Civilek kezébe éles kézigránátot adni felelőtlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87c587c-5c58-4d5b-88e1-005b2f193245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esős idő ellenére is sorban álltak a szavazni vágyók.","shortLead":"Az esős idő ellenére is sorban álltak a szavazni vágyók.","id":"20250324_Magyar-Peter-nepszavazasi-kezdemenyezes-Nemzet-Hangja-konzultacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a87c587c-5c58-4d5b-88e1-005b2f193245.jpg","index":0,"item":"a089794e-20bd-4a33-9eb5-4fad0cd1f420","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Magyar-Peter-nepszavazasi-kezdemenyezes-Nemzet-Hangja-konzultacio-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 08:32","title":"Elindult Magyar Péter népszavazási kezdeményezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e63a7c1-7bf9-4617-bc80-28a6d3f91a39","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A The New York Times belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bryan Johnson által kínált étrend-kiegészítő, a Longevity Mix szedése után az 1700 tesztalany jelentős része nem kívánt mellékhatásokat tapasztalt.","shortLead":"A The New York Times belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bryan Johnson által kínált étrend-kiegészítő...","id":"20250324_bryan-johnson-fiatalsag-longevity-mix-tanulmany-mellekhatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e63a7c1-7bf9-4617-bc80-28a6d3f91a39.jpg","index":0,"item":"a3e13088-20f2-4440-9491-cbf96d167879","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_bryan-johnson-fiatalsag-longevity-mix-tanulmany-mellekhatasok","timestamp":"2025. március. 24. 09:03","title":"Rosszul lettek a tesztalanyok, miután kipróbálták a fiatalságot kínáló milliárdos étrend-kiegészítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf2169c-f2b3-4732-8ee6-d4f456ea0c9a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Karma Amaris egy hatótávnövelő funkciós elektromos hajtású új sportkupé.","shortLead":"A Karma Amaris egy hatótávnövelő funkciós elektromos hajtású új sportkupé.","id":"20250324_a-villanyt-es-a-benzint-sem-veti-meg-a-legujabb-szemrevalo-sportkupe-fisker-amaris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf2169c-f2b3-4732-8ee6-d4f456ea0c9a.jpg","index":0,"item":"7e49bd9c-4a4c-4a4c-95a9-e7be54a05e41","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_a-villanyt-es-a-benzint-sem-veti-meg-a-legujabb-szemrevalo-sportkupe-fisker-amaris","timestamp":"2025. március. 24. 08:41","title":"A villanyt és a benzint sem veti meg a legújabb szemrevaló sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Tisza elnöke a népszavazási kezdeményezésről.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Tisza elnöke a népszavazási kezdeményezésről.","id":"20250324_Magyar-Peter-sajtotajekoztato-nemzet-hangja-nepszavazasi-kezdemenyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef.jpg","index":0,"item":"8844a25b-97ba-4d41-a34d-b8855e936381","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Magyar-Peter-sajtotajekoztato-nemzet-hangja-nepszavazasi-kezdemenyezes-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 09:27","title":"Magyar Péter: A cél a kétharmados győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68129354-c64f-4af7-bb0f-a64132969894","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az azonnali kérdések órájában Orbán Viktort kérdezték az újdörögdi balesetről, a gyermekéhezésről, novicsokos teáról és a törökök elleni vereségről.","shortLead":"Az azonnali kérdések órájában Orbán Viktort kérdezték az újdörögdi balesetről, a gyermekéhezésről, novicsokos teáról és...","id":"20250324_orban-parlament-azonnali-kerdesek-ujdorogd-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68129354-c64f-4af7-bb0f-a64132969894.jpg","index":0,"item":"d8bb3870-bc53-4be8-9bfc-de89ce814c35","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_orban-parlament-azonnali-kerdesek-ujdorogd-valasztas-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 16:39","title":"Orbán megígérte a parlamentben, hogy lesznek szabad választások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd33746-65c6-47d4-a3ee-2110fd6c9e68","c_author":"HVG","category":"360","description":"A színpadon valami kortalan és időtlen veszi át az 1880-as évek Angliájának a helyét. ","shortLead":"A színpadon valami kortalan és időtlen veszi át az 1880-as évek Angliájának a helyét. ","id":"20250323_hvg-Jane-Austen-Buszkeseg-es-balitelet-Vigszinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbd33746-65c6-47d4-a3ee-2110fd6c9e68.jpg","index":0,"item":"88817f24-7bb5-438b-a942-ad3e35c07e0c","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-Jane-Austen-Buszkeseg-es-balitelet-Vigszinhaz","timestamp":"2025. március. 23. 15:45","title":"Szemkápráztató, vakító fehérben játsszák a Vígszínházban Jane Austen Büszkeség és balítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]