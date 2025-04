Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fc70553b-2d15-4358-8daa-097fc24c946a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Párbeszéd és a Momentum javaslatait is elutasították, a kormánypárti javaslatok viszont bekerültek a kábítószertörvénybe.","shortLead":"A Párbeszéd és a Momentum javaslatait is elutasították, a kormánypárti javaslatok viszont bekerültek...","id":"20250424_torvenyjavaslat-kabitoszerdiler-feladas-tab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc70553b-2d15-4358-8daa-097fc24c946a.jpg","index":0,"item":"3394cb5e-45f1-4a22-9f3e-4386098e6ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_torvenyjavaslat-kabitoszerdiler-feladas-tab","timestamp":"2025. április. 24. 14:54","title":"Mégis benne marad a törvényjavaslatban, hogy fel kell nyomni a kábítószerdílert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44dd797-73a2-40c5-8cfb-27390b040574","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ecuadorban mintegy 20 bűnbanda működik – olyan frappáns nevekkel, mint a „Los Freddy Kruegers” és a „Peaky Blinders” –, amelyek emberkereskedelemben, emberrablásban és zsarolásban utaznak.","shortLead":"Ecuadorban mintegy 20 bűnbanda működik – olyan frappáns nevekkel, mint a „Los Freddy Kruegers” és a „Peaky Blinders” –...","id":"20250424_ecuador-emberrablas-focista-csaladtagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f44dd797-73a2-40c5-8cfb-27390b040574.jpg","index":0,"item":"82ab930d-140f-404d-b4ab-21587f5e04b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_ecuador-emberrablas-focista-csaladtagok","timestamp":"2025. április. 24. 21:07","title":"Az ágy alá bújva nézte végig egy ecuadori focista, ahogy elrabolják a feleségét az ötéves gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európa Tanács Kínzás Megelőzési Bizottsága (CPT) elkészítette és Brüsszelben bemutatta legújabb éves jelentését, amelyben az európai börtönállapotokat térképezték fel. A vizsgálatok középpontjában a túlzsúfoltság, a fogvatartottak közötti hierarchikus viszony és az intézetekben előforduló embertelen bánásmód állt. Magyarország az utóbbi miatt váltott ki aggodalmat.","shortLead":"Az Európa Tanács Kínzás Megelőzési Bizottsága (CPT) elkészítette és Brüsszelben bemutatta legújabb éves jelentését...","id":"20250424_Europa-Tanacs-kinzasellenes-bizottsag-borton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca.jpg","index":0,"item":"3817f705-5d71-4c90-94d4-0cf4608bd352","keywords":null,"link":"/eurologus/20250424_Europa-Tanacs-kinzasellenes-bizottsag-borton-ebx","timestamp":"2025. április. 24. 15:16","title":"A magyar börtönökben tapasztalt bánásmód miatt aggódik az Európa Tanács kínzásellenes bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4c2721-f798-46c2-b0ad-b87a71267526","c_author":"Domány András","category":"sport","description":"A sportért is felelős honvédelmi miniszter ítélheti oda az olimpiai járadékot annak az edzőnek, akire a sportoló nem tesz javaslatot.","shortLead":"A sportért is felelős honvédelmi miniszter ítélheti oda az olimpiai járadékot annak az edzőnek, akire a sportoló nem...","id":"20250424_lex-milak-honvedelmi-miniszter-olimpiai-jaradek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba4c2721-f798-46c2-b0ad-b87a71267526.jpg","index":0,"item":"f8f5dfa9-bcb2-44ba-a545-02caf110e2c6","keywords":null,"link":"/sport/20250424_lex-milak-honvedelmi-miniszter-olimpiai-jaradek","timestamp":"2025. április. 24. 15:11","title":"Jön a lex Milák, a honvédelmi miniszter új feladatot kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d95ba8b-d7ed-434f-812d-01157d51d1a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lánszki Regő építészeti államtitkár szerint „messzemenően figyelembe vették” a szomszédos utcákban lakók igényeit, a projekt olcsóbb, zöldebb és nyitotabb lesz.","shortLead":"Lánszki Regő építészeti államtitkár szerint „messzemenően figyelembe vették” a szomszédos utcákban lakók igényeit...","id":"20250424_Olcsobb-lett-a-Pazmany-Campus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d95ba8b-d7ed-434f-812d-01157d51d1a7.jpg","index":0,"item":"b85f70a7-3310-49af-88ad-5e92b2db33ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Olcsobb-lett-a-Pazmany-Campus","timestamp":"2025. április. 24. 05:20","title":"Olcsóbb lett a Pázmány Campus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eec0c14-38da-4075-be76-88d194362f29","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Tisza Szigetek további aktivizálása a célja a Második hullám nevű projektnek, a májusi akció során helyi akciót szerveznek szigetek, új tagokat vonnak be a munkába – értesült lapunk.","shortLead":"A Tisza Szigetek további aktivizálása a célja a Második hullám nevű projektnek, a májusi akció során helyi...","id":"20250425_tisza-szigetek-masodik-hullam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eec0c14-38da-4075-be76-88d194362f29.jpg","index":0,"item":"1cab3b97-41bd-4da5-a2b3-bbe123ae8f42","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_tisza-szigetek-masodik-hullam-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 04:18","title":"Indul a Tisza Szigetek második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korlátot szabhat a Shorts-videók nézegetésének a YouTube új funkciója.","shortLead":"Korlátot szabhat a Shorts-videók nézegetésének a YouTube új funkciója.","id":"20250425_google-youtube-shorts-videok-figyelmeztetes-napi-limit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c.jpg","index":0,"item":"85222f87-afef-4efa-b55c-1f30339c24c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_google-youtube-shorts-videok-figyelmeztetes-napi-limit","timestamp":"2025. április. 25. 08:03","title":"Mára ennyi: fontos figyelmeztetést küld ki a YouTube, vége lehet a végtelen pörgetésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88773915-ed00-43e9-afe9-f986838540aa","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Orbán Viktor mára felismerte a Tisza jelentette veszélyt, ezért nyit új kommunikációs csatornákat: a Hont-interjú után elment egy lakossági fórumra, ahol ugyan nem poloskázott, de „balsorsnak” minősítette Magyarékat, és beszélt arról is, meddig lesz Magyarország az EU-ban, valamint rácsodálkozott az internetre is. Kielemeztük a kormányfő olykor standupos elemekkel tűzdelt, erős kijelentéseit. ","shortLead":"Orbán Viktor mára felismerte a Tisza jelentette veszélyt, ezért nyit új kommunikációs csatornákat: a Hont-interjú után...","id":"20250424_orban-magyar-peter-tisza-megafon-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88773915-ed00-43e9-afe9-f986838540aa.jpg","index":0,"item":"cde2fe23-afc2-4070-8cc8-572ff64da84f","keywords":null,"link":"/360/20250424_orban-magyar-peter-tisza-megafon-kommunikacio","timestamp":"2025. április. 24. 19:00","title":"Nem múlt el magától Magyar Péter egotripje, ezért is mondhatja azt Orbán, hogy „a hagyományos politika nem biztos, hogy elég a győzelemhez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]