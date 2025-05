Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"057344c7-c408-42ce-a027-26a5319b0fc6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az átverések ugyanazok, mint a telefonos és a klasszikus adathalászhonlapos módszereknél, csak adaptálták a trükköket az új felületre.","shortLead":"Az átverések ugyanazok, mint a telefonos és a klasszikus adathalászhonlapos módszereknél, csak adaptálták a trükköket...","id":"20250505_TikTok-csalok-gyerekek-adatai-kiberbunozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057344c7-c408-42ce-a027-26a5319b0fc6.jpg","index":0,"item":"b75e2592-2130-40bd-aaf6-b20b805b04e4","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_TikTok-csalok-gyerekek-adatai-kiberbunozok","timestamp":"2025. május. 05. 14:41","title":"Már a TikTokot is ellepték a csalók, akik a gyerekek adataira pályáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.","shortLead":"A tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.","id":"20250505_xi-kerulet-konnyuszerkezetes-epulet-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"84c219ca-beaa-475c-8e11-be5f39feb320","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_xi-kerulet-konnyuszerkezetes-epulet-tuz","timestamp":"2025. május. 05. 11:40","title":"Lángolt egy könnyűszerkezetes épület Budapest XI. kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"7-8 forinttal olcsóbban tankolhatunk literenként. ","shortLead":"7-8 forinttal olcsóbban tankolhatunk literenként. ","id":"20250505_uzemanyag-olajar-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"a3e9f835-08cf-47ab-9644-2cb7b443692a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_uzemanyag-olajar-csokkenes","timestamp":"2025. május. 05. 09:34","title":"Esik az olaj ára, komolyabb árcsökkenés jön a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két vasúti gázolás is történt rövid időn belül.","shortLead":"Két vasúti gázolás is történt rövid időn belül.","id":"20250504_bag-sarospatak-vonat-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"ab23c502-8e1c-4801-beca-d3cc29093a15","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_bag-sarospatak-vonat-gazolas","timestamp":"2025. május. 04. 08:55","title":"Bagnál és Sárospataknál is gázolt a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585659a-2107-4b35-86b9-97b3145adc85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A csokoládé finom majszolni való, és nehéz elképzelni, hogy veszélyeztetné a világ legnagyobb méretű bogarait, a góliátbogarakat. Pedig az emberek csokiszeretete miatt kerül egyre közelebb a kihaláshoz e ganajtúrófélék néhány faja.","shortLead":"A csokoládé finom majszolni való, és nehéz elképzelni, hogy veszélyeztetné a világ legnagyobb méretű bogarait...","id":"20250504_kakaotermesztes-bogargyujtes-afrikai-goliatbogar-csokolade","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b585659a-2107-4b35-86b9-97b3145adc85.jpg","index":0,"item":"59097178-07da-410c-a59e-649e44917f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_kakaotermesztes-bogargyujtes-afrikai-goliatbogar-csokolade","timestamp":"2025. május. 04. 20:03","title":"Kihalóban egy különös bogár, csak mert az emberek annyira szeretik a csokit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Amikor a csempészet a mentőöv szerepét tölti be, abból a szervezett alvilág az egész világon hasznot húz – véli Roberto Saviano író-újságíró, aki jó 20 éve az olasz rendőrség védelme alatt áll, miután megfenyegette a nápolyi maffia.","shortLead":"Amikor a csempészet a mentőöv szerepét tölti be, abból a szervezett alvilág az egész világon hasznot húz – véli...","id":"20250504_A-maffia-ajandeknak-tekinti-az-amerikai-vamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17507a22-6271-4f99-ba2e-7bb7fe1fc344.jpg","index":0,"item":"4b1f830e-d659-439d-888a-1c404e02b569","keywords":null,"link":"/360/20250504_A-maffia-ajandeknak-tekinti-az-amerikai-vamokat","timestamp":"2025. május. 04. 10:13","title":"A maffia ajándéknak tekinti az amerikai vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4f2d54-593f-4186-8e84-94ddff27f603","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő sokáig sikerrel védekezett, de végül mindkét McLaren-versenyző elment mellette. A harmadik helyét egy alávágás miatt veszítette el.","shortLead":"A címvédő sokáig sikerrel védekezett, de végül mindkét McLaren-versenyző elment mellette. A harmadik helyét...","id":"20250504_kettos-mlaren-siker-piastri-norris-verstappen-miami-nagydij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad4f2d54-593f-4186-8e84-94ddff27f603.jpg","index":0,"item":"cc9f30ef-7e4c-46bc-a4d6-f8bbf09a69b9","keywords":null,"link":"/sport/20250504_kettos-mlaren-siker-piastri-norris-verstappen-miami-nagydij","timestamp":"2025. május. 04. 23:55","title":"Kettős McLaren-siker a Miami Nagydíjon, Verstappen lemaradt a dobogóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b940a394-e258-4cba-a13e-6f0889bb3203","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós támogatások elmaradásáról, az újdörögdi gránátbalesetről, valamint arról is kérdezték Orbán Viktort miniszterelnököt az Országgyűlés azonnali kérdések órájában, hogy megvan-e még az ország aranytartaléka. A kormányfő állította, saját szemével látta a készletet, és nemrég még megvolt. ","shortLead":"Az uniós támogatások elmaradásáról, az újdörögdi gránátbalesetről, valamint arról is kérdezték Orbán Viktort...","id":"20250505_Orban-Viktor-parlament-azonnali-kerdesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b940a394-e258-4cba-a13e-6f0889bb3203.jpg","index":0,"item":"e59b50c6-6f82-47e8-967d-5fd687c7cb8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Orban-Viktor-parlament-azonnali-kerdesek","timestamp":"2025. május. 05. 14:07","title":"Orbán Viktor a Parlamentben az újdörögdi gránátbalesetről: Ez a hölgy a mi hősünk, nem akarom, hogy ön áldozatot csináljon belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]