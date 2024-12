Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c0e8f47-a45e-4ea6-b7f6-9b5250d6289c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Változott a költségvetés az országgyűlési végszavazás előtt, bekerült a tanárok és a bírók béremelése, a külképviseleti dolgozók illetményét dollárizálták, Lázár János pedig felső korlát nélkül finanszírozhatja a buszos tömegközlekedést. Maradt a Pénzügyminisztérium, pedig január 1-én már nem lesz. És maradtak az egyre irreálisabb gazdasági előfeltevések.","shortLead":"Változott a költségvetés az országgyűlési végszavazás előtt, bekerült a tanárok és a bírók béremelése, a külképviseleti...","id":"20241220_koltsegvetes-budzse-2026-modosito-Fidesz-forint-arfolyam-szavazas-autobusz-pm-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c0e8f47-a45e-4ea6-b7f6-9b5250d6289c.jpg","index":0,"item":"916f7715-5632-447e-80f3-60f12a846b30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_koltsegvetes-budzse-2026-modosito-Fidesz-forint-arfolyam-szavazas-autobusz-pm-ebx","timestamp":"2024. december. 20. 09:36","title":"Költségvetési módosítók: a jelek szerint a Fidesz sem bízik a forint árfolyamában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3734fe79-47d3-4d28-9e92-df98af446902","c_author":"Nemes Nikolett - Vándor Éva","category":"elet","description":"A könyvajándék különleges alfaja a szakácskönyv, és a kínálatban nem könnyű eligazodni. Fellapoztuk a friss megjelenéseket, hogy önök már biztosra menjenek. ","shortLead":"A könyvajándék különleges alfaja a szakácskönyv, és a kínálatban nem könnyű eligazodni. Fellapoztuk a friss...","id":"20241221_gasztronomia-szakacskony-ajanlo-karacsony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3734fe79-47d3-4d28-9e92-df98af446902.jpg","index":0,"item":"d5c04061-3f7b-4322-b9a3-d854ac9fbe81","keywords":null,"link":"/elet/20241221_gasztronomia-szakacskony-ajanlo-karacsony","timestamp":"2024. december. 21. 20:00","title":"Az ízek ajándéka – a legjobb gasztrokönyvek karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6e3127-fc8f-4ea5-bf3e-9ac0e359c416","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kabinet január elsejétől szinte teljesen betiltaná a nem uniós tagállamokból érkező vendégmunkások itthoni foglalkoztatását.","shortLead":"A kabinet január elsejétől szinte teljesen betiltaná a nem uniós tagállamokból érkező vendégmunkások itthoni...","id":"20241220_vendegmunkasok-bevandorlas-munkaerokozvetites-kulfoldi-munkavallalok-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6e3127-fc8f-4ea5-bf3e-9ac0e359c416.jpg","index":0,"item":"af125d41-419b-4562-8352-7387e8233587","keywords":null,"link":"/kkv/20241220_vendegmunkasok-bevandorlas-munkaerokozvetites-kulfoldi-munkavallalok-korlatozas","timestamp":"2024. december. 20. 10:42","title":"Vendégmunkások: a kormány azért szigorít, hogy kikényszerítse a távol-keleti országokkal a visszatoloncolási egyezmények aláírását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ae9ef7-12c5-4c31-b9fb-7e5252a14984","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A nyugatról keletre tartó erős tranzitforgalom péntek délután óta fokozott terhelést ró az autópályára, de az M3-ason és M5-ösön is torlódás van. ","shortLead":"A nyugatról keletre tartó erős tranzitforgalom péntek délután óta fokozott terhelést ró az autópályára, de az M3-ason...","id":"20241221_Autopalya-torlodas-M1-M3-M5-forgalom-dugo-Hegyeshalom-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67ae9ef7-12c5-4c31-b9fb-7e5252a14984.jpg","index":0,"item":"1c53a81f-3d41-4410-873c-8ac0caafd2a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20241221_Autopalya-torlodas-M1-M3-M5-forgalom-dugo-Hegyeshalom-Budapest","timestamp":"2024. december. 21. 15:40","title":"Akkora a forgalom az M1-esen, hogy két órát is rászámolhat a menetidőre, aki arra jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Órákat segít megspórolni az Erste dolgozóinak a bank mesterséges intelligencián (MI) alapuló személyi asszisztense. Az új MI „kolléga” szöveget ír, adatokat elemez, segít felkészülni egy értekezletre, vagy kérésre összegzi egy megbeszélésen elhangzottakat. Az Ersténél az MI hamarosan további területen, az ügyfélkiszolgálásban is szerepet kap. A bank közölte: a közeljövőben már az ügyfelek is használhatnak a technológián alapuló megoldásokat.","shortLead":"Órákat segít megspórolni az Erste dolgozóinak a bank mesterséges intelligencián (MI) alapuló személyi asszisztense...","id":"20241221_erste-bank-mesterseges-intelligencia-openai-chatgpt-ugyfelkiszolgalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"c407ecfa-2a4d-466f-b9a7-f47303cca539","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_erste-bank-mesterseges-intelligencia-openai-chatgpt-ugyfelkiszolgalas","timestamp":"2024. december. 21. 20:03","title":"Újdonságra készüljenek az Erste ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287f315f-9034-42b6-8004-3bf95ef227e2","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Yaakobishvili Áron már bajnoki- és BL-meccsen is leülhetett a katalán csapat kispadjára, de úgy néz ki, nincs jövője a klubnál.","shortLead":"Yaakobishvili Áron már bajnoki- és BL-meccsen is leülhetett a katalán csapat kispadjára, de úgy néz ki, nincs jövője...","id":"20241220_barcelona-yaakobashvili-aron-foci-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/287f315f-9034-42b6-8004-3bf95ef227e2.jpg","index":0,"item":"519c3a39-6962-4244-b985-9f0fc209238c","keywords":null,"link":"/sport/20241220_barcelona-yaakobashvili-aron-foci-szerzodes","timestamp":"2024. december. 20. 12:20","title":"Távozhat a Barcelona fiatal magyar kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44712931-4d05-4f98-9af0-c16ca7932d95","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bérekkel és a munkakörülményekkel elégedetlen dolgozók pénteken három nagyvárosban kezdik meg a munkabeszüntetést, és karácsonyig fokozatosan kiszélesítik, ha a követeléseik nem teljesülnek.","shortLead":"A bérekkel és a munkakörülményekkel elégedetlen dolgozók pénteken három nagyvárosban kezdik meg a munkabeszüntetést, és...","id":"20241220_starbucks-usa-egyesult-allamok-sztrajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44712931-4d05-4f98-9af0-c16ca7932d95.jpg","index":0,"item":"0fe98001-828e-4908-b0d9-d6b713ba52ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_starbucks-usa-egyesult-allamok-sztrajk","timestamp":"2024. december. 20. 09:13","title":"11 ezer Starbucks-pultos készül sztrájkra az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82746b8-1cf1-4094-a66b-88a6e46b0e78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen egyedi koncepciójú soros V benzinmotorjának végérvényesen véget ért a pályafutása.","shortLead":"A Volkswagen egyedi koncepciójú soros V benzinmotorjának végérvényesen véget ért a pályafutása.","id":"20241220_vege-nincs-tovabb-33-ev-utan-bucsuzik-a-vw-legendas-6-hengeres-vr6-motorja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b82746b8-1cf1-4094-a66b-88a6e46b0e78.jpg","index":0,"item":"926e46cc-1cb3-4fba-8a4b-ddbaed532e58","keywords":null,"link":"/cegauto/20241220_vege-nincs-tovabb-33-ev-utan-bucsuzik-a-vw-legendas-6-hengeres-vr6-motorja","timestamp":"2024. december. 20. 07:59","title":"Vége, nincs tovább: 33 év után búcsúzik a VW legendás 6 hengeres motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]