Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"37e0efdc-4a21-4558-8659-41503df82201","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A bipoláris zavarban szenvedő betegek nagy részénél hosszú tünetmentes időszakokat lehet elérni a megfelelő terápiával, de már diagnosztizálni is nehéz ezt a betegséget. Mi köze van ennek a betegségnek a kreativitáshoz, és hogyan segít a szűrésben egy Hemingway-novella? Milyen úttörő módszerrel mutatják ki az öngyilkosság kockázatát Pécsen? Dr. Tényi Tamással, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának igazgatójával beszélgettünk a bipoláris zavarról, amely több százezer embert érint itthon.","shortLead":"A bipoláris zavarban szenvedő betegek nagy részénél hosszú tünetmentes időszakokat lehet elérni a megfelelő terápiával...","id":"20250513_Bipolaris-affektiv-zavar-manias-depresszio-tunetei-kezelese-terapia-kutatas-Pecsi-Tudomanyegyetem-Tenyi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37e0efdc-4a21-4558-8659-41503df82201.jpg","index":0,"item":"a9cbf94f-6e56-4848-89a0-a24139a5d182","keywords":null,"link":"/360/20250513_Bipolaris-affektiv-zavar-manias-depresszio-tunetei-kezelese-terapia-kutatas-Pecsi-Tudomanyegyetem-Tenyi-Tamas","timestamp":"2025. május. 13. 13:30","title":"Ez már nem csak hangulatingadozás: mivel járnak a bipoláris zavar mániás és depressziós időszakai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a45a92-ef23-4e9d-bd52-ce0d687bede0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint szükséges volt a testi kényszer alkalmazása, mert a letartóztatott férfi aktívan ellenállt.","shortLead":"A rendőrség szerint szükséges volt a testi kényszer alkalmazása, mert a letartóztatott férfi aktívan ellenállt.","id":"20250513_Szentesi-ferfi-fu-rendorseg-meghalt-a-korhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76a45a92-ef23-4e9d-bd52-ce0d687bede0.jpg","index":0,"item":"d4034e4b-d3f2-4d3d-a693-2d3ed7064af9","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Szentesi-ferfi-fu-rendorseg-meghalt-a-korhazban","timestamp":"2025. május. 13. 16:40","title":"Rokonai szerint úgy összevertek a rendőrök egy férfit Szegeden, hogy a kórházban meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a7da8e-0aeb-4aa1-972f-b186227a9cb2","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Hite és pszichológiai végzettsége felvértezi a kormányzati lejáratókampány ellen – erről is beszélt a HVG-nek Bódis Kriszta, a Tisza Párt önkéntes segítője. Ha a szakemberek elzárkóznak a közélettől, akkor politikai kalandorok és csinovnyikok töltik be a szakértői pozíciókat, ahogy történik is a NER-ben – ezt is mérlegelte, amikor a Tisza Párt társadalompolitikai tanácsadójának állt, vállalva a propaganda támadásait. Magyar Péter szerinte szuperhőssé vált a többség szemében.","shortLead":"Hite és pszichológiai végzettsége felvértezi a kormányzati lejáratókampány ellen – erről is beszélt a HVG-nek Bódis...","id":"20250512_hvg-egyszeruen-felnek-bodis-kriszta-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21a7da8e-0aeb-4aa1-972f-b186227a9cb2.jpg","index":0,"item":"c3243bf3-ce07-43a3-b690-421dac617576","keywords":null,"link":"/360/20250512_hvg-egyszeruen-felnek-bodis-kriszta-interju","timestamp":"2025. május. 12. 06:30","title":"Bódis Kriszta: A legdurvább, amit alkalmaznak, a megalázás nőiségemben, és hogy megpróbálnak nevetségessé tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András vetette fel, hogy a 3 százalékra mért párt ne legyen akadálya a kormányváltásnak. A párt küldöttgyűlése mondja ki a végső szót, június 7-én.","shortLead":"Fekete-Győr András vetette fel, hogy a 3 százalékra mért párt ne legyen akadálya a kormányváltásnak. A párt...","id":"20250512_momentum-elnokseg-valasztasi-indulas-kuldottgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"379dd831-498f-4c85-9a20-c79f3e584aff","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_momentum-elnokseg-valasztasi-indulas-kuldottgyules","timestamp":"2025. május. 12. 15:35","title":"A Momentum elnöksége a nem indulás mellett foglalt állást, de a küldöttgyűlés fog dönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e720931-35cf-49f1-86d8-0a9f6ac49db2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„A magyar miniszterelnök attitűdje, remélem, kijózanítóan hat Romániában a magyarságra” – írta.","shortLead":"„A magyar miniszterelnök attitűdje, remélem, kijózanítóan hat Romániában a magyarságra” – írta.","id":"20250512_tompa-andrea-orban-viktor-tihanyi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e720931-35cf-49f1-86d8-0a9f6ac49db2.jpg","index":0,"item":"79a9a71b-3c5a-4736-b149-be20c531f221","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_tompa-andrea-orban-viktor-tihanyi-beszed","timestamp":"2025. május. 12. 12:24","title":"Tompa Andrea Orbán tihanyi beszédéről: Árulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380570a3-a8f7-4006-8851-8015f7b32016","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"A népszerű számítógépes játékot többször feltörték az évek alatt, ami a fejlesztő Activision szerint eltántorítja a játékosokat, és tetemes károkat is okoz. Több sikertelen kísérletet követően most jogi úton igyekeznek fellépni a legújabb támadás ellen, és egyben mérsékelni a veszteségeiket.","shortLead":"A népszerű számítógépes játékot többször feltörték az évek alatt, ami a fejlesztő Activision szerint eltántorítja...","id":"20250512_call-of-duty-hackerek-csalas-activision-nintendo-microsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/380570a3-a8f7-4006-8851-8015f7b32016.jpg","index":0,"item":"eab6697d-066e-4744-99a5-d859711c3113","keywords":null,"link":"/360/20250512_call-of-duty-hackerek-csalas-activision-nintendo-microsoft","timestamp":"2025. május. 12. 16:23","title":"Túltolták hackerek a Call of Duty „doppingolását”, a becsületes játékosok távoznak, a fejlesztő perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e24584-f4e8-4e76-9aa2-a00c5eadaa9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely most azt a személyt nevezte ki Bolla Tibor utódjának, aki annak idején az orosz metrókocsik cseréjére kiírt tender irányításában részt vett. ","shortLead":"Karácsony Gergely most azt a személyt nevezte ki Bolla Tibor utódjának, aki annak idején az orosz metrókocsik cseréjére...","id":"20250513_karacsony-gergely-fopolgarmester-bolla-tibor-bkv-vezerigazgato-levaltas-vitezy-david","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49e24584-f4e8-4e76-9aa2-a00c5eadaa9b.jpg","index":0,"item":"f9cea468-ad16-4b53-b593-03b19d661def","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_karacsony-gergely-fopolgarmester-bolla-tibor-bkv-vezerigazgato-levaltas-vitezy-david","timestamp":"2025. május. 13. 10:46","title":"Vitézy: Nehezen hihető, hogy Karácsony hat év után egy cikkből döbbent rá, hogy korrupció lengi be a BKV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5e492a-86b8-43a7-9c46-45e40d8d4163","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egymillió lépést tesz meg a Tisza Párt elnöke, hogy kiálljon a nemzet egységéért.","shortLead":"Egymillió lépést tesz meg a Tisza Párt elnöke, hogy kiálljon a nemzet egységéért.","id":"20250512_magyar-peter-egymillio-lepes-magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf5e492a-86b8-43a7-9c46-45e40d8d4163.jpg","index":0,"item":"bec931ae-09e1-44dd-bd36-cf76b603c7b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_magyar-peter-egymillio-lepes-magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 12. 16:00","title":"Magyar Péter elgyalogol Nagyváradra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]