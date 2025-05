Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d65865b1-ab60-4c89-8ce1-4c40c05fb994","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Nem volt választás, a hatósági parancs szerint le kellett ölni a Meixner-birtok állatait a száj- és körömfájásjárvány miatt. A család nem adja fel, noha nagy áldozatokra lesz szükség az üzlet marhatartás újraindításához.","shortLead":"Nem volt választás, a hatósági parancs szerint le kellett ölni a Meixner-birtok állatait a száj- és körömfájásjárvány...","id":"20250506_szaj-es-koromfajas-szarvasmarhak-leolese-Paul-Meixner-Burgenland-Rajka-Level-Hegyeshalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65865b1-ab60-4c89-8ce1-4c40c05fb994.jpg","index":0,"item":"2acade79-9cb3-43f3-9e71-3786c457a8d9","keywords":null,"link":"/360/20250506_szaj-es-koromfajas-szarvasmarhak-leolese-Paul-Meixner-Burgenland-Rajka-Level-Hegyeshalom","timestamp":"2025. május. 06. 17:30","title":"Újrakezdi és indiai munkásai bérét sem csökkenti az osztrák-magyar gazda, akinek a járvány elvitte háromezer marháját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece36359-7f6b-4bfd-b5ed-fc420185cac0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szedán és kombi formában támadó új Audi RS5-nek már javában zajlik a Nordschleifén történő tesztelése.","shortLead":"A szedán és kombi formában támadó új Audi RS5-nek már javában zajlik a Nordschleifén történő tesztelése.","id":"20250508_videon-a-v6-mellett-kitarto-vadonatuj-audi-rs5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ece36359-7f6b-4bfd-b5ed-fc420185cac0.jpg","index":0,"item":"490fdecf-100f-4bb3-8e57-93b0eb6a5d86","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_videon-a-v6-mellett-kitarto-vadonatuj-audi-rs5","timestamp":"2025. május. 08. 06:41","title":"Videón a V6 mellett kitartó vadonatúj Audi RS5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d82593-4136-4d43-9694-eb44d8567be1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem reális az őszödi beszédhez hasonlítani a Tisza Párt által nyilvánosságra hozott hangfelvételt, de a hatása arra pont jó, amire az ellenzéki tábornak másfél évvel a választás előtt szüksége van.","shortLead":"Nem reális az őszödi beszédhez hasonlítani a Tisza Párt által nyilvánosságra hozott hangfelvételt, de a hatása arra...","id":"20250508_fidesz-oszsodi-beszed-lepkefing-horn-gabor-elemzes-magyar-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d82593-4136-4d43-9694-eb44d8567be1.jpg","index":0,"item":"cf67f93e-4cf0-4475-86d4-47a3f12ecde1","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_fidesz-oszsodi-beszed-lepkefing-horn-gabor-elemzes-magyar-peter-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 14:58","title":"Nem Őszöd, de véletlenül sem lepkefing Magyar Péter hangfelvétele az elemző szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Brüsszel? Ukrajna? Németország? Netán a magyar kormány elhibázott gazdaságpolitikai intézkedései?","shortLead":"Brüsszel? Ukrajna? Németország? Netán a magyar kormány elhibázott gazdaságpolitikai intézkedései?","id":"20250508_Tippeljen-ki-a-felelos-a-magyar-ipar-sorvadozasaert-Nagy-Marton-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"5ba7ccfd-cbe0-46b1-add7-3a93cfc1ba81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Tippeljen-ki-a-felelos-a-magyar-ipar-sorvadozasaert-Nagy-Marton-szerint","timestamp":"2025. május. 08. 10:20","title":"Tippeljen, ki a felelős a magyar ipar sorvadozásáért Nagy Márton szerint!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb25d06-d78c-4206-97e4-9bb1dbfc1ba0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Erdő Péter a bíborosok közül tizedikként adja le szavazatát a fordulókban.","shortLead":"Erdő Péter a bíborosok közül tizedikként adja le szavazatát a fordulókban.","id":"20250506_konklave-fust-erdo-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fb25d06-d78c-4206-97e4-9bb1dbfc1ba0.jpg","index":0,"item":"043335be-65b2-40ff-ba96-0b632b813875","keywords":null,"link":"/elet/20250506_konklave-fust-erdo-peter","timestamp":"2025. május. 06. 20:52","title":"Konklávé: szerdán este hét óra előtt nem száll fel az első füst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4a6657-a2a9-428a-b5a6-3a1b4280c32a","c_author":"Jakus Ibolya","category":"360","description":"A karaktergyilkosságtól a jogi diszkvalifikálásig terjedő arzenált vethetnek be a Tisza ellen. A rendszer züllöttségét immár azok is látják, akik eddig félrenéztek – ezt észlelte is Orbán. Két szuverenista van egy csárdában: bemutatjuk Orbán Viktor román verzióját. Schwab Richárd pedig elmondja, mire jó a napi 16 órás böjt. Ez a Fülszöveg – az e heti HVG-t Jakus Ibolya ajánlja. ","shortLead":"A karaktergyilkosságtól a jogi diszkvalifikálásig terjedő arzenált vethetnek be a Tisza ellen. A rendszer züllöttségét...","id":"20250508_hvg-Jakus-Ibolya-Veszett-jelleg-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba4a6657-a2a9-428a-b5a6-3a1b4280c32a.jpg","index":0,"item":"a7985c4d-0cc4-49e7-9dd0-09766918b67d","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Jakus-Ibolya-Veszett-jelleg-Fulszoveg","timestamp":"2025. május. 08. 08:00","title":"Hazavágnák: lejáratás után törvényekkel takarítanák el a Tiszát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3178d7a7-d841-4ebd-95f3-bb6f71bf3872","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A villámárvíz miatt több száz turistát kellett kimenekíteniük Petrából. Két embert nem sikerült kihozniuk a kanyonból.","shortLead":"A villámárvíz miatt több száz turistát kellett kimenekíteniük Petrából. Két embert nem sikerült kihozniuk a kanyonból.","id":"20250506_belga-turistak-villamarviz-jordania-petra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3178d7a7-d841-4ebd-95f3-bb6f71bf3872.jpg","index":0,"item":"397fff80-080b-4d19-bacc-0642868068fc","keywords":null,"link":"/elet/20250506_belga-turistak-villamarviz-jordania-petra","timestamp":"2025. május. 06. 18:54","title":"Belga turisták haltak meg a hétvégén villámárvízben Jordániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4f07f6-ac02-4e80-845f-11649f69cab2","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"Fejenként 25 millió forintot is felszámíthatnak költségként azok a cégek, amelyek közvetítőként segítik a harmadik országból érkező állampolgárokat a tartózkodási engedély megszerzésében az állami aranyvízumprogramban. Az érintettek szerint ezért hatalmas munkát kell végezni, és sok a költség is.","shortLead":"Fejenként 25 millió forintot is felszámíthatnak költségként azok a cégek, amelyek közvetítőként segítik a harmadik...","id":"20250508_hvg-tartozkodasi-engedely-kozvetitocegek-aranyvizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a4f07f6-ac02-4e80-845f-11649f69cab2.jpg","index":0,"item":"7628e946-5b2d-49a9-af7d-1facf1b5dec8","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-tartozkodasi-engedely-kozvetitocegek-aranyvizum","timestamp":"2025. május. 08. 06:30","title":"Nagy kaszálásra készülnek a hazai közvetítők, és Tiborczék sem maradnak ki az aranyvízumbizniszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]