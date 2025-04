Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b75779f3-f794-470e-9b86-b59132fe6b31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Willi Orbán gólpasszt adott, de simán nyert a Stuttgart.","shortLead":"Willi Orbán gólpasszt adott, de simán nyert a Stuttgart.","id":"20250403_vereseg-low-zsolt-leipzig-edzo-nemet-kupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b75779f3-f794-470e-9b86-b59132fe6b31.jpg","index":0,"item":"4e8f56cc-f4cc-416e-a7fa-a1cc2cb6ea4c","keywords":null,"link":"/sport/20250403_vereseg-low-zsolt-leipzig-edzo-nemet-kupa","timestamp":"2025. április. 03. 05:29","title":"Vereséggel mutatkozott be Lőw Zsolt a Leipzig edzőjeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b110dd5c-7c29-42d5-923c-42587d8d0825","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Válságban a kémházaspár – ez az alaphelyzet Soderbergh új filmjében, amelyben Cate Blanchett és Michael Fassbender turkálnak titokban egymás házastársi szennyesében. Lehet, hogy Soderbergh végre elkészítette a nagy művet? Az egész nem több 93 percnél, és ez már önmagában nyerő.","shortLead":"Válságban a kémházaspár – ez az alaphelyzet Soderbergh új filmjében, amelyben Cate Blanchett és Michael Fassbender...","id":"20250402_Fekete-taska-kritika-Steven-Soderbergh-Cate-Blanchett-Michael-Fassbender-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b110dd5c-7c29-42d5-923c-42587d8d0825.jpg","index":0,"item":"84684c2f-98b8-465a-8439-adaf547a5e68","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Fekete-taska-kritika-Steven-Soderbergh-Cate-Blanchett-Michael-Fassbender-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 20:00","title":"Lakberendezési thriller – Kritika Steven Soderbergh kémfilmjéről, a Fekete táskáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15365774-37e9-438c-9b14-1b1137ece898","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentősen megújulhat idén az iPhone-ok rendszere, de a régebbi készülékek közül már nem mindre fog megérkezni.","shortLead":"Jelentősen megújulhat idén az iPhone-ok rendszere, de a régebbi készülékek közül már nem mindre fog megérkezni.","id":"20250402_apple-iphone-ios-19-tamogatas-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15365774-37e9-438c-9b14-1b1137ece898.jpg","index":0,"item":"e3d8d942-96fc-42fe-a00d-133285c819b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_apple-iphone-ios-19-tamogatas-vege","timestamp":"2025. április. 02. 11:03","title":"Ez a három iPhone várhatóan már nem kapja meg az iOS 19-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7414a778-c995-4dbe-83f3-e2d5549550e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mark Rutte szerint Amerika stratégiai elmozdulása Ázsia felé koordináltan zajlik majd, pánikra semmi ok. ","shortLead":"Mark Rutte szerint Amerika stratégiai elmozdulása Ázsia felé koordináltan zajlik majd, pánikra semmi ok. ","id":"20250403_nato-rutte-egyesult-allamok-europai-vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7414a778-c995-4dbe-83f3-e2d5549550e8.jpg","index":0,"item":"03fc8d9b-3f34-40db-a9dc-caa438a8e2a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250403_nato-rutte-egyesult-allamok-europai-vedelem","timestamp":"2025. április. 03. 12:46","title":"A NATO-főtitkár azt bizonygatja, hogy az Egyesült Államok nem tervez kivonulni Európa védelméből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef368a7b-51b1-4bd3-95fb-6c3711453a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az izraeli külügyminiszter árulta el, hogy „intenzíven” foglalkoztak ezzel a kérdéssel, amikor Budapesten járt. ","shortLead":"Az izraeli külügyminiszter árulta el, hogy „intenzíven” foglalkoztak ezzel a kérdéssel, amikor Budapesten járt. ","id":"20250403_Mar-januarban-egyeztetett-Szijjarto-Peter-arrol-hogy-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef368a7b-51b1-4bd3-95fb-6c3711453a6d.jpg","index":0,"item":"d1e3f129-3383-4b81-a23c-e8ca1a126f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Mar-januarban-egyeztetett-Szijjarto-Peter-arrol-hogy-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagrol","timestamp":"2025. április. 03. 13:45","title":"Már januárban egyeztetett Szijjártó Péter arról, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bejelentések érkeztek a Médiatanácshoz.","shortLead":"Bejelentések érkeztek a Médiatanácshoz.","id":"20250403_hunyadi-korhatar-besorolas-tv2-mediatanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509.jpg","index":0,"item":"06a74cb6-b9e5-4871-b3d2-14ede1414f84","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_hunyadi-korhatar-besorolas-tv2-mediatanacs","timestamp":"2025. április. 03. 10:22","title":"A Hunyadi korhatárbesorolása miatt indult eljárás a TV2 ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcf9f83-6b0d-4667-b09a-6242ce1b0b3c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eddigieknél akár négymillióval több ember halálát is okozhatja évente a mélyülő válság.","shortLead":"Az eddigieknél akár négymillióval több ember halálát is okozhatja évente a mélyülő válság.","id":"20250403_Soha-nem-latott-gazdasagi-valsagba-sodorhatja-Afrikat-az-amerikai-es-mas-segelyek-csokkenese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bcf9f83-6b0d-4667-b09a-6242ce1b0b3c.jpg","index":0,"item":"8e6a153f-630e-4867-a05a-317aeaa98073","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Soha-nem-latott-gazdasagi-valsagba-sodorhatja-Afrikat-az-amerikai-es-mas-segelyek-csokkenese","timestamp":"2025. április. 03. 20:55","title":"Soha nem látott gazdasági válságba sodorhatja Afrikát az amerikai és más segélyek csökkenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f056a50c-7e87-463e-8449-41836a92a15f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilmar Armando Abrego-Garcia 2019-ben kapott védett státuszt, amely elvileg megvédte volna attól, hogy hazaküldjék. Most El Salvador leghírhedtebb börtönében tartják fogva, az amerikai hatóságok pedig azt állítják, nem tehetnek érte semmit. ","shortLead":"Kilmar Armando Abrego-Garcia 2019-ben kapott védett státuszt, amely elvileg megvédte volna attól, hogy hazaküldjék...","id":"20250403_amerikai-bevandorlasi-hivatal-ice-tevedes-kitoloncolas-el-salvador","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f056a50c-7e87-463e-8449-41836a92a15f.jpg","index":0,"item":"b75748f2-52ba-4c20-8b84-e8b548c0cccd","keywords":null,"link":"/vilag/20250403_amerikai-bevandorlasi-hivatal-ice-tevedes-kitoloncolas-el-salvador","timestamp":"2025. április. 03. 12:25","title":"Elismerte az amerikai bevándorlási hivatal, hogy tévedésből toloncolt haza egy salvadori férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]