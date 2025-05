Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fél évszázadon át keringett a Föld körül a Koszmosz-482-es űrhajó, de most utóléri a sorsa.","shortLead":"Fél évszázadon át keringett a Föld körül a Koszmosz-482-es űrhajó, de most utóléri a sorsa.","id":"20250502_Koszmosz-szovjet-urhajo-becsapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8.jpg","index":0,"item":"6a8d11fe-47c2-4f79-a677-ec5ebc512c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_Koszmosz-szovjet-urhajo-becsapodas","timestamp":"2025. május. 02. 21:31","title":"A Vénuszra szánták az űrhajójukat a szovjetek, erre most a nyakunkba potyoghat – fél évszázaddal később","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d347bb-b95b-413b-9f78-837c8d3047f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Már a Hajduk Split – Dinamo Zagreb meccs előtt kitört a balhé, amikor előre lebeszélt verekedésbe kezdtek az ultrák. A mérkőzés után már a rendőrökre is rátámadtak.","shortLead":"Már a Hajduk Split – Dinamo Zagreb meccs előtt kitört a balhé, amikor előre lebeszélt verekedésbe kezdtek az ultrák...","id":"20250504_futballhuligan-rendorseg-horvatorszag-hajduk-split-dinamo-zagreb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26d347bb-b95b-413b-9f78-837c8d3047f8.jpg","index":0,"item":"f80fa3b7-83d6-47ea-be3e-339168824acb","keywords":null,"link":"/elet/20250504_futballhuligan-rendorseg-horvatorszag-hajduk-split-dinamo-zagreb","timestamp":"2025. május. 04. 10:41","title":"Közel kétszáz futballhuligánt vett őrizetbe a rendőrség Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e773823-b0ce-4b23-8a18-bdd6d029bd99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A magyarlakta megyékben viszont a részvétel elmaradt az országos átlagtól.","shortLead":"A magyarlakta megyékben viszont a részvétel elmaradt az országos átlagtól.","id":"20250504_reszvetel-roman-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e773823-b0ce-4b23-8a18-bdd6d029bd99.jpg","index":0,"item":"5b541f5f-c34f-4bb7-a10f-7cebf3805b02","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_reszvetel-roman-elnokvalasztas","timestamp":"2025. május. 04. 11:09","title":"Magasabb a részvétel a megismételt román elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c742c1a3-c389-4c37-898a-f4be25f9d5ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250504_mikromuanyag-gammakitores-google-nest-japan-railgun-hasznalt-telefonok-erteke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c742c1a3-c389-4c37-898a-f4be25f9d5ad.jpg","index":0,"item":"8a38fdf3-b8a2-4d03-b90a-eb3fb7c5e7c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_mikromuanyag-gammakitores-google-nest-japan-railgun-hasznalt-telefonok-erteke","timestamp":"2025. május. 04. 12:00","title":"Ez történt: Valami elképesztő energia szabadult el a világűrben, egy műhold is észrevette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Azzal egyidőben, hogy Matolcsy György elveszítette jegybankelnök jellegét, kiderült, hogy az Állami Számvevőszék feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank alapítványai miatt, ugyanis súlyos hiányosságokat állapított meg és nagy veszteséget okozó döntéseket azonosított több száz milliárd forintnyi vagyonnal kapcsolatban. Litkai Gergely nagyon alapos prezentációt készített arról, hogyan jutottunk el ide. Láthatjuk a Halálcsillag alaprajzát, nyelvtörőnek is beillő rövidítéseket, és egy luxuskarórát, amelyet Matolcsy Ádám helyében KAP elég érdekes helyre rejtene.","shortLead":"Azzal egyidőben, hogy Matolcsy György elveszítette jegybankelnök jellegét, kiderült, hogy az Állami Számvevőszék...","id":"20250503_duma-aktual-magyar-nemzeti-bank-matolcsy-gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"1b5d94ee-3e8a-4555-a91c-05f10878bb4c","keywords":null,"link":"/360/20250503_duma-aktual-magyar-nemzeti-bank-matolcsy-gyorgy","timestamp":"2025. május. 03. 17:30","title":"Kösz, pénz: sírva vigadós összefoglaló az MNB-botrányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02e001d-453f-4089-8df1-379a75cd2384","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Rendőri túlkapásról futott végig egy poszt a közösségi médiában az egyik áprilisi budapesti hídfoglalás után: a szemtanúk szerint ízelítőt kaptak abból, milyen lehet a putyini Oroszországban élni. A HVG-nek az igazoltatott egyetemisták, a 19 éves Vörös Katalin és a 21 éves Müller Áron mondták el az esetet.","shortLead":"Rendőri túlkapásról futott végig egy poszt a közösségi médiában az egyik áprilisi budapesti hídfoglalás után...","id":"20250503_tuntetok-rendorseg-tulkapas-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e02e001d-453f-4089-8df1-379a75cd2384.jpg","index":0,"item":"33b5a7a3-632e-4e0f-af3a-e6a9601c84e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_tuntetok-rendorseg-tulkapas-interju","timestamp":"2025. május. 03. 07:00","title":"„Azért elég ijesztő, hogy 19 évesen, 160 centivel 10 rendőr körbevesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a9f866-63cd-4626-a381-71a51f5298de","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Köztudott, hogy a csimpánzok eszközöket használnak, és gyakran ezek segítségével szerzik meg a táplálékukat. Egy új kutatás szerint viszont arra is figyelnek, hogy milyen anyagokat használnak ezekhez az eszközökhöz, és ezzel kapcsolatban mérnöki képességekről is tanúbizonyságot adnak.","shortLead":"Köztudott, hogy a csimpánzok eszközöket használnak, és gyakran ezek segítségével szerzik meg a táplálékukat. Egy új...","id":"20250502_tanzaniai-csimpanzok-mernoki-kepessegei-eszkozkeszites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a9f866-63cd-4626-a381-71a51f5298de.jpg","index":0,"item":"10cc9939-8cfd-459f-83b2-4dd2757bca52","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_tanzaniai-csimpanzok-mernoki-kepessegei-eszkozkeszites","timestamp":"2025. május. 02. 16:03","title":"Meglepő mérnöki képességet mutatnak a csimpánzok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a19bd59-ace4-4075-9b87-194ce2b0fc8e","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A címben kissé átdolgozva idézett metaforát Zlinszky János biológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára hozta egy minapi beszélgetésen, amin Gelencsér András kémikussal és Ürge-Vorsatz Diána fizikussal beszélte át a klímaválság helyzetét. Szó esett a polikrízisről, a fogyasztás szent tehenéről, a zöld diktátorokról és a nemnövekedésről. Mit tehetnek a politikusok, a társadalom, az egyének és a kutatók? Sokféle kérdésre sokféle válasz jött a keresztény tanításból kiinduló biológustól, a borúlátó levegőkémikustól és az optimista fizikustól.","shortLead":"A címben kissé átdolgozva idézett metaforát Zlinszky János biológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára hozta...","id":"20250502_klimavalsag-klimavaltozas-klimatudomany-tiz-pontja-Gelencser-Andras-Urge-Vorsatz-Diana-Zlinszky-Janos-GPC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a19bd59-ace4-4075-9b87-194ce2b0fc8e.jpg","index":0,"item":"8e21dc3b-8462-4692-ae93-227bd51fcaf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250502_klimavalsag-klimavaltozas-klimatudomany-tiz-pontja-Gelencser-Andras-Urge-Vorsatz-Diana-Zlinszky-Janos-GPC","timestamp":"2025. május. 02. 13:30","title":"A klímaváltozás buszán ülünk, féktávolságon belül van a fal, mindenki előtt van gáz- és fékpedál – ön épp melyiket nyomja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]