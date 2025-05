Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"13f67f38-bf02-4586-9111-721c061c94a9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A rengeteg biztonsági hiba javítása mellett új funkciókat is hozott az iPhone-okra az iOS 18.5-ös frissítés. Az egyiknek a 2021-es készülékek birtokosai örülhetnek igazán.","shortLead":"A rengeteg biztonsági hiba javítása mellett új funkciókat is hozott az iPhone-okra az iOS 18.5-ös frissítés...","id":"20250513_apple-iphone-ipad-frissites-muholdas-kapcsolat-iphone-13-szeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13f67f38-bf02-4586-9111-721c061c94a9.jpg","index":0,"item":"5004b24c-4785-4aff-82c7-e9874c0d7a3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_apple-iphone-ipad-frissites-muholdas-kapcsolat-iphone-13-szeria","timestamp":"2025. május. 13. 09:03","title":"Régebbi iPhone-ja van? Most kaphatta meg az újabb modellek nagy újdonságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szoboszlai kezdőként lépett pályára a hazaiaknál, beadását Luis Diaz lőtte közvetlen közelről az üres kapuba.","shortLead":"Szoboszlai kezdőként lépett pályára a hazaiaknál, beadását Luis Diaz lőtte közvetlen közelről az üres kapuba.","id":"20250511_Szoboszlai-golpasszt-adott-dontetlennel-zarult-a-Liverpool-Arsenal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa.jpg","index":0,"item":"57cf8e15-3622-44d9-9857-3996bbc11429","keywords":null,"link":"/sport/20250511_Szoboszlai-golpasszt-adott-dontetlennel-zarult-a-Liverpool-Arsenal","timestamp":"2025. május. 11. 20:11","title":"Szoboszlai gólpasszt adott, döntetlennel zárult a Liverpool-Arsenal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési képviselő indítványozza, hogy a kedden tárgyalt törvénymódosítás, amely ezentúl megtiltja a jegybanki alapítványok létrehozását, visszamenőleg is érvényes legyen.","shortLead":"Az országgyűlési képviselő indítványozza, hogy a kedden tárgyalt törvénymódosítás, amely ezentúl megtiltja a jegybanki...","id":"20250513_Tordai-Bence-villamgyors-modositasi-javaslatot-nyujtott-be-hogy-a-Matolcsy-alapitvanyokra-is-vonatkozzon-a-ma-targyalt-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02.jpg","index":0,"item":"66947735-a5fd-4495-b451-03c6d80229fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Tordai-Bence-villamgyors-modositasi-javaslatot-nyujtott-be-hogy-a-Matolcsy-alapitvanyokra-is-vonatkozzon-a-ma-targyalt-torvenymodositas","timestamp":"2025. május. 13. 10:18","title":"Tordai Bence gyors módosítót nyújtott be, mert „a Fidesz szabad elvonulást hagyna a Matolcsy-alapítványnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok korai felismerésében, amikor a klinikai tünetek még nem jelentkeztek. A ferritin szintjének ellenőrzése kulcsfontosságú a súlyosabb vashiányos állapotok megelőzésében, különösen terhes nők és sportolók esetében, ahol nincs idő a hosszadalmas kezelésre.","shortLead":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok...","id":"20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4.jpg","index":0,"item":"485cced7-f36f-495a-93ca-d4204f54abef","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","timestamp":"2025. május. 12. 07:30","title":"Aktívan sportol, esetleg kisbabát vár? Akkor ezt az értéket mindenképpen ellenőrizze a laboreredményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1c3f060b-ec74-4a8b-8f6f-d15aa6f63ee8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Norvég kutatók szerint a műanyagban lévő vegyi anyagok olyan hatással vannak a szervezetre, mint a kávé, de annál sokkal gyorsabban lépnek működésbe.","shortLead":"Norvég kutatók szerint a műanyagban lévő vegyi anyagok olyan hatással vannak a szervezetre, mint a kávé, de annál...","id":"20250512_muanyag-belso-biologiai-ora-cirkadian-ritmus-alvaszavar-vegyi-anyagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3f060b-ec74-4a8b-8f6f-d15aa6f63ee8.jpg","index":0,"item":"2b64d963-5e9c-4a4d-a6ce-3d1bb85fa1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_muanyag-belso-biologiai-ora-cirkadian-ritmus-alvaszavar-vegyi-anyagok","timestamp":"2025. május. 12. 20:03","title":"Rosszul alszik? Szabaduljon meg a műanyagoktól, 17 perccel is átállíthatják a biológiai óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b57667-32c9-421c-b447-84c21691b363","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Konzervatív bíborosok egy csoportja sorakozott fel Erdő Péter mögött a konklávé első napján, de hamar egyértelművé vált, hogy nem lesz meg a többségük. A második napra már a későbbi XIV. Leó, azaz Robert Francis Prevost vált a pápaválasztás esélyesévé.","shortLead":"Konzervatív bíborosok egy csoportja sorakozott fel Erdő Péter mögött a konklávé első napján, de hamar egyértelművé...","id":"20250512_erdo-peter-konklave-papa-vatikan-robert-francis-prevost-xiv-leo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15b57667-32c9-421c-b447-84c21691b363.jpg","index":0,"item":"e58cbc77-96c4-4dae-85c6-ee400a028f1c","keywords":null,"link":"/elet/20250512_erdo-peter-konklave-papa-vatikan-robert-francis-prevost-xiv-leo","timestamp":"2025. május. 12. 05:40","title":"Az első körben még Erdő Péter kapta az egyik legtöbb szavazatot a pápaválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ca7530-7653-4f8e-8b4a-b495422bb37c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Johann Wadephul személyében hat évtized és szociáldemokrata, szabaddemokrata, zöld elődök után lesz újra kereszténydemokrata külügyminisztere Németországnak.","shortLead":"Johann Wadephul személyében hat évtized és szociáldemokrata, szabaddemokrata, zöld elődök után lesz újra...","id":"20250511_johann-wadephul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68ca7530-7653-4f8e-8b4a-b495422bb37c.jpg","index":0,"item":"9d9c7cbf-830c-42af-9932-b5ed504c8e36","keywords":null,"link":"/360/20250511_johann-wadephul","timestamp":"2025. május. 11. 12:00","title":"Minisztertársa léptette elő alezredessé a német külügy új irányítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormányhivatal előbb megpróbálta megtagadni az Eve Power környezethasználati engedélyének kiadását.","shortLead":"A kormányhivatal előbb megpróbálta megtagadni az Eve Power környezethasználati engedélyének kiadását.","id":"20250512_eve-power-debrecen-akkugyar-kornyezethasznalati-engedely-magzatkarosito-oldoszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"8d81d819-82f2-463b-bc92-9395f1942a37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_eve-power-debrecen-akkugyar-kornyezethasznalati-engedely-magzatkarosito-oldoszer","timestamp":"2025. május. 12. 17:31","title":"Évente 16 ezer tonna magzatkárosító oldószert használ majd a Debrecenben épülő kínai akkugyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]