[{"available":true,"c_guid":"3d4320b5-2c54-4939-bd8b-11ce79c45d78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egy videót tett közzé, amely Magyar Péterre utalgat az ukrán kémbotránnyal összefüggésben, de nem mondja ki a nevét, és nem is támasztja alá semmivel az állításait.","shortLead":"Orbán Viktor egy videót tett közzé, amely Magyar Péterre utalgat az ukrán kémbotránnyal összefüggésben, de nem mondja...","id":"20250513_Orban-Viktor-Magyar-Peter-Tisza-Part-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d4320b5-2c54-4939-bd8b-11ce79c45d78.jpg","index":0,"item":"6fcf40a3-e472-4f07-882f-fca625644ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Orban-Viktor-Magyar-Peter-Tisza-Part-Ukrajna","timestamp":"2025. május. 13. 17:21","title":"Úgy tűnik, Orbán a Védelmi Tanács ülésén arra jutott, hogy a legjobb lenne Magyar Péter lejáratására használni a kémbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef732ee7-a9f6-48d5-a430-4dd2628623c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig több mint ezer madár kapott vakcinát, de ez még csak a kezdet. ","shortLead":"Eddig több mint ezer madár kapott vakcinát, de ez még csak a kezdet. ","id":"20250513_Nem-olcsok-a-flamingok-oltasi-programot-inditanak-a-magyarorszagi-allatkertekben-a-madarinfluenza-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef732ee7-a9f6-48d5-a430-4dd2628623c4.jpg","index":0,"item":"f2839d37-1948-436f-bc03-c9da0caf16ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_Nem-olcsok-a-flamingok-oltasi-programot-inditanak-a-magyarorszagi-allatkertekben-a-madarinfluenza-miatt","timestamp":"2025. május. 13. 17:53","title":"Drága a flamingók élete, oltási programot indult a magyarországi állatkertekben a madárinfluenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7","c_author":"Budapesti Közművek","category":"brandcontent","description":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és szennyeződés gyűlik össze. Amikor azonban nyugovóra térünk, egy éjszakai csapat lendül akcióba: egész évben folyamatosan takarítják a fővárost a járdáktól az aluljárókig. A műveletből Budapest egyik legszebb látványossága, a Lánchíd sem maradhat ki. Az emblematikus híd éjjeli “nagytakarítása” évente kétszer zajlik, a precízen szervezett munkamenet pedig amellett, hogy hasznos, még érdekes látványt is nyújt az arra járóknak.","shortLead":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és...","id":"20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7.jpg","index":0,"item":"373a9c72-1f60-4938-ada6-c3a76957738c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","timestamp":"2025. május. 12. 19:30","title":"Így szépül a Lánchíd, amíg mi alszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Titokban kivették a szabálytalan projekteket az Európai Bizottságnak leadandó számlacsomagból. Közel 10 milliárd forintnyi uniós pénz úszott el, és – akárcsak az Elios-ügyben – itt is az adófizetők állták a cechet.","shortLead":"Titokban kivették a szabálytalan projekteket az Európai Bizottságnak leadandó számlacsomagból. Közel 10 milliárd...","id":"20250513_rogan-antal-unios-tamogatas-szabalytalanasgok-profitrade-90-kft-feltalalo-mobilsign-olaf-elios-magyar-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"0795247c-f75b-4c52-931b-73373250147f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_rogan-antal-unios-tamogatas-szabalytalanasgok-profitrade-90-kft-feltalalo-mobilsign-olaf-elios-magyar-kormany","timestamp":"2025. május. 13. 11:45","title":"A kormány ugyanazt a trükköt dobta be Rogánék cégének EU-s pénzeinél, mint az Elios-ügyben, és a végén mi fizettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4ffb96-3e1b-4e92-9f50-1ff1c184426f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Orbán Viktor és Tiborcz István is profitált már Európa egyik nagy építőipari vállalata, a Strabag döntéseiből. Donald Trump fiát egy olyan üzletember invitálta Budapestre, akit a Strabag főtulajdonosának családi alapítványában foglalkoztatnak. Hogyan tolták osztrák vállalatok Orbán szekerét az ideológiai különbségek ellenére is?","shortLead":"Orbán Viktor és Tiborcz István is profitált már Európa egyik nagy építőipari vállalata, a Strabag döntéseiből. Donald...","id":"20250513_hvg-csapjak-a-hatszelet-trump-jr-strabag-aczel-zoltan-gysev-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be4ffb96-3e1b-4e92-9f50-1ff1c184426f.jpg","index":0,"item":"86669035-a8b4-45b0-a3e3-da31ddad0e0d","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-csapjak-a-hatszelet-trump-jr-strabag-aczel-zoltan-gysev-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. május. 13. 15:50","title":"Furcsa közreműködő hívta meg Budapestre Donald Trump Jr.-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045c3a4c-5bcb-4b36-a0bf-192c57acdab1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy 750 főt felölelő vizsgálatban nézték meg, melyik fogyasztógyógyszer hatékonyabb – a Mounjaro vagy a Wegovy. Az eredmény egyértelműnek tűnik, de a szakemberek árnyalják a képet.","shortLead":"Egy 750 főt felölelő vizsgálatban nézték meg, melyik fogyasztógyógyszer hatékonyabb – a Mounjaro vagy a Wegovy...","id":"20250512_fogyast-segito-gyogyszerek-mounjaro-wegovy-hatekonysag-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045c3a4c-5bcb-4b36-a0bf-192c57acdab1.jpg","index":0,"item":"c28a5646-e88c-4f73-8a35-5922a50e55b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_fogyast-segito-gyogyszerek-mounjaro-wegovy-hatekonysag-vizsgalat","timestamp":"2025. május. 12. 14:03","title":"Összemértek két mindenkit lefogyasztó csodagyógyszert – íme az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai tőzsdék nagy napja lehet a mai.","shortLead":"Az amerikai tőzsdék nagy napja lehet a mai.","id":"20250512_amerikai-kinai-gazdasagi-megallapodas-vam-forint-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1.jpg","index":0,"item":"4a402662-412f-444d-9945-eb1aebb8b2b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_amerikai-kinai-gazdasagi-megallapodas-vam-forint-arfolyam","timestamp":"2025. május. 12. 14:01","title":"Az egész világ örül az amerikai–kínai megállapodásnak, de van néhány kivétel, például a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legalább örülni tudnak.","shortLead":"Legalább örülni tudnak.","id":"20250511_Breking-Fidesz-modra-fizetik-a-nyugdijakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8.jpg","index":0,"item":"4f290b90-56e8-4bc1-9924-aa9dbb20ba46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250511_Breking-Fidesz-modra-fizetik-a-nyugdijakat","timestamp":"2025. május. 11. 20:42","title":"Bréking Fidesz módra: fizetik a nyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]