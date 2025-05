Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta reklámelhelyezési gyakorlat jön a YouTube-ra, a létező legbosszantóbb pillanatban fogják félbeszakítani a tartalmat.","shortLead":"Újfajta reklámelhelyezési gyakorlat jön a YouTube-ra, a létező legbosszantóbb pillanatban fogják félbeszakítani...","id":"20250515_google-youtube-reklamok-csucspont-gemini-hirdetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"5bd88911-6ad3-4c27-90f7-72b486bdff53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_google-youtube-reklamok-csucspont-gemini-hirdetesek","timestamp":"2025. május. 15. 09:03","title":"Ha bosszantják a reklámok a YouTube-on, van egy rossz hírünk: még idegesítőbbek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sallai Nórának ugyan elsőbbséget kellett volna adnia, de a másik jármű a megengedettnél sokkal gyorsabban haladt. ","shortLead":"Sallai Nórának ugyan elsőbbséget kellett volna adnia, de a másik jármű a megengedettnél sokkal gyorsabban haladt. ","id":"20250515_Fordulat-Sallai-Nora-baleseteben-a-rendorseg-szerint-nem-a-szineszno-volt-a-hibas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c23e64-cb27-4825-977d-94503f5d86c8.jpg","index":0,"item":"29638479-d0d9-45cf-bad2-31c7e5252de9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Fordulat-Sallai-Nora-baleseteben-a-rendorseg-szerint-nem-a-szineszno-volt-a-hibas","timestamp":"2025. május. 15. 07:37","title":"Fordulat Sallai Nóra balesetében: az ügyészség szerint nem a színésznő volt a hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A héten már másodszor drágul a benzin. ","shortLead":"A héten már másodszor drágul a benzin. ","id":"20250514_Dragabb-lesz-a-tankolas-mutatjuk-az-arakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c.jpg","index":0,"item":"3b693442-bbe3-4902-979a-629f39874e89","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Dragabb-lesz-a-tankolas-mutatjuk-az-arakat","timestamp":"2025. május. 14. 14:07","title":"Drágább lesz a tankolás – mutatjuk az árakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58783ca9-946a-4af5-8b80-73ee05238839","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdemes tájékozódni, mert sok lezárás lesz a verseny miatt.","shortLead":"Érdemes tájékozódni, mert sok lezárás lesz a verseny miatt.","id":"20250514_Indul-Tour-de-Hongrie-utvonal-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58783ca9-946a-4af5-8b80-73ee05238839.jpg","index":0,"item":"176fdbc6-488b-485c-b342-1dbadf63c8a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Indul-Tour-de-Hongrie-utvonal-Budapest","timestamp":"2025. május. 14. 07:48","title":"Indul az idén 100 éves Tour de Hongrie – ezen az útvonalon mennek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82434d4f-a781-41bd-980c-17b633fd9476","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai bluesgitáros, énekes egyszer egy égő bárba is visszament a gitárjáért. 2015. május 14-én, 89 évesen korában halt meg. ","shortLead":"Az amerikai bluesgitáros, énekes egyszer egy égő bárba is visszament a gitárjáért. 2015. május 14-én, 89 évesen korában...","id":"20250514_Tiz-eve-halt-meg-BB-King","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82434d4f-a781-41bd-980c-17b633fd9476.jpg","index":0,"item":"99cb48b4-55be-47b6-b205-92d8931e2fe4","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_Tiz-eve-halt-meg-BB-King","timestamp":"2025. május. 14. 10:06","title":"Tíz éve halt meg B.B. King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fba94e9-569c-4ad5-ac10-8da6c14a901a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az angol napilapnak írt cikkben a miniszterelnök politikai igazgatója úgy mutatja be a kormány családpolitikáját, mint amely olyan környezetet teremtett, ahol a gyermekvállalás vonzó és fenntartható választás.","shortLead":"Az angol napilapnak írt cikkben a miniszterelnök politikai igazgatója úgy mutatja be a kormány családpolitikáját, mint...","id":"20250513_Orban-Balazs-a-The-Telegraphnak-irt-cikke-szerint-Magyarorszagon-a-nemek-kozotti-berszakadek-az-anyak-eseteben-gyakorlatilag-megszunt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fba94e9-569c-4ad5-ac10-8da6c14a901a.jpg","index":0,"item":"155fa241-b4d9-44fe-8073-230d48723a47","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Orban-Balazs-a-The-Telegraphnak-irt-cikke-szerint-Magyarorszagon-a-nemek-kozotti-berszakadek-az-anyak-eseteben-gyakorlatilag-megszunt","timestamp":"2025. május. 13. 15:41","title":"Orbán Balázs a Telegraphnak írt sikerjelentésében állítja, Magyarországon a nemek közötti bérszakadék az anyáknál gyakorlatilag megszűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e0efdc-4a21-4558-8659-41503df82201","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A bipoláris zavarban szenvedő betegek nagy részénél hosszú tünetmentes időszakokat lehet elérni a megfelelő terápiával, de már diagnosztizálni is nehéz ezt a betegséget. Mi köze van ennek a betegségnek a kreativitáshoz, és hogyan segít a szűrésben egy Hemingway-novella? Milyen úttörő módszerrel mutatják ki az öngyilkosság kockázatát Pécsen? Dr. Tényi Tamással, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának igazgatójával beszélgettünk a bipoláris zavarról, amely több százezer embert érint itthon.","shortLead":"A bipoláris zavarban szenvedő betegek nagy részénél hosszú tünetmentes időszakokat lehet elérni a megfelelő terápiával...","id":"20250513_Bipolaris-affektiv-zavar-manias-depresszio-tunetei-kezelese-terapia-kutatas-Pecsi-Tudomanyegyetem-Tenyi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37e0efdc-4a21-4558-8659-41503df82201.jpg","index":0,"item":"a9cbf94f-6e56-4848-89a0-a24139a5d182","keywords":null,"link":"/360/20250513_Bipolaris-affektiv-zavar-manias-depresszio-tunetei-kezelese-terapia-kutatas-Pecsi-Tudomanyegyetem-Tenyi-Tamas","timestamp":"2025. május. 13. 13:30","title":"Ez már nem csak hangulatingadozás: mivel járnak a bipoláris zavar mániás és depressziós időszakai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három tüzet is el kellett oltani a környéken.","shortLead":"Három tüzet is el kellett oltani a környéken.","id":"20250513_Keir-Starmer-UK-Egyesult-Kiralysag-rendorseg-letartoztatas-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542.jpg","index":0,"item":"8fe6df5f-f671-4f9b-b7b8-c604be130f84","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Keir-Starmer-UK-Egyesult-Kiralysag-rendorseg-letartoztatas-gyujtogatas","timestamp":"2025. május. 13. 10:40","title":"Egy 21 éves férfi gyújtogatott a brit miniszterelnök házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]