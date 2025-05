Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cba2ccfa-61e8-46cb-a491-be841d2a46ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden idők legjelentősebb hazai jövedéki bűncselekményét derítették fel. A nagypályás elkövetők éppen székesfehérvári gyárukat költöztették volna, amikor az ország 41 helyszínén egyszerre rajtuk ütött a hatóság.","shortLead":"Minden idők legjelentősebb hazai jövedéki bűncselekményét derítették fel. A nagypályás elkövetők éppen székesfehérvári...","id":"20250521_Forgo-rendszamokkal-haditechnikai-eszkozokkel-gyartosorral-felszerelt-cigarettahamisito-bandara-csapott-le-a-NAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cba2ccfa-61e8-46cb-a491-be841d2a46ea.jpg","index":0,"item":"90b92a47-2089-40eb-b2bb-d961f6a5f30c","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_Forgo-rendszamokkal-haditechnikai-eszkozokkel-gyartosorral-felszerelt-cigarettahamisito-bandara-csapott-le-a-NAV","timestamp":"2025. május. 21. 15:24","title":"Forgó rendszámokkal, haditechnikai eszközökkel és gyártósorral felszerelt cigarettahamisító bandára csapott le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a46371b-f4a8-4110-bd1a-aa4fe5b8202a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarnak asszisztálni az „áldemokratikus színjátékhoz”.","shortLead":"Nem akarnak asszisztálni az „áldemokratikus színjátékhoz”.","id":"20250520_Bojkott-DK-alkotmanybirok-megvalasztasa-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a46371b-f4a8-4110-bd1a-aa4fe5b8202a.jpg","index":0,"item":"5b673540-7565-424f-bb75-24150f8e8b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Bojkott-DK-alkotmanybirok-megvalasztasa-parlament","timestamp":"2025. május. 20. 08:12","title":"Bojkottálja a DK az alkotmánybírók megválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti magát. A hidegen sajtolt olajairól, natúr élelmiszereiről és kozmetikai termékeiről ismert vállalat a Generali EnterPrize díját is elhozta 2021-ben, és azóta a verseny zsűrijének is tagja. A pályázat célja, hogy támogassa a kis- és középvállalkozásokat a különböző fenntarthatósági kezdeményezésekben. Az idei kiírásra június 13-ig lehet jelentkezni – ennek apropóján a Grapoila tulajdonos-ügyvezetője, Pinczés Marianna saját tapasztalatait és tanácsait is megosztotta velünk.","shortLead":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti...","id":"20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a.jpg","index":0,"item":"41a9f5c0-27e5-416c-9857-61253a183ccf","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 21. 17:30","title":"A fenntarthatóság kifizetődő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Egy hét alatt tíz évvel került közelebb Magyarország a putyini Oroszország politikai berendezkedéséhez. A pártok, civil szervezetek, gazdasági társaságok ellen is bevethető átláthatósági törvény és Orbán Viktor trollhadserege újabb eszköz, hogy a jövő évi szavazáson ne a választók akarata érvényesüljön.","shortLead":"Egy hét alatt tíz évvel került közelebb Magyarország a putyini Oroszország politikai berendezkedéséhez. A pártok, civil...","id":"20250521_Ugyeszek-irhattak-az-megfelemlitesi-torvenyt-Tilt-tur-valogat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805.jpg","index":0,"item":"3a6f9a03-84dd-4163-8a08-f27ec8df5471","keywords":null,"link":"/360/20250521_Ugyeszek-irhattak-az-megfelemlitesi-torvenyt-Tilt-tur-valogat","timestamp":"2025. május. 21. 06:30","title":"Ügyészek írhatták a megfélemlítési törvényt, így lett minden kiskaput bezáró büntetőeszköz belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán születhet döntés az ügyében. ","shortLead":"Szerdán születhet döntés az ügyében. ","id":"20250520_Kemkedessel-is-gyanusitott-ukran-ferfi-letartoztatasat-inditvanyozta-a-Fovarosi-Fougyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"eb7b0731-2f80-4c5a-8b31-a1014c493014","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kemkedessel-is-gyanusitott-ukran-ferfi-letartoztatasat-inditvanyozta-a-Fovarosi-Fougyeszseg","timestamp":"2025. május. 20. 20:10","title":"Kémkedéssel is gyanúsított ukrán férfi letartóztatását indítványozta a Fővárosi Főügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Idén még nehezebb helyzetbe kerültek a katások a várható nyugdíj szempontjából. A jelenlegi feltételekből kiindulva 40 év katás munkaviszony után mindössze 29 446 forintos nyugdíjra számíthatnak. ","shortLead":"Idén még nehezebb helyzetbe kerültek a katások a várható nyugdíj szempontjából. A jelenlegi feltételekből kiindulva 40...","id":"20250520_Havi-27-ezer-forint-nyugdijra-szamithatnak-a-katasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18.jpg","index":0,"item":"01c8aa5d-0a3f-488f-afb2-86e5e4064c2e","keywords":null,"link":"/kkv/20250520_Havi-27-ezer-forint-nyugdijra-szamithatnak-a-katasok","timestamp":"2025. május. 20. 15:14","title":"Havi 29 ezer forint nyugdíjra számíthatnak a katások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6707e96-c46b-4336-a564-60d1d54281a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal Scarlett Johansonnak kell megoldania, hogy az elszabadult őslények ne irtsanak ki mindenkit.","shortLead":"Ezúttal Scarlett Johansonnak kell megoldania, hogy az elszabadult őslények ne irtsanak ki mindenkit.","id":"20250520_jurassic-world-trailer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6707e96-c46b-4336-a564-60d1d54281a9.jpg","index":0,"item":"9b6e5286-31bf-4ce9-be60-bd57ea0883d1","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_jurassic-world-trailer","timestamp":"2025. május. 20. 14:51","title":"Újra gyilkolnak a dinoszauruszok: megjelent a Jurassic World látványos trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ez a névválasztás volt végül az a verzió, amit a tervezés során elfogadtak, akkor vajon mi lehetett a többi?! Harapós Nyuszik?” – írja az elemző.","shortLead":"„Ha ez a névválasztás volt végül az a verzió, amit a tervezés során elfogadtak, akkor vajon mi lehetett a többi...","id":"20250520_Racz-Andras-Harcosok-Klubja-logo-nyilaskeresztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e85d14f7-135c-4dc6-8936-efe50fccf34c.jpg","index":0,"item":"3312140b-eee7-4cfc-8925-47f8d79b0929","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Racz-Andras-Harcosok-Klubja-logo-nyilaskeresztesek","timestamp":"2025. május. 20. 11:07","title":"Rácz András szerint a Harcosok Klubjának logója kísértetiesen hasonlít a nyilaskeresztesek H betűjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]